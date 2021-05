Rockstone Research: Was ist Tocvan? ‘‘Eine Home-Run-Chance‘‘ sagte CEO Derek Wood im US-Radio kurz bevor ein US-Listing erwartet wird

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58552/IRW43.001.png

Gestern veröffentlicht: Erster Podcast von Ellis Martin über Tocvan Ventures Corp.

Letzte Woche wurde bekannt, dass Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um ein Börsenlisting in den USA zu erhalten. Während es schon mal 1-3 Wochen dauern kann, bis eine neu beantragte Aktie an einer US-Börse handelbar ist, wurde gestern ein Interview vom bekannten Radio-Moderator Ellis Martin aus Malibu (Kalifornien) veröffentlicht, der in den USA eine sehr große Reichweite hat. Über das Radio und online über Podcasts erreicht er viele kleine und große Investoren insbesondere in den USA, die während den letzten Monaten sehr viel Geld mit seinen “Empfehlungen” verdienen konnten.

Bisher ist es Anlegern nur möglich, die Tocvan-Aktie in Kanada und Deutschland zu handeln. Für US-Amerikaner gibt es Beschränkungen, um Aktien direkt in Kanada zu kaufen. Nur wenige Anleger haben Zugang zu einem Broker, der Aktien in Kanada handeln darf. Wenn jetzt also bald auch noch der riesige US-Anlegermarkt die Tocvan-Aktie kaufen kann, dann wird zusätzliche Nachfrage auf relativ wenige Aktien zu dramatischen Auswirkungen führen können, sowohl mit Blick auf hohe Aktienkurse als auch niedrige Liquidität.

Was Tocvan von fast allen anderen Goldaktien unterscheidet: Tocvan hat nur 28 Mio. ausgegebene Aktien im Markt/Umlauf – eine sehr sehr niedrige Gesamtaktienanzahl, wovon recht viele den Anschein machen, in festen Händen zu sein.

In den Podcasts von Ellis Martin werden aussichtsreiche Investment-Chancen besprochen, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetalle, Rohstoffe und Technologie liegt. Die 13 börsengelisteten Unternehmen, die Ellis Martin aktuell in seinen Talk Shows präsentiert, haben eine Börsenbewertung von durchschnittlich $132 Mio. CAD. Tocvan gehört mit einer aktuellen Börsenbewertung von $31 Mio. also zu den am günstigsten bewertesten Aktien, die Ellis Martin seinen Zuhörern vorstellt. Weitere Podcasts über Tocvan sollten in den nächsten Wochen und Monaten folgen (v.a. bei guten Bohrergebnissen, die jederzeit eintreffen können)…

VOLLSTÄNDIGER ARTIKEL:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/news/5873-Was-ist-Tocvan-Eine-Home-Run-Chance-sagte-CEO-Derek-Wood-im-US-Radio-kurz-bevor-ein-US-Listing-erwartet-wird

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 28.063.829

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $1,11 CAD (21.05.2021)

Marktkapitalisierung: $31 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,798 EUR (24.05.2021)

Marktkapitalisierung: €23 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Tocvan bezahlt Ellis Martin für die Aufnahme als "Client" in seinen Veröffentlichungen.

