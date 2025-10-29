Rösler Oberflächentechnik setzt für eine durchgängige Supply Chain auf umfassende Logistikexpertise von FIS

Mit der Einführung von SAP EWM und der Anbindung eines AutoStore-Systems folgt auch die Modernisierung des Transportmanagements mit SAP TM.

Grafenrheinfeld, 29.10.2025 – Wie kann man die Digitalisierung seiner Supply Chain optimaler gestalten als durch die Integration einer so modernen Hardware mit intelligenter Software, wie bei Rösler Oberflächentechnik GmbH? Dabei setzt das Unternehmen mit seinem weltweiten Netz aus 15 Standorten, darunter sieben Produktionsstätten und 150 Vertretungen auf die Logistikexpertise des SAP Gold Partners FIS Informationssysteme und Consulting GmbH.

Im Zuge des Umstiegs auf ein modernes SAP S/4HANA ERP-System wandte sich das fränkische Traditionsunternehmen an den ebenfalls im Fränkischen ansässigen IT-Dienstleister FIS. Im Zuge der Transition auf S/4 HANA entschied man sich dafür, das einstige SAP WM durch SAP EWM abzulösen. Dieses eignet sich besonders aufgrund der komplexen Lieferketten-Logistik und der daraus resultierenden Anforderungen von Rösler. Der erfolgreich realisierte Go Live im Oktober 2025 beinhaltete ebenfalls die Implementierung eines AutoStore-Lagersystems. „Für die AutoStore-Hardware in Verbindung mit einem modernen SAP Extended Warehouse Management ist eine agile und intelligente SAP-Integration unerlässlich, damit der AutoStore seinen vollen Mehrwert entfalten kann“, so Christian Toth, Specialized Sales Warehouse & Transport Solutions bei FIS.

Rösler besitzt einen eigenen Fuhrparkt und nutzt für seine Transportplanung zudem Speditionen sowie Luft-, See- und Containerfracht. Um eine effiziente Nutzung ihrer Transportmittel zu erzielen, entschied sich Rösler noch während des Projektverlaufes dazu, auf eine ebenfalls SAP-basierte Transportplanung SAP TM umzustellen. Vorteil im Zusammenspiel beider Lösungen ist, dass diese perfekt synchronisiert arbeiten, woraus sich eine nahtlose Integration von SAP EWM und SAP TM mit Advanced Shipping & Receiving im Auftragsabwicklungsprozess ergibt.

„Mit der Transition auf S/4 HANA und der damit verbundenen Optimierung der gesamten Supply Chain erhoffen wir uns eine vollständige digitale Transparenz und automatisierte Logistikprozesse. Diese bieten großes Potenzial, um unsere Ressourcen effizienter einzusetzen, Kosten zu sparen und unseren Kunden eine höhere Flexibilität zu bieten“, ergänzt Marcus Henkel, Bereichsleitung Central IT-Services, Rösler Oberflächentechnik GmbH.

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind rund 850 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt der SAP Gold Partner das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab. In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland.

