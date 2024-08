Rockstone Research: Commerce Resources startet Wachstumskurs unter neuer Führung von Minen-Experte Ross Carroll

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76582/Rockstone_Commerce_200824.001.jpeg

Veröffentlichung im Auftrag von Commerce Resources Corp. und Zimtu Capital Corp.

Unter der Leitung von Chris Grove hat Commerce Resources Corp. Ashram zur größten Lagerstätte für Seltene Erden und Fluorspar in der westlichen Hemisphäre entwickelt und es damit zu einem der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit positioniert. Nach einer umfassenden weltweiten Suche nach einer Führungspersönlichkeit, die die nächste Wachstumsphase des Unternehmens leiten soll, wurde vor kurzem der sehr erfahrene Ross Carroll als neuer Präsident und CEO verkündet. Er wird auch Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens. Chris Grove ist von seinem Amt als Präsident, CEO und Direktor zurückgetreten und wird als „Director of Corporate Development“ Ross Carroll mit seinem umfassenden Wissen über das Ashram-Projekt und die kritische Minerallandschaft in Nordamerika unterstützen.

Da Commerce Resources sich auf ein Zweit-Listing an der Australian Securities Exchange (ASX) vorbereitet, wird Ross Carroll aus Melbourne den Horizont des Unternehmens über die TSX Venture Exchange hinaus erweitern und gleichzeitig die Gespräche mit der Regierung von Québec vorantreiben. Unternehmen mit kanadischer Börsennotierung, die in „Down Under“ eine Zweitnotierung an der ASX anstreben, erhoffen sich nicht nur eine mögliche Wertsteigerung durch eine erweiterte Aktionärsbasis in einem „liquideren, höher bewerteten und breiter beachteten Markt“, sondern vor allem den Zugang zu größeren Kapitalpools für die Finanzierung von Minenprojekten, insbesondere im Bereich der Energieübergangsmetalle wie Seltene Erden und Lithium.

Zu seiner Ernennung äußerte sich Ross in der Pressemitteilung: „Ich bin begeistert von dem bedeutenden Potenzial, das das Ashram-Projekt bietet. Es ist sehr selten, dass man die Gelegenheit bekommt, an einem erstklassigen Projekt in einer erstklassigen Rechtsprechung wie dieser zu arbeiten, und ich freue mich darauf, an der Umsetzung des Projekts zu einer Zeit beteiligt zu sein, in der Nordamerika zusätzliche kritische Mineralprojekte benötigt.“

Auf LinkedIn kommentierte Ross: „[…] Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um Ashram in die Entwicklung und dann in die Produktion zu bringen.“

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/2375-Commerce-Resources-startet-Wachstumskurs-unter-neuer-Fuehrung-von-Minen-Experte-Ross-Carroll

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76582/Rockstone_Commerce_200824.002.jpeg

Commerce Resources Corp.

#1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1H2

Telefon: +1 604 484 2700

Email: cgrove@commerceresources.com

www.commerceresources.com

Aktien im Markt: 168.021.555

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76582/Rockstone_Commerce_200824.003.png

Kanada-Symbol (TSX.V): CCE

Aktueller Kurs: $0,12 CAD (19.08.2024)

Marktkapitalisierung: $20 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76582/Rockstone_Commerce_200824.004.png

Deutschland-Kürzel / WKN (Tradegate): D7H0 / A2PQKV

Aktueller Kurs: €0,0765 EUR (19.08.2024)

Marktkapitalisierung: €13 Mio. EUR

Kontakt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76582/Rockstone_Commerce_200824.005.png

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Report und die zitierte Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie: „glauben“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Commerce Resources Corp. und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge/Performance darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von Commerce Resources Corp. verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden und die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer in den vollständigen Research Reports als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt ebenfalls Wertpapiere von Commerce Resources Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Volumen- und Aktienkursanstiegen profitieren. Es kann auch in manchen Fällen sein, dass die analysierten Unternehmen einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu Capital haben (dies ist der Fall). Commerce Resources Corp. bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323



http://www.rockstone-research.com

Pressekontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323



http://www.rockstone-research.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.