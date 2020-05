Rockwell Automation feiert mit VirtualConnect erste erfolgreiche virtuelle Messe – Besucher erleben Innovationen trotz physischer Distanz

Online-Event mit Konferenzen und Ausstellungsfläche bietet durch modernste Technologien Kontakt zu Technologiespezialisten in Echtzeit sowie interaktive Videopräsentationen

Düsseldorf, 19. Mai 2020 – Am 12. Mai veranstaltete Rockwell Automation die erste kostenlose Online-Veranstaltung aus der Reihe VirtualConnect. Über eine innovative und interaktive Web-Plattform konnten Besucher an der Veranstaltung teilnehmen und Inhalte, wie bei einer physischen Veranstaltung, erleben. Den Teilnehmern aus aller Welt standen auf diese Weise informative Präsentationen von Branchenexperten, interaktive Fragerunden sowie eine umfangreiche Ausstellung und eine virtuelle Lounge zum Networking zur Verfügung.

Während ihrer Eröffnungsrede begrüßte Susana Gonzalez, Präsidentin der EMEA-Region bei Rockwell Automation alle Anwesenden in der hochmodernen virtuellen Umgebung. “Dies ist das erste Mal, dass wir Ihnen in dieser vollständig virtuellen Umgebung Technologien präsentieren. Wir freuen uns darauf, darüber zu diskutieren, wie die Digitalisierung unsere Art und Weise zu leben verändert. Unsere Kunden erklären uns oft, dass sie die digitale Transformation nutzen wollen, um die Produktivität, Effizienz und Sicherheit innerhalb ihrer Betriebe zu verbessern. Aufgrund der zunehmenden Verschmelzung von IT und OT stehen diese Themen ganz oben auf ihrer Agenda. Zugleich hören wir aber oft, dass ein Mangel an digitalem Know-how herrscht. Die heutige Veranstaltung soll Ihnen dabei helfen, über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung auf dem Laufenden zu bleiben.”

Die Agenda der Veranstaltung, die von 10 Uhr bis 15 Uhr dauerte, setzte sich aus zwei paralell laufenden Vortragsreihen zusammen, die zum Ziel hatten, Fachkräften aus der Fertigungsindustrie und Maschinenbau die neuesten Branchentrends und technologischen Entwicklungen näher zu bringen. Die Vorträge zum Thema “Smart Machine Journey”, boten Schulungsworkshops zu vernetzten und intelligenten Geräten, darunter Sensoren, Sicherheitsvorrichtungen, Steuerungen sowie zur Optimierung und Sicherheit im Industrial Internet of Things (IIoT).

In der parallel laufenden Session wurde währenddessen die “Digital Transformation Journey” näher beleuchtet. So wurden digitale Innovationen präsentiert, mit deren Hilfe eine kollaborative Umgebung geschaffen werden kann, die effizientere Systeme ermöglicht. Im Fokus standen auch die Themen digitaler Zwilling, Big Data und Datenanalyse sowie das Full-Service Angebot “Connected Services”. Im Anschluss an jeden Schulungsworkshop gab es für die Teilnehmer die Möglichkeit live Fragen an den jeweiligen Referenten zu stellen. Dies wurde von den Teilnehmern, die mehr über die umfangreichen Lösungen von Rockwell Automation erfahren wollten, umfangreich genutzt.

Virtuelle Ausstellungsfläche

Neben den Peer-to-Peer- und Peer-to-Expert-Netzwerkmöglichkeiten, bot die Veranstaltung auch die Gelegenheit die virtuelle Ausstellungsfläche zu besichtigen und die digitalen Stände von Rockwell Automation und Partnern wie Biehl+Wiedemann, Ocean Data Systems, ePlan, Maplesoft, Spectrum Controls, WIN-911 und Stratus zu besuchen. Teilnehmer konnten hier in Echtzeit mit Automatisierungsexperten chatten, um ein tieferes Verständnis über die Produkte und Lösungen aus den Präsentationen zu erhalten.

Darüber hinaus konnten die Teilnehmer dank einer “virtuellen Aktentasche” Broschüren und Informationspakete herunterladen, während sie die Ausstellung besuchten. Videodemonstrationen, interaktive Links und die Darstellung des Standpersonals durch Avatars boten weitere Einblicke und Informationen und haben sicherlich auch eine neue Messlatte für virtuelle Veranstaltungen gesetzt.

Die nächste VirtualConnect wird am 23. Juni stattfinden. Informationen zur nächsten Veranstaltung sind auf der Website der VirtualConnect verfügbar. Zudem ist die Aufzeichnung der Veranstaltung vom 12. Mai online abrufbar unter: https://reg.ubivent.com/start/rockwell-automation-virtualconnect

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel.

