Rockstone Research – Commerce Resources: Hochgradige Niob-Entdeckungen inmitten eines weltweiten Bohrrauschs

Batterietechnologie-Innovationen wecken Interesse an Niob

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77828/IRW39_Rockstone.001.jpeg

Veröffentlichung im Auftrag von Commerce Resources Corp. und Zimtu Capital Corp.

Letzte Woche wurde eine alarmierende Studie über das Versorgungsrisiko der globalen Niob-Industriekette veröffentlicht, in der die Auswirkungen von Versorgungsunterbrechungen unter realistischen Szenarien simuliert wurden. Zu den aufschlussreichen Ergebnissen gehört: „China, Malaysia, Brasilien und die USA erweisen sich als entscheidende Risikoquellen, da ihre Exportbeschränkungen möglicherweise einen vollständigen Zusammenbruch der Handelsnetzwerke auf allen Ebenen auslösen könnten… Zu den versteckten Risikoquellen gehören asiatische Länder wie Japan und Korea… Selbst scheinbar geringfügige lokale Schocks können möglicherweise weitreichende Störungen auslösen, die die nationale Verwundbarkeit erhöhen und die Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit verstärken… Der weltweite Aufschwung in der High-Tech-Industrie hat den internationalen Wettbewerb um kritische Rohstoffe, einschließlich Niob, verschärft.“

Die weltweiten Bohraktivitäten, die auf Niob abzielen, haben in diesem Jahr ein Rekordhoch erreicht und das Hightech-Metall wieder auf den Radar der Investoren gebracht. Die einzigartigen Eigenschaften von Niob treiben den technologischen Fortschritt bei Lithium-Ionen-Batterien voran, wobei neue Durchbrüche nun kommerzialisiert werden, was das wachsende Interesse an diesem kritischen Metall befeuert.

Commerce Resources Corp. (TSXV: CCE; WKN: A2PQKV; ISIN: CA2006977045), das derzeit seine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) für das Ashram-Projekt aktualisiert – Heimat der größten Seltenerd- und Fluorspar-Ressourcen Nordamerikas – verkündete heute, dass die letzte Runde der Bohrergebnisse aus insgesamt 29 Bohrlöchern, die auf Niob abzielen und sich innerhalb von ca. 2 km von Ashram auf dem zu 100% unternehmenseigenen Eldor Grundstück in Quebec befinden, vorliegt. Das „äußerst erfolgreiche“ Bohrprogramm testete zahlreiche Prospektionsgebiete und machte mehrere neue hochgradige Niob-Entdeckungen, während die Ergebnisse aus dem Mallard-Prospektionsgebiet „weiterhin beeindrucken, wobei Bohrloch EC24-232 den wohl zweitbesten Niob-Bohrabschnitt auf dem Grundstück bisher lieferte“.

Da die meisten Zielgebiete in mehrere Richtungen offen bleiben, könnten sie sich zu einer einzigen großen Lagerstätte verbinden. „Die Entdeckung einer beträchtlichen Niob-Lagerstätte in der Nähe von Ashram würde das bestehende Portfolio des Unternehmens an kritischen Elementlagerstätten auf dem Eldor-Grundstück erweitern und eine überzeugende Gelegenheit für ein gemeinsames Entwicklungsszenario mit gemeinsamer Infrastruktur bieten“, heißt es in der Pressemitteilung…

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/4037-Commerce-Resources-Hochgradige-Niob-Entdeckungen-inmitten-eines-weltweiten-Bohrrauschs

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77828/IRW39_Rockstone.002.jpeg

Commerce Resources Corp.

#1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1H2

Telefon: +1 604 484 2700

Email: cgrove@commerceresources.com

www.commerceresources.com

Aktien im Markt: 212.021.555

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77828/IRW39_Rockstone.003.png

Kanada-Symbol (TSX.V): CCE

Aktueller Kurs: $0,075 CAD (13.12.2024)

Marktkapitalisierung: $16 Mio. CAD

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77828/IRW39_Rockstone.004.png

Deutschland-Kürzel / WKN (Tradegate): D7H0 / A2PQKV

Aktueller Kurs: €0,0535 EUR (13.12.2024)

Marktkapitalisierung: €11 Mio. EUR

Kontakt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77828/IRW39_Rockstone.005.png

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Report enthält freie Übersetzungen aus dem Englischen. Dieser Report und die zitierte Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie: „glauben“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Commerce Resources Corp. und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge/Performance darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von Commerce Resources Corp. verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden und die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer in den vollständigen Research Reports als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt ebenfalls Wertpapiere von Commerce Resources Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Volumen- und Aktienkursanstiegen profitieren. Commerce Resources Corp. bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323



http://www.rockstone-research.com

Pressekontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

+41 44 5862323



http://www.rockstone-research.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.