ROBERTS RT100 und RT200 – Vinyl-Fans feiern nicht nur am Tag der Schallplatte

Ob man lieber den Record Store Day oder den Vinyl Record Day feiert – mit den stilvollen Plattenspielern RT100 und RT200 von ROBERTS macht die Plattensammlung das ganze Jahr über Spaß!

Prescot, 12. August 2021 – Schallplatten haben in den vergangenen Jahren eine echte Renaissance erlebt und Musikliebhaber weltweit schwören auf den einzigartigen Klang des drehenden Vinyls. Um das Medium gebührend zu feiern, gibt es diverse Feiertage wie den Record Store Day oder seit 2002 den Vinyl Record Day aus den USA. Dieser “Tag der Vinyl-Schallplatte” soll an die Erfindung des ersten Phonographen durch Thomas Edison am 12. August 1877 erinnern. Seit damals haben sich Plattenspieler enorm weiterentwickelt – was man nicht zuletzt an modernen Exemplaren wie den RT100 und RT200 Plattenspielern der britischen Audioschmiede Roberts Radio sehen kann.

ROBERTS RT100: Eleganter Allrounder für die Plattensammlung

Wer seine Plattensammlung liebt und pflegt, legt meist auch großen Wert auf ein stilvolles Ambiente, um seine wertvollen Aufnahmen zu genießen. Das aufs Wesentliche reduzierte, elegante Design des RT100 Plattenspielers von ROBERTS passt hervorragend zu diesem Anspruch. Durch seinen halbautomatischen Riemenantrieb mit zwei Geschwindigkeiten (33 und 45 RPM), seinem einfachen Lifthebel und dem schaltbaren Stereo-Vorverstärker für den einfachen Anschluss an bestehende Audiosysteme bietet er ein unkompliziertes und reines Musikerlebnis.

ROBERTS RT200: Die perfekte Symbiose aus Form und Funktion

Noch mehr Stil und ausgefeilte Technik kommt in der “großen Schwester” RT200 zum Einsatz. Dieser Premium-Plattenspieler von ROBERTS verfügt über einen langlebigen Direktantrieb mit zwei Geschwindigkeiten (33 und 45 RPM), einen Tonarm aus Carbon und einen integrierten schaltbaren Vorverstärker. Das edle Design mit der Frontplatte aus gebürstetem Aluminium weiß auf den ersten Blick zu begeistern. Wie so oft verbindet Roberts Radio hier in einzigartiger Weise herausragendes Design, hochwertige Komponenten und modernste Technik zu einem Gesamtkunstwerk für Musikliebhaber.

Die Plattensammlung überall dabei

Der besondere Clou der beiden Plattenspieler von ROBERTS ist der integrierte USB-Anschluss. Damit können Plattensammler ihre Vinyl-Schätze in eine digitale Playlist für das Smartphone oder den PC verwandeln und ihre Sammlung überall hin mitnehmen. So verbinden der RT100 und RT200 das Beste der analogen Welt mit den vielseitigen Möglichkeiten des Digitalzeitalters.

Preise und Verfügbarkeit

Der ROBERTS RT100 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 319,00 Euro. Der ROBERTS RT200 ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 459,00 Euro. Die Produkte von Roberts Radio gibt es im ausgesuchten Fachhandel sowie online bei Amazon und im Online-Shop auf www.shop-robertsradio.de Weitere Informationen auf www.robertsradio.de

Über Roberts Radio

Seit 85 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an.

