Rissige und trockene Hände mit fester Handcreme pflegen

Mit natürlichen Inhaltsstoffen in fester Handcreme gezielt rissige Hände pflegen

Warum ist Handpflege mit fester Handcreme so wichtig? Die Haut an den Händen besitzt vergleichsweise wenige Talgdrüsen. Wenn also die Hände starken Strapazen ausgesetzt werden, wie beispielsweise Kälte, Seife, starke Beanspruchung, zu trockene Heizungsluft und dergleichen, kann sie leicht trocken und rissig werden. Das führt zu spannender, juckender und brennender Haut. Mehr noch – durch winzige Risse können entzündungsauslösende Keime und Bakterien eindringen. Also ist es ratsam, immer eine Handcreme dabei zu haben. Wer feste Handcreme nutzt, riskiert dabei auch keine ausgelaufene Handcreme Tube, die Chaos in der Handtasche anrichtet. Auch die Handhabung ist einfach. Den Stick ein Stück aus der Hülle schieben und damit über die Haut fahren – die Körperwärme macht den Rest und aktiviert die Handcreme.

Rissige Hände profitieren von natürlicher Pflege mit fester Handcreme

Die feste Handcreme von Jolu Naturkosmetik besteht aus Sheabutter und Wiesenschaumkraut Öl mit feuchtigkeitsspendenden, hautberuhigenden und pflegenden Eigenschaften, dazu Candelillawachs, das einen dünnen Wachsfilm bildet. Er schützt die Haut vor Austrocknung. Auch das afrikanische Marulaöl spendet der Haut Feuchtigkeit und versorgt sie überdies mit den Antioxidantien Vitamin C und E. Normale, aber auch trockene und rissige Haut wird so geschmeidig, seidig und zart ohne störenden Fettfilm. Denn die feste Handcreme zieht rasch in die Haut ein. Jolu Naturkosmetik steht für hochwertige Inhaltsstoffe und Transparenz. Das garantieren unter anderem das ICADA Siegel (Qualitätszeichen der ICADA für Bio- und Naturkosmetik) und die “sehr gut” Wertungen durch Öko Test.

Feste Handcreme: nachhaltig in der Anwendung, sozial produziert

Die nachhaltigen Inhaltsstoffe bezieht das Unternehmen ausschließlich von seriösen Lieferanten. Auch bei der Umverpackung setzt Jolu mit 100 Prozent recyclingfähigen Naturfasern auf Nachhaltigkeit. Im Gegensatz zu anderen Kosmetikherstellern verzichtet das Unternehmen bewusst auf den Einsatz von Mikroplastik. Jolu unterstützt durch die Zusammenarbeit mit ihnen unter anderem in Uganda und Marokko zahlreiche Kooperativen. Auch andere Einrichtungen und Organisationen, wie zum Beispiel Wakisa Ministries, die ungewollt schwangeren Mädchen und Frauen helfen, erfahren durch Jolu Unterstützung.

Jolu steht für handgefertigte und natürliche Kosmetik mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltigem Anbau. Ganz besonderen Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Erzeugern gelegt. Denn nur durch den fairen Umgang mit Natur und Mensch können hochwertige Produkte entstehen.

