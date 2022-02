RISIKOSTREUUNG MIT EINEM PFLEGEFONDS

Attraktive Ausschüttungen im konjunkturunabhängigen Wachstumsmarkt der Sozialimmobilien!

Der Pflegefonds Verifort Capital HC1 (AIF) bietet einen attraktiven Mix aus mehreren Sozialimmobilien (Ambulante Pflege, Tagespflege, Wohnungen-Betreutes-Wohnen) an unterschiedlichen Standorten mit erfahrenen Betreibergesellschaften. Das Portfolio konnte günstig erworben werden.

Mit dem Verifort Capital HC1 Pflegefonds bietet sich Anlegern die Möglichkeit, an den demografisch geprägten Zielmärkten der Sozialimmobilien zu partizipieren. Mit den Betreibern der Einrichtungen bestehen langfristige, indexierte Mietverträge zzgl. individueller Verlängerungsoption. Die Ausschüttung von 4,75 % p.a. ist sehr attraktiv und die Analysten bewerten das Angebot mit sehr gut. Das unabhängige Analysehaus TKL hat in ihrer Analyse den Pflegefonds mit der höchstmöglichen Punktezahl (5-Sterne) ausgezeichnet. Laut den Experten von TKL handelt es sich um ein sehr gutes Angebot mit einem im Ankauf sehr erfahrenen Management, das über sehr ausgeprägtes Immobilien-Know-how verfügt.

AUF EINEN BLICK:

Risikostreuung in mehrere Objekte, verschiedene Standorte und verschiedene Betreiber

Stationäre Pflegeeinrichtungen, betreutes Wohnen, Tagespflege, ambulante Pflege in Deutschland

Mit einer Mindestbeteiligung von 5.000 Euro richtet sich der AIF gezielt auch an Privatanleger

Die progn. vierteljährliche Ausschüttung beträgt 4,75 % p.a.

Der progn. Gesamtmittelrückfluss vor Steuern beträgt 149,9 %

Die Laufzeit ist bis Ende 2031 angesetzt

Verifort Capital beteiligt sich selbst mit 1,6 Millionen Euro am AIF

Weitere Objekte sind bereits selektiert

Pflegefonds mit Bestnoten der Analysten

Zusätzliche Kaufnebenkosten fallen keine an!

Die Ausschüttungen wurden planmäßig an alle Anleger des Fonds durchgeführt. Die Zahlung entspricht der für den AIF prognostizierten vierteljährlichen Ausschüttung von 4,75 % p. a., die die Anleger vorab zeitanteilig, gemessen am jeweiligen Beitrittszeitpunkt, erhalten.

Mit seinem Publikums-AIF, dem Pflegefonds Verifort Capital HC1, bündelt Verifort Capital mit einer langfristigen Anlagestrategie Pflege- und Healthcare-Immobilien aus Deutschland in einer breiten Auswahl und bietet Investoren einen diversifizierten Zugang zu dieser Anlageklasse. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Nachhaltigkeit der Betreiber und der Qualität, die die Objekte ihren Bewohnern bieten. Die Verifort Capital Gruppe ist ein Immobilien- und Beteiligungsunternehmen mit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Rhein-Main und Hauptsitz in Tübingen.

Der Fonds- und Asset-Manager ist auf die Bewirtschaftung und den Handel von Healthcare- und Gewerbeimmobilien spezialisiert. Mit seinem Investmentansatz steht Verifort Capital für Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit. In Deutschland ist das Unternehmen mit rund 15.000 privaten Kapitalanlegern einer der führenden Anbieter im Segment Alternativer Investmentfonds (AIF). Mit dem Verifort Capital HC1 bietet Verifort Capital einen attraktiven risikogemischten Pflegefonds, der gezielt in Immobilien im Pflege- und Healthcare-Bereich investiert. Die vierteljährliche Ausschüttung von 4,75 % p.a. ist sehr attraktiv und eine Beteiligung ist bereits ab 5.000 EUR möglich.

Nun wurde für den Pflegefonds ein weiteres Objekt in Hannover erworben. Bei dem erworbenen Objekt handelt es sich um eine stationäre Pflegeeinrichtung in Hannover. Die Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von 2.902 Quadratmetern bietet den Bewohnern auf vier Stockwerken insgesamt 81 Pflegeplätze in Einzel- und Doppelzimmern. Die Einrichtung liegt in einem Wohngebiet und das direkte Umfeld ist vor allem von drei- bis viergeschossigen Mehrfamilienhäusern geprägt und bietet eine gute Versorgung mit Arztpraxen sowie Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Der Ankauf einer weiteren Sozialimmobilie ist bereits in Planung und der Pflegefonds erfüllt damit die aufgeführten Anforderungen für einen risikogemischten Publikums-AIF.

Weitere Informationen und eine Angebotsübersicht unter http://www.Pflegefonds.de

Wichtiger Hinweis Es handelt sich um eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation die ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken dient und keine Anlageberatung darstellt. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot geben. Es handelt sich nicht um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der dargestellten Emission. Maßgebend für eine Beteiligung ist der jeweilige Emissionsprospekt mit den vollständigen Risikohinweisen. Änderungen vorbehalten. Stand: Januar 2022.

Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 30 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal und von der attraktiven Rendite.

