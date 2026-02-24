Robot Industries etabliert RiA Ecosystem Manager als Orchestrierungsebene für Multi-Vendor- und autonome Systeme

Die Robot Industries GmbH gab heute die Einführung des RiA Ecosystem Manager bekannt, einer einheitlichen Plattform, die darauf ausgelegt ist, die industrielle Automatisierung zu transformieren, indem sie das Paradigma von komplexer Programmierung hin zur visuellen Echtzeit-Orchestrierung verlagert.

Während Hersteller und Betreiber intelligenter Infrastrukturen mit einem kritischen Fachkräftemangel und fragmentierten Roboterflotten zu kämpfen haben, die in Silos arbeiten, bietet der RiA Ecosystem Manager eine eindeutige Lösung: der Mensch als Dirigent, der Roboter als Instrument.

Orchestrierung statt Programmierung

Die Plattform beseitigt die Hürde der klassischen Programmierung. Über eine intuitive, zentralisierte Benutzeroberfläche können Manager nun ihre gesamte Flotte in Echtzeit visualisieren und steuern. Ob es um die Koordination von Biegezellen auf einer Produktionsfläche, autonome Reinigungsflotten in einer Einrichtung oder humanoide Assistenten geht – Anwender können Abläufe synchronisieren, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.

„Mit der Ausweitung von Autonomie über einzelne Maschinen hinaus wird Orchestrierung wichtiger als Hardware“, erklärt Robot Industries. „RiA verbindet Multi-Vendor-Roboter, KI-Agenten und Legacy-Systeme zu einem kohärenten Ökosystem, in dem sie sich synchronisieren, bei Bedarf eingreifen und Aktionen koordinieren, um komplexe Missionen autonom zu lösen.“

Kernfunktionen: universelle Kompatibilität und Orchestrierung

Der RiA Ecosystem Manager wurde entwickelt, um den Umfang moderner Betriebsabläufe zu bewältigen und adressiert vor allem den Bedarf der Branche an Interoperabilität:

Universelle Multi-Brand-Kompatibilität: Im Gegensatz zu geschlossenen Systemen vereint RiA heterogene Flotten (verschiedene Marken, Architekturen und Technologien) in einem einzigen Dashboard und durchbricht damit den „Vendor Lock-in“, der Skalierbarkeit einschränkt.

Visuelle Flottenorchestrierung: Manager können Konnektivität überwachen, Missionen zuweisen und Workflows sofort anpassen – und werden so vom Verwalter zum Orchestrator.

Intelligente Zusammenarbeit: Roboter agieren als geschlossenes Team; sie können sich basierend auf Nähe und Aufgabenpriorität synchronisieren, sodass eine Einheit für eine andere eingreifen kann, um die Kontinuität des Workflows sicherzustellen.

Digital-Twin-Simulation: Anwender können erweiterte Szenarien vor Produktionsbeginn testen und Workflows validieren, um kostspielige physische Fehler zu vermeiden.

KI-gestützte Optimierung: Das System liefert prädiktive Einblicke und umsetzbare Empfehlungen zur Optimierung von Produktionslinien auf Basis von Echtzeit-Leistungsdaten.

Ausführung gestützt durch Governance

Während RiA Ecosystem Robotern die autonome Ausführung von Aufgaben ermöglicht, bleibt Sicherheit oberste Priorität. Das Ökosystem arbeitet unter der Aufsicht von Aether, der proprietären Governance-Intelligenzschicht des Unternehmens, und stellt sicher, dass jede autonome Handlung transparent, nachvollziehbar und konform mit Sicherheitsstandards ist.

Verfügbarkeit

Der RiA Ecosystem Manager ist mit allen führenden Marken industrieller Roboter, humanoiden Plattformen und autonomen Softwaresystemen kompatibel.

Unternehmen, die die Plattform erleben möchten, können ein Pilotprojekt unter https://ria-ecosystem.com vereinbaren. Frühanwender erhalten dedizierte Onboarding-Unterstützung einschließlich geführter Implementierung und laufender Optimierungsbegleitung.

Über Robot Industries

Robot Industries ist ein global führendes Unternehmen im Bereich kognitiver Robotik, das sich der Transformation industrieller Automatisierung verschrieben hat, indem komplexe Programmierung durch intelligente, zugängliche Lösungen ersetzt wird. Mit F&E-Zentren in Europa und Asien verbindet das Unternehmen deutsche Ingenieursstandards mit einem weltweiten Partnernetzwerk, um Unternehmen jeder Größe zu bedienen.

Das Portfolio des Unternehmens entwickelte sich von Zero-Programming-Industrierobotern und autonomen Reinigungsflotten hin zu fortschrittlichen humanoiden Plattformen und dem neu etablierten RiA Ecosystem. Robot Industries verfolgt weiterhin eine zentrale Mission: fortschrittliche Automatisierung nicht einfacher, sondern intelligenter zu machen.

