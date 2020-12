Rituale versus Routine

Mit Routinen und Ritualen durch den Alltag.

Jeder Mensch hat in seinem Alltag unzählige Routinen und auch das ein oder andere Ritual. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ritualen und Routinen?

Als Routine wird eine Handlungsabfolge bezeichnet, die durch vielfältige Wiederholung zur Gewohnheit geworden ist und automatisch abgearbeitet wird, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Sie strukturieren also den Alltag, sparen uns oftmals Zeit und Kopfarbeit und bieten uns eine gewisse Sicherheit.

Der wesentliche Unterschied zwischen einer Routine und einem Ritual ist vor allem der Symbolcharakter, sprich die Absicht hinter der Handlung.

Rituale sind Handlungen mit Bedeutung beziehungsweise Symbolgehalt und verfolgen somit einen bewussten Zweck. Sie können von religiöser als auch weltlicher Art sein. Häufig sind sie bewusst ausgeführte Unterstützer für unsere emotionalen Bedürfnisse wie unser Wohlbefinden und werden oftmals genossen und ausgekostet.

Sowohl Routinen als auch Rituale sind folglich Muster, die jederzeit wiederholbar sind und ebenso nur durch diese Wiederholungen existieren. Eine Gemeinsamkeit ist, dass sie durch ihre klare Struktur im Ablauf eine Vereinfachung der Handlung für uns darstellen, da die einzelnen Schritte nicht jedes Mal erneut durchdacht und abgewägt werden müssen.

Hier ein kleines Beispiel:

Eine heiße Dusche jeden Morgen nach dem Aufstehen ist eine Routine. Man macht es, weil man es immer macht.

Eine heiße Dusche regelmäßig am Sonntagmorgen mit Kurpackung für die Haare und einem Peeling ist ein Pflegeritual. Man macht es, um sich etwas Gutes zu tun und sich zu entspannen.

Solche Pflegerituale bietet die Marke Cinq Mondes aus der ganzen Welt. Die Gründer der Marke Cinq Mondes haben sich vor einigen Jahren auf die Reise begeben und verschiedenste Kulturen kennengelernt. Sie haben sich in deren uralt überlieferte Traditionen und Pflegerituale einführen lassen und verbinden in Ihren Produkten diese Traditionen mit einer Spitzentechnologie. Diese vielfältigen Cinq Mondes Produkte, inspiriert von den besagten Pflegeritualen aus aller Welt, finden Sie in unserem Anadore Kosmetik Online Shop. Zudem finden Sie weitere Informationen über den Hintergrund und die Philosophie der Marke Cinq Mondes hier.

Anadore Kosmetik ist nicht nur ein reiner Online-Shop: Über den Verkauf hochwertiger Kosmetikprodukte für die Gesichts-, Körper- und Haarpflege hinaus, setzen sie auf eine individuelle, fundierte Beratung ihrer Kunden in ihrem angeschlossenen Kosmetikstudio. Unter Leitung von Frau Anna Rajski, wenden ihre Kosmetikerinnen viele der im Onlineshop angebotenen Produkte mit besten Ergebnissen bei ihren Kunden in der Kabine an. Somit greifen sie auf einen reichen, jahrelangen Erfahrungsschatz zurück, den sie durch fachliche Beratung an ihre Kunden weitergeben.

Kontakt

Anadore Kosmetik

Anna Rajski

Schönauerstrasse 2

69198 Schriesheim

06203 937964

kontakt@anadore-kosmetik.de

http://anadore-kosmetik.de/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.