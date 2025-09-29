ROGGE und NEOXUM bündeln Expertise für Displaypflege und -schutz: Reinigung und langlebiger Displayschutz in einer Allianz für B2B und B2C Anwendungen.

ROGGE Bildschirmreinigung und NEOXUM Displayschutz wachsen zusammen

Mindelheim / Eimsheim, 12. September 2025

Die NEOXUM GmbH (Hersteller Displayschutzfolien und OnScreen® Hybridglas) und ROGGE® Screen Clean International (Hersteller spezialisierter LCD-, TFT-, LED- und OLED-Reiniger) schließen eine langfristig angelegte strategische Allianz. Das erklärte Ziel ist ein integriertes Schutz- und Pflegekonzept für professionelle, industrielle, institutionelle und spezialisierte Anwendungen – von der schonenden Reinigung bis zur dauerhaften Oberflächen- und Funktionssicherung von Displays, Touchscreens und Bildschirmen, im B2B und B2C anzubieten.

„Unsere Reinigungslösungen legen die Basis: streifenfreie, rückstandsarme Displaypflege ohne Materialstress. Genau dort setzt NEOXUM mit langlebigem, passgenauem Displayschutz an. Gemeinsam liefern wir einen logischen Workflow: reinigen – schützen – Werterhalt sichern. Diese Allianz geht über eine einfache Kooperation hinaus – sie ist ein Leistungsversprechen an Fachhandel, Projektpartner, Businesskunden, sowie anspruchsvolle Endanwender.“ so Frank Rogge, Inhaber ROGGE® Screen Clean International.

Dr. Alexander Darga, Inhaber der Neoxum GmbH ergänzt: „Displays sind heute kritische HMI Schnittstellen für Produktivität, Präzision und Sicherheit. Die Kombination aus professioneller Reinigung und hochwertigen Displayschutzfolien oder OnScreen® Hybridglas verlängert Lebenszyklen, reduziert Ersatzbeschaffungen und unterstützt nachhaltige IT- und Geräte-Strategien. Mit ROGGE haben wir einen enorm erfahrenen und kompetenten Partner, der unsere Qualitäts- und Nachhaltigkeitsphilosophie authentisch ergänzt.“

Die Synergien von ROGGE und NEOXUM im Einzelnen

Komplementarität: Reinigung (Rogge) und Schutz (Neoxum) füllen gemeinsam einen klar definierten Bedarf im Markt für professionelle Displaypflege und Displayschutz. Alles aus einer Hand.

Marken- und Kanalverschränkung: Gegegenseitige Präsenz in Webshops, Fachhandel, B2B-Rollouts und thematischen Kampagnen schafft mehr Kundennutzen.

Nachhaltigkeit: Verlängerte Nutzungsdauer empfindlicher Oberflächen und geringerer Austauschbedarf. Eine gemeinsamer Fokus beider Unternehmen verhilft Kunden zu enormen Einsparpotentialen.

Innovationspfad: Gemeinsame Evaluierung neuer Funktionsschichten (z. B. entspiegelnd, klar, mechanisch robust) und optimierter Reinigungsroutinen auf Display, Touchscreen und Bildschirmen. Enorme Vorteile für B2C und B2B Kunden.

Bildschirmschutz und Bildschirmreinigung – die perfekte Symbiose

NEOXUM und ROGGE Screen Clean International ergänzen sich zu einem schlüssigen Qualitäts-Ökosystem rund um professionelle Display-Nutzung: Präzisionsschutz trifft wissenschaftlich formulierte Reinigung und Pflege.

NEOXUM steht für in Deutschland entwickelte und gefertigte Premium Displayschutzfolien – klar oder matt entspiegelnd – mit stabiler optischer Performance, maßgefertigten Konturen, Cut-Outs und Varianten, die genau die Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen wie Industrie, Behörden, Medizin oder Bildung adressieren. Ergänzt wird das Portfolio durch OnScreen® Privacy Hybridglas-Lösungen, die als Blickschutz Lösung zusätzlichen Schutzkomfort bei sensiblen Anwendungen bieten oder als klare oder entspiegelnde Glasfolie intensiv genutzten Geräte im rauen Umgebungen zuverlässig schätzen. ISO 9001 zertifiziert.

ROGGE® Screen Clean International liefert die dazu passende Pflegeintelligenz: spezialisierte Display- und Bildschirm Reiniger für moderne Display Panel-Technologien (LCD, TFT, LED, OLED, Plasma, Touch), formuliert für schonende, streifenarme Anwendung und reproduzierbare Ergebnisse. Flankiert wird dies durch durchdachte Anwendungskonzepte – Mikrofasertücher im abgestimmten Set und klar strukturierte Schritt-für-Schritt-Routinen – sowie flexible Gebindegrößen für Unternehmen, Industrie und Handel, bis hin zu professionellen Kits für Rollouts oder Mehrgeräte-Umgebungen.

Das Ergebnis ist mehr als die Summe zweier Produktlinien: Ein konsistenter nach ISO 9001 zertifiziertes Prozess aus Schutz und Pflege, der Sichtqualität stabilisiert, Nutzungserlebnisse professionalisiert und den Gerätewert länger erhält. Genau dieser Portfolio-Fit stellt den entscheidenden Mehrwert für Organisationen, die nicht mehr nur „irgendeine Folie und irgendein Spray“ suchen, sondern einen nachvollziehbaren Standard für Klarheit, Hygiene, Kostenreduktionen und Lifecycle-Effizienz. Qualität Made in Germany!

