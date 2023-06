Roberts Radio: farbenfrohe Klang-Highlights für den Sommer

Prescot, 13. Juni 2023 – Der Sommer begrüßt uns endlich mit blauem Himmel, lauen Nächten und funkelnden Sonnenstrahlen auf den Badeseen. Egal ob der Sommer auf dem Balkon, am Strand oder besagten Badesee genossen wird – erst der passende sonnige Soundtrack macht die Erholung perfekt. Um überall absolut trendsicher und mit bestem Klang unterwegs zu sein, bietet Roberts den perfekten Begleiter für jede Situation. Der traditionsreiche Hersteller und Hoflieferant des britischen Königshauses macht es mit einer breiten Palette von modernen Audiogeräten im Retrolook sehr leicht den Sommer voll auszukosten.

Die Produkte von Roberts Radio sind im ausgesuchten Fachhandel erhältlich sowie online im eigenen Amazon Shop und auf www.shop-robertsradio.de

Die Farbe verspricht Sonnenschein – Beacon 325 in Sunburst Yellow

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden ist der attraktive Bluetooth-Lautsprecher der perfekte Begleiter bei jedem Ausflug. In vielen sommerlichen Farben verfügbar, ist der musikalische Weggefährte von Roberts prädestiniert für ein Picknick oder den Ausflug ans Wasser. Der Beacon 325 in Farben mit sommerlichen Namen wie „Sunburst Yellow“ zaubert Sonnenstrahlen und Farbe in jede Situation. Auch die Bedienung ist denkbar einfach: Oben auf dem Gehäuse sitzen vier Tasten, mit denen die Speaker ein- und ausgeschaltet werden, die Kopplung startet und die Lautstärke geregelt wird.

Farbenfroh und vielseitig – Roberts UNO BT

Das Revival UNO BT strahlt sommerliche Vibes mit seinem einzigartigen Design und vielen verfügbaren Farben aus. Seine lebendige Farbauswahl bringt den Sommer in jedes Zuhause. Das kompakte Retro-Design verbirgt modernste Empfangstechnologie wie DAB+, UKW, Bluetooth und einen klassischen 3,5-mm-Klinkenanschluss, um die Lieblingsmusik von verschiedenen Quellen abzuspielen. Um auch den nächsten Tag voller Sonnenschein nicht zu verpassen, bietet das Radio praktische Funktionen wie zwei Weckzeiten, einen Sleep- und einen Snooze-Timer, um angenehme Sommermorgen zu ermöglichen. Mit handelsüblichen AA-Batterien oder Akkus ausgestattet, ist das UNO BT von Roberts immer bereit, die Begleitung auf sommerlichen Abenteuern zu sein. Egal ob zuhause, im Schwimmbad bei Familienausflügen, es sorgt immer für die passende musikalische Begleitung. Zusätzlich zu seiner ausgewogenen Klangqualität, begeistert der charakteristische Look des Radios.

Roberts Revival Petite – kleines Radio mit großartigem Klang

Der Revival Petite Bluetooth-Lautsprecher mit integriertem DAB+ und FM-Tuner von Roberts Radio besticht durch sein kompaktes und makelloses Design und erfüllt alle Erwartungen, für die die Marke bekannt ist. Er bietet eine Vielzahl an erstklassigen Quellen für Musikliebhaber, um ihre Lieblingsmusik, Podcasts und Hörbücher zu genießen. Darüber hinaus besticht das Gerät im Handtaschenformat durch das bekannte Retrodesign in ansprechenden Farben. Mit DAB+ und UKW, einem AUX-Eingang auf der Rückseite und Bluetooth (5.0) mit aktuellen Codecs stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku sorgt dafür, dass der Lautsprecher bis zu 20 Stunden lang ohne Aufladen betrieben werden kann. Egal, ob Sie einen Ausflug in die Natur planen oder eine kleine Grillparty veranstalten möchten – als kleinstes mobiles Radio im Portfolio ist das Revival Petite der ideale Begleiter für unterwegs und passt auch in jede Fahrradtasche.

