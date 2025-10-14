roadsurfer Verkauftstage 2025 Exklusive Camper-Schnäppchen beim Outdoor-Travel-Experten!

Traum-Camper sichern – nur am 17. Oktober & 18. Oktober in Stuttgart

München, 14.10.2025 – Camping-Fans aufgepasst! Die roadsurfer Verkaufstage 2025 stehen vor der Tür – und das bedeutet unschlagbare Angebote auf Campervans und Kastenwägen. Am Stuttgarter roadsurfer-Standort können Interessierte nicht nur eine große Auswahl an top ausgestatteten Fahrzeugen entdecken, sondern das zukünftige Reisemobil hautnah erleben.

Vor Ort kann alles ausgiebig getestet werden – bis hin zum Probeliegen. Die roadsurfer-Experten nehmen sich Zeit, beantworten alle Fragen und helfen dabei, das perfekte Modell für das nächstes Abenteuer zu finden. Für das leibliche Wohl ist mit frischem Kaffee von einem Barista ebenfalls gesorgt.

Alle Vorteile bei den roadsurfer Verkaufstagen

– Exklusive Rabatte: Bis zu 1.500 EUR beim Sofortkauf vor Ort sparen

– Live-Erlebnis: Probesitzen, Probeliegen – das Traumfahrzeug ausgiebig testen

– Persönliche Beratung: Die Camping-Profis von roadsurfer helfen dabei, das perfekte Modell für jedes Abenteuer zu finden

– Große Modellvielfalt: Aus verschiedenen Farben, Ausstattungen und Preisklassen auswählen

Wann und wo?

Adresse:

– Rotweg 9, 70437 Stuttgart

Termine:

– Freitag, 17. Oktober (15 – 18 Uhr)

– Samstag, 18. Oktober (9:30 – 16 Uhr)

Voranmeldung empfohlen

Um eine optimale persönliche Beratung zu gewährleisten, wird um eine Voranmeldung zu den Deal Days gebeten. Alle Informationen, Parkmöglichkeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter: https://roadsurfer.com/de/events/verkaufstage/

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der weltweit führende Experte für Camper-Reisen. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

Firmenkontakt

roadsurfer GmbH

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 720 137 – 15



https://roadsurfer.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 720 137 – 15



https://elementc.de/

Bildquelle: @roadsurfer GmbH