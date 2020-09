Rockstone Research: Tick-Tock: Tocvan Ventures (TOC.C) arbeitet still und leise während eine faszinierende Gold-Ressource nachgewiesen wird

Von Chris Parry (Award-Winning Journalist)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53618/Rockstone_Tocvan.001.png

Quelle: Equity.Guru.com, 29. September 2020. Freie Ăśbersetzung aus dem Englischen:

Als wir im Juni zum ersten Mal ĂĽber Tocvan Ventures (TOC.C; Frankfurt: TV3, WKN: A2PE64) gesprochen haben, wurde die Aktie noch zu $0,15 gehandelt, und niemand hat wirklich ĂĽber sie gesprochen. Auf bestimmten Märkten wird Hype stark belohnt, aber es muss an dieser Stelle jetzt auch eine Lanze fĂĽr eine Aktie gebrochen werden, welche die Essenz des Nicht-Hypes ist – und diese Aktie hat sich in drei Monaten trotzdem verdreifacht.

Hier ist Tocvan, die versucht, dir einen positiven Chill zu geben.

“Calgary, Alberta – Tocvan Ventures Corp. freut sich, mehrere wichtige Beobachtungen und Schlussfolgerungen aus jĂĽngsten technischen Studien bekanntzugeben, die sich auf die Identifizierung eines Phase-1-Programms von Bohrlochzielen auf dem Pilar-Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko, konzentrieren.”

Ooh. Das macht einen ganz wuschig, nicht wahr!?

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53618/Rockstone_Tocvan.002.png

Komm schon, gibt ihr jetzt ne Chance.

Lass uns jetzt richtig loslegen. Mach einen Knopf an Deiner Hose auf und groove mit mir.

“Die Ergebnisse der Arbeiten seit November 2019 ergaben einen Gold-Silber-Mineralisationstrend, der sich vom Hauptbohrgebiet in sĂĽdöstlicher Richtung erstreckt, einen zweiten parallel verlaufenden mineralisierten Gold- und Silbertrend östlich des Bohrgebiets sowie eine neue hochgradige Silber-Zone (East Zone), und die Ergebnisse zeigen auch eine Gold-Silber-Mineralisation, die sich auf dem GrundstĂĽck von Norden nach SĂĽden erstreckt.”

Das ist, was sie gesagt hat, oder? [Orig.: “That’s what she said, amirite?”]

“Die Datensynthese ist derzeit im Gange, um die Bohrlochziele zu verfeinern. Der Prozess fĂĽr die Genehmigung von Bohrlöchern hat begonnen und Tocvan holt derzeit Angebote von Bohrunternehmen ein.”

Oooh. Droh mir nicht mit einer guten Zeit, Tocvan!

Nein? Okay, was ich also von Dir hier mitbekomme, ist, dass Du kein technischer Bergbau-Typ bist. Das habe ich gehört. Ich kann es respektieren.

Aber so hat sich die Tocvan-Aktie entwickelt, sogar inmitten ihrer derzeitigen Entwicklungsphase, “Bergbau-Terminologie so hart auszusprechen, dass sogar Geologen Energiedrinks kippen, um sich durchzuwinden”:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53618/Rockstone_Tocvan.003.png

Willst Du nichts über Adern, Steilabstürze und subvertikale röhrenartige Eigenschaften hören?

“Eine bedeutende Schlussfolgerung ist die Interpretation eines subvertikalen rohrähnlichen Merkmals, das möglicherweise ein Brekzien-ZufĂĽhrungskanal im Zusammenhang mit einer epithermalen Mineralisation darstellt. Das Rohr [pipe”] hat einen Durchmesser von ca. 100 m, eine ovale Form und einen steilen Einfall (ca. 70°) nach SSW mit einem Azimut von 195° (Abbildungen 1, 2 und 3), und die Lage des Rohrs scheint durch eine Faltnase kontrolliert zu werden, die auf der interpretierten Faltung des Liegendes basiert. In Bezug auf das epithermale Modell sind Brekzien-Pipes ein signifikantes Merkmal und können Bonanza-Gehalte (>1 Unze pro Tonne) von Gold und Silber enthalten. Die Pipes können sich aus Kluftadern ausdehnen, von denen bekannt ist, dass sie in anderen epithermalen Lagerstätten signifikante Gold- und Silber-Gehalte enthalten.”

Heiss, oder!?

