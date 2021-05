Rockstone Research: Ximen Mining: Licht am Ende des Tunnels der ultra-hochgradigen Kenville Goldmine

Raus aus dem Dornröschenschlaf mit einer einzigen News: Eine ungewöhnliche aber umso renditereichere Anlegerchance

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58536/IRW45-210521.001.png

Ein nun veröffentlichtes Video deutet darauf hin, dass es sehr bald soweit sein kann…

Vor 3 Monaten berichteten wir zuletzt über den angehenden Goldproduzenten Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM; WKN: A2JBKL), der startklar ist, im Süden von British Columbia seine ultra-hochgradige Kenville Untergrundmine in Produktion zu bringen. Während den letzten Jahren hat das Unternehmen die historische Goldmine instandgesetzt, modernisiert und alle Auflagen erfüllt, um mit einer 10.000 t Großprobe (“bulk sample”) für Testminenzwecke zu starten und anschließend in den vollen Produktionsmodus überzugehen.

Doch es fehlt noch immer die Genehmigung der Minenbehörde in British Columbia. Corona-bedingt war es der Behörde bisher nicht möglich, die Genehmigung zu erteilen. Die “Schuld” liegt somit nicht bei Ximen, denn das Unternehmen hat alles richtig gemacht und ist bereit, Arbeitsplätze zu schaffen und Steuereinnahmen für die Provinz zu erwirtschaften. Die Frage ist nicht, ob die Genehmigung kommt, sondern wann.

Das nun veröffentlichte Video von Ende Februar zeigt einen Besuch der Kenville Mine sowie Interviews mit dem CEO Chris Anderson und dem Minenmanager Lloyd Penner. Schon damals versprach die Behörde, dass die Genehmigung in Kürze erteilt werden würde und Ximen ging davon aus, dass es im März soweit sein sollte. Jetzt haben wir Ende Mai und noch immer keine Genehmigung. Doch nun deutet einiges darauf hin, dass es bald soweit sein sollte…

Das Video wurde auf Deutsch übersetzt und verdeutlicht die Begeisterung des Managements, sofort nach Erhalt der Genehmigung loslegen zu können:

https://youtu.be/0vtQ3tukmXA

Da sich die COVID-Infektionen in British Columbia mittlerweile auf dem absteigenden Ast befinden und die Behörden seit kurzem wieder aktiv sind, kann mit der Genehmigung in Kürze gerechnet werden. Eine entsprechende News würde das Unternehmen sprichwörtlich aus dem Dornröschenschlaf erwachen lassen, da Ximen praktisch über Nacht mit dem Abbau der ersten 10.000 t Erz loslegen kann, wie im Video vom CEO erläutert wurde. Was das für den stark gebeutelten Aktienkurs bedeuten würde, muss an dieser Stelle nicht mehr erläutert werden. Mit einer aktuellen Börsenbewertung von bescheidenen $22 Mio. steht eine eklatante fundamentale Neubewertung an, sobald die Genehmigung erteilt ist.

Manchmal sind die attraktivsten Goldaktien diejenigen, die am stärksten in den Hintergrund der Anlegerköpfe gerückt sind. Denn das Sentiment kann sich bekanntlich schlagartig ändern, insbesondere wenn der erste Goldbarren gegossen wird und voller Stolz in neuem Glanz präsentiert wird.

Im Februar hörten wir zuletzt von Ximen, als das Unternehmen mit einer nicht-verwässernde Finanzzusage über $5 Mio. USD auf sich aufmerksam machte, wobei dieses Geld erst bereitgestellt wird, sobald die Genehmigung erteilt ist.

Ximen hat seinen Fuhrpark für den Kenville-Minenstart aufgestockt und in Schuss gebracht, um sofort nach Genehmigungserteilung mit dem Abbau beginnen zu können: …

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5872-Ximen-Mining-Licht-am-Ende-des-Tunnels-der-ultra-hochgradigen-Kenville-Goldmine

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58536/IRW45-210521.002.png

Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Kanada V6C 3K4

Telefon: +1 604 488 3900

Email: office@ximenminingcorp.com

www.ximenminingcorp.com

Aktien im Markt: 73.807.861

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58536/IRW45-210521.003.png

Vollversion / Quelle

Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,30 CAD (09.02.2021)

Marktkapitalisierung: $22 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58536/IRW45-210521.004.png

Vollversion / Quelle

Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,21 EUR (20.05.2021)

Marktkapitalisierung: €16 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüber hinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. oder den Autor für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323

sb@rockstone-research.com

http://www.rockstone-research.com

Pressekontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323

sb@rockstone-research.com

http://www.rockstone-research.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.