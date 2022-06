Rokstyle gewinnt Business Hero Award 2022

Außergewöhnliche Grabsteine setzen sich erneut durch

Nachdem Rokstyle bereits zur großen deutschen Marke 2022 gekürt wurde, erhält das weltweit erste Fashion-Label für Grabsteine der Stein Hanel GmbH aus Leutershausen nun eine weitere Auszeichnung. Mit dem Gewinn des Business Hero Award 2022 fährt die Designmarke für Grabsteine weiter auf der Erfolgsspur. Rokstyle wurde aus über 12.000 Unternehmen für die Auszeichnung ausgewählt.

Der „Business Hero Award“ ist eine mittelständische Initiative, die den sogenannten „Hidden Champions“ gerecht werden soll. Innovationen sowie Zukunftsfähigkeit wurden genauso beurteilt wie das Geschäftsmodell, die Markenführung sowie der Marktauftritt des Unternehmens. Die Jury bewertet das mittelfränkische Unternehmen wie folgt: „Mit Rokstyle, dem ersten „Fashionlable für Grabsteine“ bringt die Stein Hanel GmbH etwas Abwechslung in den sonst so düsteren Bestattungsmarkt. Das Unternehmen hat die Veränderungsmöglichkeit erkannt und sehr gut umgesetzt.“

Die Grabsteinmarke „Rokstyle“ hat in den vergangenen Jahren eine unglaublich beeindruckende Entwicklung genommen. Angefangen 2013 mit einer Idee von Gründer Alexander Hanel, „Rokstyle -Das erste Fashionlabel für Grabsteine“ in die Welt zu tragen, sind heute zahlreiche Auszeichnungen, eine umfangreiche, auch internationale Berichterstattung und hunderte Händler in mehreren Ländern Ausdruck des Wachstums und des Erfolges der Designmarke für Grabsteine.

„Wir fühlen uns geehrt, den Business Hero Award 2022 für unsere Unternehmensleistung entgegennehmen zu dürfen. Zu den innovativsten Unternehmen in Deutschland zu gehören, spornt uns weiterhin an, herausragende Leistungen zu erzielen“, so der Rokstyle-Chef Alexander Hanel.

Josef Hanel und seine Söhne Leonhard und Franz Hanel gründeten 1948 dieses kleine Steinmetzgeschäft in einer Holzhüttenwerkstatt am Friedhof in Leutershausen. Nach nunmehr über 70 Jahren Firmengeschichte entwickelte sich das Familienunternehmen von einer Holzhüttenwerkstatt zu einem komplexen Werksgelände mit Produktions- und Verladehalle, Ausstellungshalle sowie eigenem Gestaltungsfriedhof und ist somit eines der führenden Unternehmen im Grabmalbereich in Mittelfranken. Das Familienunternehmen wird heute in der 3. Generation von Harald und Alexander Hanel geleitet. Seit 2007 ist einer der Geschäftsführer Alexander Hanel Vorstandsmitglied im Bund Deutscher Grabsteinhersteller.

Als erstes Unternehmen verzierte die Stein Hanel GmbH Grabsteine mit Swarovski-Kristallen im Rahmen einer Designer-Kollektion. Des Weiteren werden mittlerweile Lizenzprodukte produziert, die europaweit vertreiben werden. 2013 ist mit der Gründung des ersten Fashionlabels für Grabsteine weltweit „Rokstyle“ eine neue Marke erschaffen worden, die zwischenzeitig mit mehreren Auszeichnungen geehrt worden ist, z.B. mit dem German Brand Award und dem German Design Award.

