Rockstone News zu: Homerun Resources: Bankfähiger Sprung in Brasiliens Solarzukunft

Der Moment, in dem Silica zur Solarinfrastruktur wurde

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Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

Es gibt Phasen in der Entwicklung eines Unternehmens, in denen sich die Investment-Story inhaltlich verändert und nicht nur im Tonfall. Ein Rohstoffunternehmen, das einst hauptsächlich nach seinem Explorationspotenzial bewertet wurde, kann beginnen, für etwas weit Größeres wahrgenommen zu werden: Strategische Relevanz, industrielle Skalierbarkeit und die Fähigkeit, eine reale Lieferketten-Chance umzusetzen.

Für Homerun Resources Inc. (TSX.V:HMR; WKN:A3CYRW) nimmt dieser Wandel nun Gestalt an. Mit der Veröffentlichung einer positiven Bankable Feasibility Study (BFS; eine bankfähige Machbarkeitsstudie) für die geplante Solarglas-Produktionsanlage in Belmonte, Bahia, Brasilien, hat Homerun die konzeptionelle Phase von vertikaler Integration, hochreinem Silica und Industrieproduktion im Kontext der Energiewende hinter sich gelassen.

Das Unternehmen hat nun einen bankfähigen technischen und finanziellen Bauplan für eine groß angelegte Industrieanlage vorgelegt, der darauf ausgelegt ist, Brasiliens schnell wachsenden Solarmarkt sowie ausgewählte Exportmärkte in ganz Amerika zu bedienen…

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-news.de/homeruns-bankfaehiger-sprung-in-brasiliens-solarzukunft/

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 77.086.618

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Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 1 CAD (11.05.2026)

Marktkapitalisierung: 77 Mio. CAD

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Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,615 EUR (11.05.2026)

Marktkapitalisierung: 47 Mio. EUR

Stephan Bogner: Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

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