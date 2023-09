Robuste Industrial 5G-Kommunikation

Mit IT+OT und 5G für zukunftssichere Lösungen

Bern, August 2023 – Die 5G-Technologie ist Türöffner für höchst innovative Trends wie die Konvergenz von IT (Informationstechnologie) und OT (Betriebsdaten), die Einblicke in die Leistung und Verfügbarkeit der Anlagen und Qualität der Geräte und Fertigungslinien liefert. Als bahnbrechende Funktechnologie für IT- und OT-Firmennetze bietet die 5G-Technologie eigene Frequenzen und hebt damit die Beschränkungen in Bezug auf Zugänglichkeit, Bandbreite, Geschwindigkeit und Latenzzeit für die weltweite Konnektivität auf.

Voraussetzung sind funktionsfähige Geräte und Expertise bei der Implementierung, auch in großem Umfang, wie sie NetModule anbietet. Der Hersteller von (5G)-Routern und weiterer Infrastruktur kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in punkto Geräte, Roll-Out und eingeführten Ökosystemen verweisen. Die NetModule Industrial 5G-Router der Serien NB1800 und NB1810 vernetzen Maschinen im industriellen Umfeld von -40°C bis +70°C und ermöglichen eine robuste Netzwerkverbindung für die kritische Infrastruktur in Industrieanlagen. Dazu können mehrere Ethernet-, Glasfaser- und LTE-Advanced-Verbindungen zur maximalen Ausfallsicherheit kombiniert werden. Über diverse verschiedene Schnittstellen-Erweiterungen wie USB, RS-232, RS-485 oder einem 4-Port Gbit Ethernet Switch mit PoE+ lassen sich weitere Geräte oder Maschinen direkt an die Router anbinden. Indem die Industrial 5G-Router eine hervorragende Interaktion mit der Maschinenelektronik ermöglichen und sich auch für Big-Data-Analysen eigenen, schlagen sie die Brücke zwischen IT- und OT-Netzwerken. Die gesammelten Daten können mittels LXC auf dem Router vorverarbeitet werden. Dank Quality of Service (QoS) haben die systemrelevantesten Betriebsdaten bei der Übertragung in die Zentrale immer Vorrang. Mit der Netzwerk-optimierten ARM Dual-Core CPU überzeugt die Serie NB1800 mit Routing Performance und einem breiten Einsatzbereich im industriellen Umfeld. Das modulare Design erlaubt anwenderspezifische Produktvarianten. Mit der „Connectivity Suite“ bietet NetModule eine Managementsoftware für die Verwaltung und Überwachung der Router selbst.

Über NetModule AG ( www.netmodule.com):

Die NetModule AG, ein Unternehmen der BELDEN Group, ist ein führender Hersteller von Kommunikationsprodukten für M2M und IoT. Einen Schwerpunkt bilden Lösungen für Anwendungen im Bereich Transportation, dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie Industrie 4.0. Zukunftsmärkte wie Smart City, öffentliche Sicherheit und nachhaltiges Energie- und Ressourcen-management sind weitere Fokusbereiche. 5G ist dabei die Schlüsseltechnologie. Die zertifizierten Geräte integrieren neueste Drahtlos-Technologien sowie diverse Schnittstellen für Anwendungsbereiche, in denen robuste Kommunikation unabdingbar ist.

Das 1998 gegründete Schweizer Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bern (Schweiz), eine Niederlassung in Winterthur sowie Tochtergesellschaften in Frankfurt a.M. und Hong Kong.

