Roborock S7 MaxV Ultra und Empty Wash Fill Dock ab 4. Mai verfügbar

Düsseldorf – 03.05.2022

Noch weniger Hausarbeit, noch mehr Zeit: Mit dem ab 4. Mai erhältlichen Empty Wash Fill Dock des S7 MaxV Ultra setzt Roborock, Hersteller innovativer Saug- und Wischroboter, die Messlatte in Sachen Automatisierung höher als je zuvor.

Die neue Station leert nicht nur den Staubbehälter des Roboters und füllt seinen Frischwasser-Tank, sie reinigt auch seinen Mopp hygienisch sauber – auch bei Bedarf, wenn der Roboter auf seiner Tour durch die Wohnung einen Zwischenstopp einlegt. Dabei muss das Empty Wash Fill Dock lediglich alle sieben bis acht Wochen* entleert werden – für maximalen Komfort und minimalen Arbeitsaufwand, ohne Kompromisse bei der Sauberkeit.

*Kann je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsintervall variieren.

Das Empty Wash Fill Dock ist ab 4. Mai 2022 sowohl online als auch bei Media Markt und Saturn als Zubehör für 699,00 Euro (UVP) sowie als Bundle mit dem S7 MaxV Ultra für 1.399,00 Euro (UVP) verfügbar.

Hier finden Sie nochmals die Pressemeldung, in der Roborock Product Marketing Lead Nicole Han mehr zu Entstehungsgeschichte und Design-Philosophie des Empty Wash Fill Dock erklärt: https://roborock.rtfm-pr.de/Roborock_PM-Empty-Wash-Fill-Dock.pdf

Ein Bilderpaket in druckfähiger Auflösung finden Sie unter diesem Link:

https://roborock.rtfm-pr.de/Roborock_Empty_Wash_Fill_Dock.zip

Sind Sie neugierig geworden? Dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir bieten ausgewählte Interview-Slots mit Roborock Product Marketing Lead Nicole Han an, bei denen Sie die Expertin direkt zur Design-Philosophie von Roborock und zu kommenden Trends befragen können. Auch Review-Muster für die S7 MaxV Ultra / Q-Serie sind verfügbar. Bei Interesse freuen wir uns über eine Anfrage.

Roborock ist auf die Entwicklung und Produktion von Smart-Home Robotern spezialisiert. Roborock steht dafür, dem Kunden einen komfortableren und entspannteren Lebensstil zu ermöglichen. Das Unternehmen ist in 40 Ländern vertreten und verkauft allein in 28 Ländern Europas – darunter Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Roborocks Büros sind in Peking, Shanghai, Shenzhen und HongKong verteilt. Mehr Informationen über Roborock unter https://de.roborock.com/

