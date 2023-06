Rockstone Research – Der Energiewende geht der hochreine Quarzsand aus: Der Elefant im Raum

Homerun Resources hat sich einsatzbereite Lieferungen von außergewöhnlicher Qualität gesichert

Wussten Sie, dass der weltweite tägliche Bedarf an Sand im Durchschnitt bei 18 kg pro Person liegt? Das sind etwa 6.570 kg pro Jahr – mehr als das Gewicht eines Elefanten in Sand. Damit ist Sand das am häufigsten abgebaute Material der Welt, wobei jedes Jahr etwa 50 Milliarden Tonnen gefördert werden. Wie Sie wissen, gibt es Sand in vielen Farben. Verunreinigungen wie Eisen verleihen ihm einen gelblichen Farbton. Wenn die Quarzkörner fast rein sind und nur wenig mit anderen Partikeln vermischt sind, erhalten wir weißen Sand. Und genau diese Art von seltenem Sand braucht die Welt, um die Energiewende zum Erfolg zu führen. Er wird als hochreiner (Quarz-)Quarzsand bezeichnet und für die Herstellung von Solarzellen, Windturbinenflügeln und vielen anderen Hightech-Produkten wie Smartphones, Fernsehbildschirmen und Glasfasern verwendet. Es ist alarmierend, dass uns der hochreine Quarzsand ausgeht.

Letzten Monat hat Homerun Resources Inc. eine Absichtserklärung (LOI) für einen Materialliefervertrag über die Lieferung von Quarzsand aus einer in Betrieb befindlichen Mine in Brasilien unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt $20 USD pro Tonne abzüglich der anfallenden Kosten, Umsatz- und Exportsteuern. Interessanterweise hat der Verkäufer umfangreiche Tests durch Dritte vorgelegt, die belegen, dass die Qualität des rohen Quarzsandes im Durchschnitt bei 99,8% SiO2 liegt und, was besonders wichtig ist, „nur sehr geringe Verunreinigungen enthält“. Für rohen/unverarbeiteten Quarzsand ist dies ein sehr hochgradiges Material.

Das Guinness-Buch der Rekorde führt Australien als Heimat der weißesten Sandstrände der Welt auf. Abgesehen davon sind die meisten börsennotierten Unternehmen mit Fokus auf hochreinen Quarzsandvorkommen an der ASX notiert, wobei die Projekte überwiegend an oder in der Nähe der Küste von Queensland und Westaustralien liegen.

Was auffällt, ist, dass der Ressourcengehalt der meisten australischen Quarzsandprojekte niedriger ist als der der brasilianischen Quelle von Homerun. Während australische Quarzsand-Entwicklungsprojekte mit Problemen bei der Minengenehmigung konfrontiert sind, geht Homerun auf die Überholspur und sichert sich die Versorgung aus einer in Betrieb befindlichen Mine zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen. Brasilien ist eines der weltweit führenden Länder für die Erzeugung von Solar- und Windenergie, wobei die Regierung den Aufbau einer einheimischen Lieferkette für die Herstellung umweltfreundlicher Technologien und deren Komponenten, wie Solarzellen und Solarglas, fördert, um von den günstigen erneuerbaren Energien zu profitieren.

