Rockgitarre lernen für Einsteiger / Anfänger

Wer keine Lust mehr hat auf zusammenhanglose Youtube-Videos, bekommt hier eines der effizientesten Lernpakete zum Rockgitarre-Lernen inkl. Videos

Kennen Sie den Frust, wenn man sich durch viele verschiedene, häufig leider vollkommen zusammenhanglose, Videos bei Youtube & Social Media Plattformen durchhangelt und am Ende des Tages die gewünschte Information nicht bekommen oder das eigentliche Ziel dann nicht ansatzweise erreicht hat?

So geht es vielen Menschen zu den verschiedensten Themenfeldern. Wer glaubt überall alles immer umsonst zu bekommen, zahlt am Ende häufig einen hohen Preis: Zum einen wegen der irrsinnnigen Zeitverluste und zum anderen, weil „billig“ sich am Ende doch meist als „teuer“ entpuppt, wegen Fehlinvestitionen und unsinnig verlorener Lebenszeit.

Im Zeitalter von Social Media & Youtube glauben auch viele angehende E-Gitarristen, dass sie auf einen erfahrenen Gitarrenlehrer oder ein didaktisch sinnvoll aufgebautes Buch etc. verzichten können. Schnell ist man dann jedoch frustriert, wenn man realisiert, wie andere angehende Gitarristen mit dem richtigen Lehrer oder dem richtigen Buch bzw. Kursangebot viel effizienter üben und wesentlich rascher vorwärtskommen. Bücher weisen hierbei meist das beste Preis/Leistungsverhältnis auf, sind aber häufig ohne Video-Material und nur gelegentlich mit ergänzenden Audios (CD oder MP3s) ausgestattet.

Um dieser Problematik zu begegnen hat der erfahrene Berliner Gitarrist & Lehrbuchautor Jörg Sieghart nicht nur eigene Konzepte und Lehrbücher entwickelt, sondern bietet über seinen eigenen Musikverlag Tunesday Records auch perfekt aufeinander abgestimmte Lernpakete als Bundles zum Sonderpreis an, die mit üppiger Gesamtausstattung (inkl. Video-Tutorials, zahlreichen Hörbeispielen und etlichen Playalongs zum Mitspielen) punkten können. Auch diese können selbstverständlich keinen erfahrenen Gitarrenlehrer ersetzen. Dafür wird man aber auch keinen vierstelligen Jahresbetrag los. Und in puncto Praxisbezug und Preis/Leistungsverhältnis schlagen diese Bundles in der Regel auch jeden noch so günstigen Online-Kurs, zumal man auch physische Produkte in den Händen halten kann und nicht ständig online gehen muss beim Üben und Lernen.

Ein solches „Power-Lern-Paket“ zum Vorteilspreis möchten wir heute vorstellen zum Thema „Rockgitarre lernen“ für absolute Anfänger und Wieder-Einsteiger: Das vom Autor geschnürte Bundle beinhaltet 2 Lehrbücher mit ergänzendem Audio/Video-Material einen Tabulatur-Block zum Festhalten eigener, kreativer Ideen und ein schickes Mousepad mit E-Gitarre-Motiv.

Wichtig ist herauszustellen, dass zu diesem exklusiven Lernpaket keinerlei Vorkenntnisse notwendig sind. Die ersten Schritte macht man mit dem vom Autor verfassten Lehrbuch „E-Gitarre lernen – Rockgitarre für Einsteiger“. Anhand von 90 Rock-Riffs – von leicht bis schwer – wird man mit diesem Buch als blutiger Anfänger praxisbezogen und professionell gecoacht, um die Grundlagen (Basics) der Rockgitarre zu erlernen. Die vielen ergänzenden Video-Tutorials und Playalongs zum Mitspielen und Mitrocken helfen dabei und sorgen für zusätzlichen Spielspaß. Anders als bei wahllos zusammengewürfelten Youtube-Videos, baut hier eine Übung auf der anderen auf. Ein logischer roter Faden zieht sich durch das gesamte Lehrwerk und verhilft dem Lernenden so möglichst effizient voranzukommen.

Hat man das Buch „E-Gitarre lernen – Rockgitarre für Einsteiger“ durchgearbeitet, geht es nahtlos weiter mit „E-Gitarre Einfach Abrocken“, ebenfalls von Jörg Sieghart verfasst. Beide Bücher sind perfekt aufeinander abgestimmt. Und während man mit dem „Anfänger-Buch“ lernt erste rockende Riffs zu spielen, so geht es im zweiten Trainingsheft „E-Gitarre Einfach Abrocken“ darum komplette Rock-Songs – die eigens vom Autor für diesen Zweck geschrieben wurden – zu üben und zu spielen und das Rock-Rhythmusgitarre-Spiel zu perfektionieren. Wer sich durch beide Bände durcharbeitet, erwirbt sich die Fähigkeit in einer echten Rockband zu spielen.

In Buch 2 zum Abrocken, das auch in einer separaten Version für Bassisten zur Verfügung steht (sodass Gitarristen und Bassisten auch gemeinsam abrocken können), geht es darum das Spielen in einer Band zu simulieren. Anhand von acht rockenden Songs – die man mit einigen Vorübungen gut vorbereitet – übt und spielt man zur Begleit-Band auf CD. (Keine Sorge: Wer keinen CD-Player mehr hat, kann die Tracks auch als MP3s zur Verfügung gestellt bekommen, solange er das Bundle direkt beim Herausgeber ordert.) Am Ende von Buch 2 macht man seinen „Rock-Master“ und kann sich bei Belieben nach musikalischen Mistreitern umsehen.

Doch damit nicht genug, ist das preisgünstige Bundle zum Rockgitarre lernen, das es nur direkt beim Herausgeber auf dessen Tunesday Records Webseite gibt, dazu noch mit einem cleveren Tabulatur-Block mit zusätzlichen Diagrammfeldern ausgestattet. Hier kann der Lernende eigene kreative Ideen auch OHNE Notenkenntnisse erfolgreich festhalten. Das ergänzende Mousepad mit E-Gitarre-Motiv ist zudem eine praktische Sache. Und wer tatsächlich absolut keines benötigt, hat damit fast umsonst ein cooles Geschenk für andere Gitarrenfans in der Tasche!

https://www.tunesdayrecords.eu/rockgitarre-lernen-bundle/

Informationen zum Buch „E-Gitarre Lernen – Rockgitarre für Einsteiger“ auch hier:

https://www.jooliver.net/deutsch/gitarre-lernen-mit-jo/rockgitarre-lernen/

https://www.weltbild.de/artikel/buch/e-gitarre-lernen-rockgitarre-fuer-einsteiger_24748377-1

https://www.musik-produktiv.de/tunesday-e-gitarre-lernen-rockgitarre-fuer-einsteiger-mp3-download.html

