Rockwell Automation erhöht die operative Agilität mit neuer dezentraler On-Machine-E/A-Lösung

Mit den On-Machine™-E/A-Blöcken ArmorBlock 5000™ können Hersteller die Effizienz und Konnektivität ihrer Automatisierungseinrichtungen verbessern, um intelligentere Maschinen für eine bessere Unternehmensperformance zu erhalten.

Düsseldorf, 06. Juni 2023 – Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für Industrieautomatisierung und digitale Transformation, hat die Markteinführung seiner neuen Allen-Bradley® ArmorBlock 5000™-E/A-Blöcke angekündigt. Durch die Integration von IO-Link-Technologie bietet die dezentrale E/A-Lösung intelligente Fähigkeiten, mit denen industrielle Hersteller ihre betriebliche Produktivität bei minimalen Kosten verbessern können.

Mit der ArmorBlock 5000-E/A-Lösung lassen sich intelligente Automatisierungslösungen effizienter umsetzen und warten. Die grundlegend integrierten IO-Link-Fähigkeiten sorgen dafür, dass die Komplexität der Maschinenkonstruktion durch eine einfachere Gerätekonfiguration und eine bessere Integrationsfähigkeit von Allen-Bradley-Steuerungen reduziert wird. Dank der gemeinsamen Tag-Struktur und Konfigurations-Workflows in der intuitiven Studio 5000 Logix Designer®-Umgebung wird darüber hinaus auch die Projektentwicklung beschleunigt.

Die leistungsstarken ArmorBlock 5000-E/A-Blöcke sind für den Einsatz an der Maschine optimiert und ermöglichen eine schnellere Installation, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung, wodurch sich Ausfallzeiten reduzieren. Die E/A-Blöcke sind für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich ausgelegt und bieten einen Schutzgrad von bis zu IP69K für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in rauen Umgebungen. Außerdem sind die Blöcke in drei branchenüblichen Leistungsvarianten erhältlich, um unterschiedlichen regionalen Anforderungen gerecht zu werden.

Die IO-Link-Masterblöcke sind die ersten Produkte, die im Rahmen des ArmorBlock 5000-E/A-Portfolios angeboten werden. Diese skalierbaren Blöcke bieten ein hohes Maß an Flexibilität mit bis zu acht IO-Link-Kanälen, darunter vier IO-Link-Ports der Klasse A und vier Ports der Klasse B. Durch die Möglichkeit, Hochstromgeräte zu steuern und darüber hinaus die insgesamte Konnektivität zu verbessern, lassen sich Maschinenleistung und Produktivität steigern.

Dabei ist zudem geplant in Zukunft weitere Angebot in Ergänzung der ArmorBlock 5000-E/A-Lösung zur Verfügung zu stellen, um die nun vorgestellte Lösung noch weitgehender zu unterstützen. Die demnächst verfügbaren konfigurierbaren E/A-Blöcke bieten intelligente Funktionen wie Ereignisfolge, zeitgesteuerte Ausgänge, Eingangszeitstempel, Ereignisauslöser und mehr.

„Angesichts der zunehmend komplexen Fertigungslandschaft stehen unsere Kunden vor der Herausforderung, die betriebliche Belastbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die Effizienz zu erhalten,“ erklärt Sean Homan, Business Director, Asia Pacific Business Center, Rockwell Automation. „Intelligente Technologien sind für eine höhere Transparenz im Unternehmen unerlässlich und sorgen dafür, dass datenbasierte Entscheidungen rechtzeitig getroffen werden können. Die ArmorBlock 5000-E/A sind das Ergebnis unseres Engagements für innovative Lösungen, die den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Dank dezentraler Überwachung und Steuerung und hoch integrierten IO-Link-Fähigkeiten kann diese On-Machine-E/A-Lösung die Agilität der in der Produktion eingesetzten Industrieautomation steigern.“

Weitere Informationen zur ArmorBlock 5000-E/A-Lösung von Allen-Bradley erhalten Sie hier oder von Ihrem lokalen Distributor oder Ihrer Rockwell Automation-Vetriebsniederlassung.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Industrieautomatisierung und digitaler Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um zu erweitern, was menschlich möglich ist, und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigt rund 28.000 Problemlöser, die für seine Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir die Lösung Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com

Bildquelle: @ Rockwell Automation