Und der Grund dafĂĽr, dass dies fĂĽr ein Mädchen wie mich “heiss” ist – und fĂĽr ein Mädchen wie Du sein sollte – ist, dass dieses fĂĽr die meisten Menschen nahezu unverständliche Bergarbeiter-Jargon diejenigen angezogen hat, die das Bergarbeiter-Jargon verstehen, um diese Aktie feste zu kaufen. Schauen Sie sich die letzten sechs Wochen auf dem obigen Chart an – das ist eine beträchtliche Menge an täglichen Käufen, insbesondere fĂĽr ein Unternehmen mit einem Knackarsch-Float [Anm.d.Ăś.: Er meint die enge Aktionärsstruktur mit nur wenigen im Markt verfĂĽgbaren Aktien.]

Und ich verwende den Begriff “Knackarsch-Float” nicht leichtfertig. TOC hat weniger Aktien als mein Twitter-Feed.

Derzeit ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien: 24.447.537

Aktuelle Marktkapitalisierung: $11 Millionen

Das ist ein “Threebagger”-Gewinner, der *auf* eine Marktkapitalisierung von nur $11 Mio. gerollt ist. Das bedeutet, dass die Gelegenheit, einzusteigen -bevor es richtig losgeht – noch da ist.

Nach sechs Wochen Handelsvolumen, das täglich regelmäßig 10% des Floats erreichte – und von einem stetigen Anstieg des Aktienkurses in dieser Zeit begleitet wurde – flĂĽstern Dir die Götter der Smallcaps jetzt gerade “hmm” zu.

Und wenn die Götter ´hmm´ sagen, dann merkst Du das.

Auf dem Erdboden, wo so oft von Arbeit gesprochen wird – die jedoch nicht von allen Microcap-Unternehmen tatsächlich auch ausgefĂĽhrt wird – ist Tocvan aktiv. Lassen Sie uns eine Ăśbersetzung aus dem Geonesischen machen.

“Die Arbeit am epithermalen Pilar-Gold-Silber-Projekt hat eine Vielzahl von Feldprogrammen umfasst, darunter geophysikalische Untersuchungen, geochemische Gesteins- und Bodenproben sowie Strukturanalysen.”

Ăśbersetzung: Wir sind jung, wir sind klein, und deshalb werden wir, bevor wir anfangen, Bohrer in den Boden zu jagen und dadurch die Kosten in die Höhe treiben, zuerst alle uns zur VerfĂĽgung stehenden, nicht-invasiven Mittel einsetzen, um zu schauen, was wir wirklich haben. Wir werden uns historische Daten anschauen, wir werden Steine aus dem Boden schlagen und analysieren lassen, wir werden Erdbodenproben nehmen, Fotos aus Hubschraubern machen, WĂĽnschelruten schwenken, eine Hellseherin namens “Die geheimnisvolle Olga” anheuern, die SpĂĽrhunde rausschicken, und wir werden die Daten aus allen möglichen Winkeln schaukeln.

Dann bohren wir.

“Die Ergebnisse der Arbeiten seit November 2019 haben einen Gold-Silber-Mineralisationstrend aufgedeckt, der sich vom Hauptbohrgebiet in sĂĽdöstlicher Richtung erstreckt, einen zweiten parallel verlaufenden mineralisierten Gold- und Silber-Trend östlich des Bohrgebiets sowie eine neue hochgradige Silber-Zone (East Zone). Die Ergebnisse zeigen auch eine Gold-Silber-Mineralisation, die sich auf dem GrundstĂĽck von Norden nach SĂĽden erstreckt.”

Übersetzt: Hast Du diesen geilen Shit gesehen? Wir finden Dinge, die auf potentielle neue Gebiete der Ressourcen hindeuten, was bedeutet, dass wir möglicherweise auf etwas sitzen, das viel grösser ist, als wir dachten. Es ist noch früh, aber wir hoffen, dass wir etwas finden werden? Wir glauben, gefunden zu haben!

“Eine bedeutende Schlussfolgerung ist die Interpretation eines subvertikalen rohrähnlichen Merkmals, das ein Brekzien-Zufuhrkanal im Zusammenhang mit einer epithermalen Mineralisation darstellen könnte. Das Rohr (“pipe”) hat einen Durchmesser von ca. 100 m, eine ovale Form und weist einen steilen Einfall auf. Dies ist potentiell bedeutsam, da “die Pipes sich von Kluftadern ausdehnen können, von denen bekannt ist, dass sie in anderen epithermalen Lagerstätten bedeutende Gold- und Silber-Gehalte enthalten.”

