Ritterschlag beim 17. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen

Gesundheitsexperte erobert die Bühne und begeistert weltweites Publikum sowie Scouting Selection

2 Bühnen, 4 Minuten Redezeit, 140 Teilnehmer und mehrere Hundert Zuschauer Online und Live vor Ort. Das war der 17. Internationale Speaker Slam, welcher nach New York, Wien, Stuttgart, Dubai, Wiesbaden und München am 25.04.2024 in Masterhausen stattfand. Redner und Experten aus 18 Ländern wollten auf dem von Top Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufenen Event ihre Botschaft auf die Bühne bringen und das Publikum sowie die hochkarätig besetzte Scouting-Selection begeistern.

Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat dafür nur 240 Sekunden Zeit! Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer also sowieso, denn nach Ablauf der Zeit wird das Mikrofon ausgeschaltet. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.

Und dieses Kunststück gelang keinem Teilnehmer besser als Michael Kern, Gesundheitsexperte für Zivilisationskrankheiten aus Freilassing. Neben Professoren, Doktoren, Olympiasiegern und anderen Top Experten stach der 34-jährige mit einer immensen Ausstrahlung und einer packenden Rede, welche immer wieder mit Zwischenapplausen begleitet wurde, hervor. Seine Botschaft war dabei ganz klar: „Ich möchte Menschen mit Zivilisationskrankheiten wie z. B. Diabetes, Rheuma, oder Depressionen unterstützen gesünder zu werden und sich dabei aus der Schublade ihrer Diagnose zu befreien. Denn eines ist klar die Anzahl der Menschen die jährlich an Zivilisationskrankheiten erkranken steigt in einem beängstigenden Tempo weiter und weiter an.“

So wurde der gebürtige Surheimer nicht nur mit dem begehrten Excellence Award für seinen Auftritt ausgezeichnet, sondern auch mit einem Feedback aus der Fachjury geehrt das einem Ritterschlag glich: „Michael ist ein absolutes Kraftpaket. Diese Leidenschaft und Energie auf der Bühne habe ich bisher nur bei ganz ganz wenigen Speakern gesehen. Hochachtung.“ Und diese Energie darf der Bayer nächstes Jahr sogar in den USA unter Beweis stellen. Bereits einem Tag nach dem Wettstreit in Masterhausen folgte die Zusage für einen Bühnenauftritt in New York.

Die Adresse für Menschen mit Zivilisationskrankheiten. Hier steht der Mensch und seine Geschichte, seine Krankheit und seinem Leben im Fokus. Als Therapeut für klinische Psycho-Neuro-Immunologie habe ich mich auf Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Depressionen, Verdauungs- oder Schlafproblemen spezialisiert.