Use Cases & Kundennutzen

IT-Rollouts & Enterprise: Standardisierte Schutz- und Pflege-Bundles zur Reduzierung von Support- und Aufwänden beim Gerätetausch

Öffentliche Einrichtungen & Bildung: Klare, saubere, reflektionsreduzierte Displays für Lern- und Informationsumgebungen. Langlebig – hygienisch sauber – Datenschutz – Kratzschutz – Blendschutz

Medizin & Labor: Schonende Reinigung sensibler Oberflächen plus physischer Schutz gegen Kratzer und Beschädigung des Displays.

Industrie & Logistik: Robustheit und Lesbarkeit unter variierenden Umgebungsbedingungen. Optimale Reinigung für hervorragende Produktionsergebnisse.

Funktionale Ergänzung: Reinigung erhöht Wirksamkeit und Lebensdauer des nachfolgenden Bildschirm Schutzes.

Professionalität: Spezialistenstatus (Rogge seit 1998 und Neoxum seit 2009) in ihren jeweiligen Segmenten führ mehr Kundenservice und passende Reingungs- und Schutzlösungen.

Differenzierung gegenüber Einzelangeboten

Während reine Schutzprodukte ohne optimierte Vorreinigung ihre Performance (Haftung, keine Staubeinschlüsse und Klarheit) einbüßen können, und reine Reinigungsprodukte ohne physikalische Schutzschicht die erneute Verschmutzung oder Mikrokratzer und Beschädigung des Displays nicht verhindern, adressiert die Allianz von ROGGE und NEOXUM beide Problemfelder simultan.

B2B-Supply Chain

Schulen, Behörden, B2B Unternehmen, Fachhändler, Systemhäuser, Beschaffungsabteilungen und Einkäufer können ab sofort Kontakt aufnehmen, um Pilotprojekte, Bundle-Konditionen oder Beratungsleistungen für das jeweilige Projekt -Reinigung und/oder Schutz des Bildschirms – zu erhalten. Die komplette B2B-Supply-Chain für Display, Bildschirme und Touchscreens – Professionelle Reinigung und Schutz.

Über Neoxum

Die Neoxum GmbH mit Sitz in Mindelheim im Allgäu entwickelt und fertigt seit vielen Jahren hochwertigen Displayschutz (klar / matt entspiegelnd/ Blickschutz/ Glasfolie) für professionelle Anwendungen – mit Fokus auf Präzision, Service und Materialqualität – Made in Germany – ISO 9001 zertifiziert.

Über ROGGE Screen Clean International

ROGGE bietet spezialisierte, materialschonende Reiniger und Anwendungskonzepte für moderne Displays, unterstützt durch strukturierte How-To-Prozesse und professionelle Mikrofasertücher für nachhaltige Pflege. ROGGE Original seit 1998 – Der erste LCD/TFT Bildschirmreiniger weltweit.

Die Neoxum GmbH, mit Sitz im Allgäu, ist ein führender deutscher Hersteller von professionellen Displayschutzlösungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 von Diplom-Chemiker Dr. Alexander Darga gegründet und hat sich seitdem auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Schutzfolien und Hybridgläser spezialisiert. Neoxum steht für Qualität „Made in Germany“ und bietet maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets und industrielle Displays.

Produktportfolio

Neoxum bietet ein breites Spektrum an Displayschutzprodukten, darunter:

Antireflexionsfolien: Für eine verbesserte Lesbarkeit bei starkem Lichteinfall.

Klare Schutzfolien: Für den optimalen Schutz ohne Beeinträchtigung der Displayqualität.

Hybridgläser: Mit Blickschutz-Technologie und hoher Robustheit.

Privacy Hybridgläser – Blickschutz Folien: glasharter robuster entspiegelnder Schutz der Privatsphäre

anti viral und anti bakteriell wirksame Displayschutzfolien: dauerhafte Hygiene auf Touchscreens

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Durch den Einsatz von Displayschutzlösungen trägt Neoxum aktiv dazu bei, die Lebensdauer elektronischer Geräte zu verlängern und somit Ressourcen zu schonen. Darüber hinaus lebt Neoxum Umweltschutz auch innerhalb des Betriebs und setzt auf nachhaltige Produktionsprozesse.

Innovative Technologien

Neoxum ist Vorreiter in der Entwicklung von modernen Schutzlösungen, die nicht nur mechanische Sicherheit bieten, sondern auch den Datenschutz fördern. Mit Produkten wie dem Privacy Hybridglas beweist das Unternehmen seine Innovationskraft und erfüllt höchste Anforderungen in sensiblen Arbeitsumgebungen.

Weitere Informationen:

Mehr über die Neoxum GmbH und ihre Produkte erfahren Sie auf der offiziellen Webseite: [ www.neoxum.de]( http://www.neoxum.de).

Kontakt

Neoxum GmbH

Alexander Dr. Darga

Trettachstr. 2

87719 Mindelheim

+49 8261 22988770



http://www.neoxum.de

