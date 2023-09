Rockstone Research – Homerun in Bahia: An der Spitze eines der hochwertigsten Quarzsand-Distrikte der Welt

Quarzsandprojekte im weltweiten Vergleich

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71884/Rockstone_Homerun_070923.001.jpeg

Vollbild / Die große Tonnage an weißem Quarzsand in Santa Maria Eterna ist von hervorragender Qualität mit einem hohen Siliziumdioxidgehalt und einem außergewöhnlich geringen Anteil an Verunreinigungen. (Quelle)

Seit der Erstanalyse zu Homerun Resources Inc. im Juni hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt und wurde zuletzt bei $0,90 mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von $43 Mio. gehandelt. Diese beeindruckende Performance wurde durch große Ankündigungen im Juli (Erhalt eines unterzeichneten Materialliefervertrags für hochreinen Quarzsand aus einer vollständig genehmigten Mine in Bahia, Brasilien) und im August (Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsverpflichtung mit der Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), um die Due-Diligence-Prüfung abzuschließen und die Bedingungen für die Exploration und Entwicklung zusätzlicher hochreiner Quarzressourcen unter der Kontrolle von CBPM in Belmonte, Bahia, in der Nähe des Hafens von Ilheus auszuhandeln) unterstützt.

Kurz darauf veröffentlichte Homerun eine neue Webseite mitsamt einer Unternehmenspräsentation, in der hochinteressante Details über seine Quarzsandmine aus dem Bahia Silica Sand District bekanntgegeben wurden und das Management „daran arbeitet, die Pacht- oder Eigentumsverhältnisse mit den beiden brasilianischen Unternehmen abzuschließen“.

In diesem Zusammenhang könnte es sich lohnen, den Bahia Quarzsanddistrikt (auch bekannt als Santa Maria Eterna Formation) mit anderen Quarzsand-produzierenden Regionen und börsennotierten Entwicklungsunternehmen zu vergleichen, und zwar in Bezug auf Tonnage, Gehalt und vor allem die Reduzierung von Verunreinigungen mit einfachen (oder komplexen) Verarbeitungsmethoden, um die strengen Spezifikationen für die Herstellung von Solarglas zu erfüllen, einer stark wachsenden Industrie, die hohe Preise zahlt und auf die die meisten Quarzsandentwickler abzielen. Angesichts all der Herausforderungen, mit denen viele andere Quarzsandprojekte konfrontiert sind (z.B. komplexe Metallurgie, langwierige Genehmigungsverfahren), kommen die Vorteile und Möglichkeiten von Homerun ans Licht.

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/6139-Homerun-in-Bahia-An-der-Spitze-eines-der-hochwertigsten-Quarzsand-Distrikte-der-Welt

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71884/Rockstone_Homerun_070923.002.png

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 47.504.525

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71884/Rockstone_Homerun_070923.003.png

Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: $0,90 CAD (05.09.2023)

Marktkapitalisierung: $43 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71884/Rockstone_Homerun_070923.004.png

Vollbild / Quelle

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: €0,605 EUR (06.09.2023)

Marktkapitalisierung: €29 Mio. EUR

Kontakt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71884/Rockstone_Homerun_070923.005.png

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Report, die Videointerviews und die referenzierten Pressemitteilungen enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie: „glauben“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Homerun Resources Inc. und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge/Performance darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von Homerun Resources Inc. verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden und die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss im vollständigen Research-Report (hier und hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor, Stephan Bogner, besitzt eine Aktienposition in Homerun Resources Inc. und besitzt auch Aktien von Zimtu Capital Corp. und wird daher von Volumen- und Kurssteigerungen dieser Aktien profitieren. Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Reports bezahlt, während Zimtu Capital Corp. auch eine Aktienposition in Homerun Resources Inc. hält und somit ebenfalls von Volumen- und Kurssteigerungen profitieren wird. Beachten Sie, dass Homerun Resources Inc. die Zimtu Capital Corp. für die Bereitstellung dieses Berichts und anderer Dienstleistungen zur Sensibilisierung der Anleger bezahlt.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323



http://www.rockstone-research.com

Pressekontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323



http://www.rockstone-research.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.