Ăśbersetzt: Wir beginnen zu begreifen, dass dort dickes Bindegewebe zwischen den Interessengebieten liegt, was ein Zeichen dafĂĽr ist, dass wir einen noch grösseren Bereich haben, der unsere starke Aufmerksamkeit benötigt…

Nun, der Grund dafĂĽr, dass die Firma nicht einfach herumspringt und herumposaunt: “Heiliger Bimbam, wir sind reich, Bitches!”, ist, dass sie es nicht sind. Es handelt sich um ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von $11 Mio., das sich in der Anfangsphase der ErschlieĂźung dieser Ressource befindet, sodass nichts, was sie bisher gefunden haben, mehr als “hmm” ist. Noch!

Es ist so wie: “Ich frage mich, ob wir schon hier drĂĽben etwas Erde weggeschaufelt haben, ob wir etwas finden wĂĽrden, das man manchmal in der Nähe von Gold findet… Oh, sieh mal, das haben wir gemacht”, und “Wenn wir die Steine dort drĂĽben nehmen und zerkleinern und in ein Labor schicken, wĂĽrden sie dann glänzendes Gesprenkel finden? Yeah. Ja, das haben sie.”

All das ist noch nichts, woraus man eine Mine bauen könnte. Es ist nicht einmal genug, um ein Bohrprogramm zu erstellen… Noch nicht.

Aber Tocvan macht die Arbeit, die gemacht werden muss, und erhält daraus die Art von Ergebnissen, die Leute, die Gold mögen, gerne sehen wollen.

Und wenn diese Leute dann anderen davon erzählen, schreien sie keinen verrückten Hype herbei, sondern bringen technische Pressemitteilungen raus, die den einfachen Mann in den Schlaf versetzen, aber den Bergbau-Verrückten darauf aufmerksam machen, dass sie in den kommenden Wochen und Monaten aufpassen sollten.

Wenn Du uns damals, als wir zum ersten Mal über Tocvan sprachen, Aufmerksamkeit geschenkt hast, dann befindest Du dich bereits im Multi-Bagger- (Vervielfachungs-) Territorium. Das ist sicherlich eine gute Sache und ein Beweis dafür, dass das TOC-Expertengremium auch tatsächlich das tut, was sie uns gesagt haben.

Aber sei Dir bewusst, dass es in den kommenden Wochen und Monaten langweilige und weniger fruchtbare Perioden geben kann, wobei es auch makroökonomische Trends geben kann, die ein kleines Unternehmen mit $11 Mio. in die Höhe treiben. Es könnte auch Erkenntnisse und Momente geben, die viel mehr Menschen auf die Party bringen, zu welcher Zeit dann der kleine, winzige 24 Mio. Aktien-Float wirklich extrem wichtig wird.

Kurz gesagt, wenn Tocvan nachlässt, wird es ein harter Weg werden. Doch wenn sie läuft, dann für viele Runden.

Wir haben Vertrauen in die Art und Weise, wie das Unternehmen bisher vorangekommen ist. Wir erwarten mit Spannung, dass das Bohrprogramm verwirklicht wird und Löcher gebohrt werden, denn dann befinden wir uns in wirklich ernstem Terrain.

– Chris Parry

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53618/Rockstone_Tocvan.004.jpeg

Chris Parry ist ein zweifach mit dem Webster Award ausgezeichneter Journalist, der auf den Seiten von The Vancouver Sun, The Province, National Post, Spin, Hollywood Reporter, FHM, Stuff und Stockhouse zu sehen ist. Er war der erste Wirtschaftsjournalist, der die Umstellung auf Marijuana als Investitionsmöglichkeit erkannte und sich darauf konzentrierte, und Equity.Guru als einen Ort für ehrliche, ungeschlagene Berichterstattung über die Börsenmärkte Nordamerikas ins Leben rief.

VOLLSTĂ„NDIGE OFFENLEGUNG: Tocvan Ventures ist ein Equity.Guru-Marketing-Kunde, und wir haben Aktien des Unternehmens gekauft.

Quelle: https://equity.guru/2020/09/29/tick-tock-tocvan-ventures-toc-c-quietly-work-proves-intriguing-gold-resource/

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53618/Rockstone_Tocvan.005.jpeg

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 24.447.537

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53618/Rockstone_Tocvan.006.png

Chart

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,47 CAD (29.09.2020)

Marktkapitalisierung: $11 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53618/Rockstone_Tocvan.007.png

Chart

Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,30 EUR (29.09.2020)

Marktkapitalisierung: €7 Mio. EUR

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.