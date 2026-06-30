Roboverse Reply schließt das Forschungsprojekt AMADEUS erfolgreich ab

KI-gestützte Flottenkoordination für den Katastropheneinsatz

Roboverse Reply, Spezialist für Robotik, 3D-Technologien und agentenbasierte KI, hat den erfolgreichen Abschluss des Forschungsprojekts AMADEUS (Airborne reMote observAtion anD rEscUe activitieS) bekannt gegeben. Im Rahmen dieses Projekts wurde eine KI-gestützte Lösung für Katastropheneinsätze entwickelt und erfolgreich technisch validiert.

AMADEUS widmet sich Extremszenarien, in denen zerstörte Kommunikationsnetze Rettungskräfte von der Außenwelt abschneiden. Das Projekt zeigt, wie autonome Roboterflotten über temporäre Funknetzwerke in der Luft gekoppelt werden können, um Einsatzkräften in Echtzeit ein präzises Lagebild zu liefern. Für Roboverse Reply ist dieser Projektabschluss ein Meilenstein: Das Unternehmen konnte die Zuverlässigkeit und Praxisreife seines Flottenmanagements sowie seiner Technologien im Bereich der Embodied AI unter extremen Bedingungen unter Beweis stellen.

Gefördert von der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS), bündelte das AMADEUS-Projekt die Kernkompetenzen führender deutscher Institutionen. Die TH Wildau steuerte das Projektmanagement und verantwortete die Integration der unbemannten Luftfahrzeuge (UAVs). Das Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) entwickelte die resiliente 5G-Infrastruktur für eine lückenlose und sichere Datenübertragung. Die Hilfsorganisation CADUS e.V. brachte praxisnahes Know-how aus der humanitären Arbeit ein, damit die technischen Lösungen exakt den realen Anforderungen der Ersthelfer entsprechen. Roboverse Reply übernahm die Rolle des zentralen Technologieintegrators. Über die Roboverse Reply Plattform wurden die unterschiedlichen Roboterflotten koordiniert, autonome Computer-Vision-Algorithmen gesteuert und Daten per Edge Computing in Echtzeit verarbeitet.

Um die Leistungsfähigkeit des Systems in der Praxis zu demonstrieren und künftige Einsatzszenarien zu diskutieren, lädt das AMADEUS-Konsortium für den 8. Juli 2026 zu einer Live-Demonstration auf den Flugplatz Schönhagen ein. Simuliert wird der Zusammenbruch aller Kommunikationswege. Die Teilnehmer erleben dabei die End-to-End-Lösung live vor Ort: Eine Drohne aktiviert eine mobile, luftgestützte 5G-Zelle, um das Mobilfunknetz im Zielgebiet binnen kürzester Zeit wiederaufzubauen. Ausgehend von einem mobilen Einsatzleitwagen koordiniert die Roboverse Reply Plattform anschließend autonome Luft- und Bodenroboter. Dank modernster KI und Computer Vision kartiert die Flotte das Gebiet selbstständig, identifiziert Gefahrenquellen, ortet Vermisste und überträgt hochauflösende Echtzeitdaten direkt an die Einsatzzentrale.

Kai Uwe Ernst, Executive Partner bei Reply, kommentiert: „Mit dem erfolgreichen Abschluss des AMADEUS-Projekts haben wir bewiesen, dass Spatial Computing und agentenbasierte KI den Rettungskräften selbst bei zerstörter Infrastruktur entscheidende Entlastung bieten können. Wir haben den Sprung von der Theorie in die Praxis geschafft: Aus einem Forschungsprojekt ist eine einsatzbereite Technologie geworden. Roboverse Reply wird diese praxiserprobten Architekturen nun nutzen, um Behörden und Industrieunternehmen beim Aufbau krisenfester, autonomer Roboterflotten zu begleiten – sei es zum Schutz kritischer Infrastrukturen, für Sicherheitsaufgaben oder im industriellen Notfallmanagement.“

Roboverse Reply begleitet Unternehmen bei der Umsetzung anspruchsvoller Automatisierungsvorhaben. Als Spezialist für Robotik, 3D-Technologien und Agentic AI unterstützen wir unsere Kunden ganzheitlich – von der Strategie bis zum produktiven Betrieb. Wir automatisieren Inspektions-, Materialfluss- und Routineaufgaben und orchestrieren heterogene Roboterflotten zu einem reibungslosen Gesamteinsatz. Digitale Zwillinge schaffen dabei Transparenz, erlauben vorab simulierte What-If-Szenarien und bilden die Grundlage für KI-gestützte Prozessoptimierung. So minimieren wir Investitionsrisiken, erhöhen die operative Agilität und helfen unseren Partnern, Robotik nachhaltig und zukunftssicher zu skalieren. www.reply.com/roboverse-reply/de

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