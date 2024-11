Rock ’n‘ Roll Band ROOT 65 live im neuen Old Oak Restaurant Bad Sooden-Allendorf

Old Oak Restaurant Bad Sooden-Allendorf: LIVE-MUSIK & PARTY: ROOT 65 KOMMT ZURÜCK!

Die Rock ’n‘ Roll-Band ROOT 65 kehrt für einen unvergesslichen Abend ins Old Oak Restaurant Bad Sooden-Allendorf zurück und sorgt für einen energiegeladenen Jahresabschluss!

Am 28. Dezember 2024 dürfen sich die Gäste auf mitreißende Live-Musik, ausgelassene Stimmung und eine großartige Party freuen.

Wann?

28. Dezember 2024 | 20:00 Uhr

Was erwartet die Gäste?

ROOT 65 – Die legendäre Rock ’n‘ Roll-Band wird erneut die Bühne im Old Oak Restaurant rocken und für eine Atmosphäre sorgen, die ihresgleichen sucht. Mit ihrem einzigartigen Sound und jeder Menge Energie wird ROOT 65 die Gäste zu einer unvergesslichen Nacht voller Musik, Tanz und Spaß entführen.

Der Eintritt kostet nur 10 EUR und beinhaltet ein Freigetränk. Um sicherzustellen, dass man dabei ist, wird eine frühzeitige Reservierung dringend empfohlen!

Reservierung:

Plätze können unter der Telefonnummer 05652 9190300 reserviert werden.

Veranstaltungsort:

Old Oak Restaurant

Am Bahnhof 2

D-37242 Bad Sooden-Allendorf

Ein Abend voller Rock ’n‘ Roll, Spaß und unvergesslicher Erlebnisse

Das Old Oak Restaurant und ROOT 65 freuen sich, den Jahresabschluss mit ihren Gästen gebührend zu feiern. Die Kombination aus Live-Musik, guter Laune und der einzigartigen Atmosphäre des Old Oak Restaurants macht diesen Abend zu einem Highlight des Jahres.

Weitere Informationen:

www.old-oak-bsa.de

www.old-oak-restaurant.de

Kontakt:

Old Oak Restaurant

Am Bahnhof 2

D-37242 Bad Sooden-Allendorf

Tel.: 05652 9190300

Verpassen Sie nicht die Chance auf einen Abend voller Rock ’n‘ Roll und unvergesslicher Momente. ROOT 65 und das Team des Old Oak Restaurants Bad Sooden-Allendorf freuen sich darauf, diesen besonderen Abend mit Ihnen zu feiern!

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.eskinivvach-eschwege.de

www.old-oak-gastronomie.de

