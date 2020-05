Rockwell Automation erweitert Kontroll- und Visualisierungsportfolio durch Übernahme von ASEM S.p.A.

Düsseldorf, 05. Mai 2020 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel, gibt heute den Abschluss der Übernahme von ASEM S.p.A., einem Anbieter von Technologien für die digitale Automatisierung aus Italien, bekannt.

ASEM bietet eine umfassende Palette von Industrie-PCs (IPCs), HMI-Hardware und -Software (Mensch-Maschine-Schnittstellen), Fernzugriffsfunktionen sowie sichere Gateway-Lösungen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT).

Durch diese Übernehme kann Rockwell Automation sein Hard- und Softwareportfolio für Kontroll- und Visualisierungslösungen erheblich erweitern. ASEM beliefert überwiegend Maschinenbauer aus Europa, die auf den nordamerikanischen Märkten aktiv sind. Die Produkte von ASEM lassen sich von Kunden umfassend konfigurieren und an die Anforderungen der jeweiligen Industrieinformatik anpassen. Zudem ermöglichen sie es Unternehmen eine schnellere Markteinführung zu erreichen, Betriebskosten zu senken, die Anlagenauslastung zu steigern und Unternehmensrisiken zu minimieren.

Rockwell Automation gab seine Übernahmepläne für ASEM erstmals im Februar 2020 bekannt. Die genauen Inhalte und Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

