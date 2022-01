Riskmanagement & Rendite – mit der W&L AG zum Immobilienerfolg

Immobilien stehen nach wie vor hoch im Kurs, wenn es um sinnvolle und zukunftsweisende Wertanlagen geht. Wer sein hart verdientes Geld anlegen und mehr aus seinem Privatvermögen machen möchte, sollte sich mit der Immobilienbranche auseinandersetzen und die Chancen steigender Wertentwicklung nutzen. Hierzu braucht es jemanden mit spezifischer Marktkenntnis und umfangreicher Erfahrung. Auch Besitzer von gewerblichen Immobilien oder großen Grundstücksarealen sind auf einen verlässlichen Partner angewiesen, wenn es um die Entwicklung und Vermarktung ihres Assets geht.

Als zukunftsweisender und stark wachsender Immobilien-Projektentwickler hat sich vor diesem Hintergrund schon seit einigen Jahren die W&L Gruppe etabliert, welche bundesweit aktiv ist und ihren geschäftlichen Fokus auf die Grundstücksentwicklung legt. Die W&L AG wurde im Jahr 2011 gegründet, hat ihren Sitz in Bad Soden im Taunus und agiert vor allem in NRW, Bayern und Hessen. Dank der Bereitschaft, bei Projekten mit hohem Potential auch ein hohes Risiko einzugehen, ist das Unternehmen rund um CEO und Vorstand Christoph Straube weiterhin auf dem Erfolgsweg.

„Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Projekten und sehen uns als Projektentwickler für Spezialobjekte, die sonst kaum Aufmerksamkeit am Markt erhalten. So kommt es vor, dass wir beispielsweise auch mal in ein Kloster investieren“, erklärt Christoph Straube mit einem Lächeln seinen unkonventionellen Ansatz. Der CEO kennt die Tücken und rauen Aspekte der Branche, aber auch die immensen Möglichkeiten, durch geschickt geplante Immobilienprojekte zufriedene Kunden sowie ansehnlichen Wohlstand zu generieren.

Dass er weiß, wovon er spricht, hat er mit der Veröffentlichung seines Buchs „Der steinige Weg zum Reichtum“ (Veröffentlichung: Juli 2021) eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

„Wenn ich die Erfolgsfaktoren der W&L AG beschreiben müsste, würde ich sagen: Wir sind opportunistisch, zielstrebig und innovativ – dazu zählt auch eine gewisse Portion Kreativität!“, erklärt Christoph Straube die Arbeitsweise.

Zu dieser gehört zudem, dass Anfragende mit einer verlässlichen und vor allem zügigen Reaktion seitens des Unternehmens rechnen können. Es erfolgt eine kurze und schnelle Prüfung der Anfrage, so dass Interessierte innerhalb von 48 Stunden ein Feedback erhalten. Besonders gerne entwickelt die W&L AG Großareale, die nach Übernahme dann als Wohnfläche gestaltet werden. Um die Realisierung erfolgreicher Immobilienprojekte im Wohnsegment zu gewährleisten, kann sich das Unternehmen nicht nur auf das eigene Know-How verlassen, sondern auch auf ein qualitativ hochwertiges Branchennetzwerk, welches die gesamte Wertschöpfungskette unterstützt.

„Man muss gut vernetzt sein, um in solch einem wettbewerbsträchtigen und dynamischen Markt wie dem der Immobilien Bestand zu haben“, erklärt Geschäftsführer Christoph Straube. So schafft es die W&L AG immer wieder, attraktive Renditepotentiale zu kreieren, die fair und transparent abgeschöpft werden.

Nach über 100 abgeschlossenen Projekten freut man sich in Bad Soden im Taunus auch weiterhin auf spannende und ertragreiche Herausforderungen, die in der Zukunft auf das innovative Unternehmen warten. Auch wenn der Weg steinig sein mag – Christoph Straube und sein Team gehen ihn unbeirrt und voller Energie.

