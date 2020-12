Rokstyle Living ausgezeichnet beim Green Product Award 2021

Die neue Produktlinie “Rokstyle Living” von Stein Hanel wurde in die “Pre-Selection 2021” aufgenommen

Das Interesse an regionalen Produkten ist in den letzten Jahren immer stärker gewachsen. Die Stein Hanel GmbH will diese Entwicklung nachhaltig mit neuen Kerzen im Natursteinbecher der Marke “Rokstyle Living” unterstĂĽtzen. Diese sind aus regionalen und heimischen Materialien gefertigt. Die Marke bietet exklusive, handgefertigte Wohnaccessoires aus Naturstein an.

Marmor und Granit sind Natur pur und im Wohnbereich nicht mehr wegzudenken. Egal ob in der KĂĽche, im Bad, Bodenbelag oder der Wandverkleidung. In der Geschichte unserer Menschheit hatte Naturstein immer einen besonderen Ausdruck, seit Jahrtausenden fasziniert Gestein Generationen. Exklusive Dekorationsartikel, Windlichter und beispielsweise Tische geben den heimischen Räumen zusätzliche Tiefe und Ausdruck. Die “Signature Scented-Candle Edition” besteht aus einem Natursteinbecher und hochwertigem Duftkerzenwachs bzw. Rapswachs. Diese einzigartige Verbindung ist Natur pur und hat viele Fans.

Mit der neuen Marke “Rokstyle Living” gelang es eine Innovation zu entwickeln, die in letzter Zeit mehrfach geehrt wurde. Angefangen mit der Auszeichnung beim weltgrößten Innovationspreis, dem Plus X Award. “Dass wir nun in die “Green Pre-Selection 2021″ beim Green Product Award aufgenommen worden sind, bedeutet uns sehr viel, freut uns besonders und zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind auch Nachhaltigkeit zu fördern und zu unterstĂĽtzen” so Alexander Hanel (GF).

Hanel ist bereits bekannt, weil sein Steinmetzbetrieb erstmals Grabsteine mit Swarovski-Kristallen im Rahmen einer Designer-Kollektion verzierte. 2013 ist mit der GrĂĽndung des ersten Fashionlabels fĂĽr Grabsteine “Rokstyle” eine neue Marke erschaffen worden, die zwischenzeitig mit mehreren Auszeichnungen geehrt worden ist, z.B. mit dem German Brand Award und dem German Design Award.

Josef Hanel und seine Söhne Leonhard und Franz Hanel gründeten 1948 dieses kleine Steinmetzgeschäft in einer Holzhüttenwerkstatt am Friedhof in Leutershausen. Nach nunmehr über 70 Jahren Firmengeschichte entwickelte sich das Familienunternehmen von einer Holzhüttenwerkstatt zu einem komplexen Werksgelände mit Produktions- und Verladehalle, Ausstellungshalle sowie eigenem Gestaltungsfriedhof und ist somit eines der führenden Unternehmen im Grabmalbereich in Mittelfranken. Das Familienunternehmen wird heute in der 3. Generation von Harald und Alexander Hanel geleitet. Seit 2007 ist einer der Geschäftsführer Alexander Hanel Vorstandsmitglied im Bund Deutscher Grabsteinhersteller.

Als erstes Unternehmen verzierte die Stein Hanel GmbH Grabsteine mit Swarovski-Kristallen im Rahmen einer Designer-Kollektion. Des Weiteren werden mittlerweile Lizenzprodukte produziert, die europaweit vertreiben werden. 2013 ist mit der GrĂĽndung des ersten Fashionlabels fĂĽr Grabsteine weltweit “Rokstyle” eine neue Marke erschaffen worden, die zwischenzeitig mit mehreren Auszeichnungen geehrt worden ist, z.B. mit dem German Brand Award und dem German Design Award.