Den Sommer mit Stil genießen – Roberts Stylus Luxe Plattenspieler

Wenn der Sommer zu heiß wird, muss man auch im kühlen Heim nicht auf erstklassigen Sound und trendiges Design verzichten. Der Stylus Luxe Plattenspieler ist perfekt für Vinyl-Liebhaber, die das Beste aus ihrer Musik herausholen wollen. Mit hochwertigen Materialien und ausgeklügelter Technik bietet der Stylus Luxe ein Premium-Erlebnis und ermöglicht sogar Aufnahmen dank USB-Anschlusses. Der Plattenspieler der Extraklasse verfügt über einen Direktantrieb mit den gängigen Geschwindigkeiten von 33 und 45 RPM, einen Carbon-Tonarm und den renommierten Tonabnehmer AT-95E von Audio Technica. Das Design in Eichenholzoptik und einer Frontplatte aus gebürstetem Aluminium ist ein absolutes Highlight für jedes Wohnzimmer. Hier beweist Roberts erneut sein Talent, herausragendes Design, hochwertige Komponenten und modernste Technologie zu einem beeindruckenden Audio-Produkt zu vereinen.

Roberts Steaming94i Plus – perfekter Allrounder mit HD-Streaming

Mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und Funktionen stellt sich das Stream 94i Plus Radio als richtiger Alleskönner heraus. UKW/DAB+/Internetradio, drahtlose Konnektivität über Bluetooth und Wifi, sowie mehr als 20.000 Radiosender und Podcasts sind nur einige der Funktionen des Radios in Holzgewand. Besonderes Feature des neuen Radios ist das integrierte Streaming in HD-Qualität. Über Tidal und Qobuz sowie Deezer, Spotify und Amazon, lässt sich die sommerliche Lieblingsplaylist in bester Klangqualität genießen. Mit einer Akkulaufzeit von 10 Stunden (Akkupack separat erhältlich) beschallt das Radio von Roberts jede Gartenparty und bringt so die Sommerstimmung nach Hause. Dabei überzeugt der herausragende Klang durch individuelle Konfiguration via Equalizer Einstellungen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Produkte von Roberts Radio sind im ausgesuchten Fachhandel erhältlich sowie online im eigenen Amazon Shop und auf www.shop-robertsradio.de Für den Vertrieb in Deutschland und Österreich ist die Audio Selection creaktiv GmbH zuständig. Für die oben genannten Produkte gelten folgende unverbindliche Preisempfehlungen (inklusive Mehrwertsteuer):

139,00 Euro (Beacon 325)

229,00 Euro (Revival UNO BT)

149,00 Euro (Revival Petite)

579,00 Euro (Stylus Luxe Plattenspieler)

349,00 Euro (Streaming94i Plus)

Link zu ausgewähltem Bild- und Pressematerial

Aufmacherbild

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Sommer_2023.jpg

Bilderpaket Beacon 325

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Beacon_325.zip

Bilderpaket Revival UNO BT:

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Radio_UNO_BT.zip

Bilderpaket Revival Petite:

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Radio_Revival_Petite.zip

Bilderpaket Roberts Stylus Luxe

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Stylus_Luxe.zip

Bilderpaket Stream 94i Plus

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Radio_Stream_94i_PLUS.zip

Link zum Roberts Radio und Amazon Shop – die Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich

https://www.amazon.de/stores/Roberts+Radio/page/DA25D852-B623-4CB1-8EA1-1B8AB296FC55?ref_=ast_bln

https://www.shop-robertsradio.de/

Über Roberts Radio

Seit 90 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an.

Firmenkontakt

Roberts Radio

Valentino Hatterscheid

Drieschweg 9

53604 Bad Honnef

02224 949930



https://www.robertsradio.com/

Pressekontakt

rtfm GmbH

Johannes Fucker

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0



https://www.robertsradio.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.