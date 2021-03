Ring stellt die neue Ring Alarm Außensirene und die nächste Generation von Ring Alarm vor – für smarte Heimsicherheit, die sich Ihrem Leben anpasst

Die nächste Generation von Ring Alarm im schlanken Design macht Heimsicherheit noch erschwinglicher, flexibler und einfach zu installieren. Gemeinsam mit der neuen Ring Alarm Außensirene sorgt sie für ein rundum sicheres Zuhause.

München, 17. März 2021 – Das Unternehmen Ring, dessen Ziel es ist, Nachbarschaftern sicherer zu machen, hat heute die neue Ring Alarm Außensirene und die nächste Generation von Ring Alarm vorgestellt. Die Ring Alarm Außensirene fügt sich nahtlos in das Ring Alarm Sicherheitssystem ein und alarmiert den Besitzer und die Nachbarschaft sicht- und hörbar, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Das Ring Alarm System im brandneuen Design passt sich an die Anforderungen der Nutzer an und bietet überall erschwingliche Sicherheit ohne langwierige Vertragsbindungen, wo sie am dringendsten benötigt wird. So behalten die Nutzer ihr Zuhause im Blick, egal wo sie sich befinden.

Die Nachbarschaft warnen mit der Ring Alarm Außensirene

Die neue Ring Alarm Außensirene lässt sich mühelos in Ring Alarm integrieren und passt sich den Anforderungen der Nutzer durch ihre flexible Stromversorgung und Einrichtung an. Im Falle eines Alarms warnt sie die Nachbarschaft durch die weithin hörbare Sirene, die sich über die Ring App anpassen und steuern lässt. Zusätzlich blinken die eingebauten LEDs rot und alarmieren die gesamte Nachbarschaft, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Darüber hinaus dient die Ring Alarm Außensirene auf Wunsch von Sonnenunter- bis Sonnenaufgang als weiß beleuchtetes Hinweisschild und signalisiert so auch bei Nacht, dass das Zuhause durch Ring geschützt wird.

Die nächste Generation von Ring Alarm

Mit ihrem neuen, schlankeren Design fügt sich die nächste Generation von Ring Alarm nahtlos in jedes Zuhause ein und bietet darüber hinaus noch mehr Sicherheitsfunktionen. Das überarbeitete Keypad erlaubt es den Nutzern, den Alarm auszulösen oder die unterstützte Überwachung mit einem einzigen Tastendruck zu aktivieren (Unterstützte Überwachung setzt ein aktives Ring Protect Plus-Abonnement voraus). So werden bis zu drei vorab eingestellte Kontakte angerufen, wenn zum Beispiel ein medizinischer Notfall vorliegt oder es brennt. Darüber hinaus machen es die dedizierten Modus-Tasten des Keypads einfach, das Alarmsystem zu deaktivieren, oder in den Zuhause- oder Abwesenheits-Modus zu wechseln. Ring Alarm (2. Generation) wird mit neuen, kompakteren Tür- / Fensterkontakten geliefert, die auch in besonders schmale Zwischenräume passen und dadurch noch flexibler anzubringen sind.

“Bei Ring hören wir auf die Kundenwünsche und freuen uns sehr, unser Produktportfolio durch diesen Neuzugang erweitern zu können, damit unsere Kunden alle Möglichkeiten haben, ihr Sicherheitssystem an ihre persönlichen Anforderungen anzupassen”, so Dave Ward, Managing Director für Europa bei Ring. “Wir erwarten von technischen Lösungen heute mehr als je zuvor, dass sie unser Leben einfacher, sicherer und komfortabler machen. Mit der Ring Alarm Außensirene und der nächsten Generation unseres Ring Alarm Systems möchten wir den Nutzern mehr Möglichkeiten bieten, ihren Ring der Sicherheit bei Bedarf zu erweitern und an ihr Zuhause anzupassen.”

Für ein umfassendes Sicherheitskonzept kann Ring Alarm über die Ring App mit bereits vorhandenen Ring Video-Türklingeln und Kameras verbunden werden, sodass zum Beispiel alle Ring Kameras auch ohne Bewegungsereignis mit der Aufzeichnung beginnen, sobald ein Alarm ausgelöst wird. Ring Alarm ist außerdem kompatibel mit ausgewählten Geräten mit Alexa-Unterstützung, sodass die Nutzer das System mit einem einfachen Sprachbefehl aktivieren, deaktivieren oder den Status abfragen können.

Preise und Verfügbarkeit

Die Ring Alarm Außensirene wird ab 31. März 2021 zum Preis von 79,00 Euro (UVP) verfügbar sein. Sie kann bereits heute auf Amazon vorbestellt werden. Interessenten können sich auf Ring.com eintragen, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn die Ring Alarm Außensirene verfügbar ist.

Ring Alarm (2. Generation) wird ab 28. April 2021 ab 249,00 Euro (UVP) verfügbar sein (5-teiliges Set). Es kann bereits heute auf Amazon vorbestellt werden. Interessenten können sich auf Ring.com eintragen, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn Ring Alarm (2. Generation) verfügbar ist.

Das fünfteilige Set von Ring Alarm (2. Generation) beinhaltet:

1x Basis-Station

1x Keypad

1x Tür-/Fensterkontakt

1x Bewegungsmelder

1x Signalverstärker

Seit der Gründung im Jahr 2013 ist es das Ziel von Ring, Nachbarschaften sicherer zu machen. Von der Video-Türklingel bis hin zum Ring-Alarm-System umfasst das Produktportfolio von Ring erschwingliche und vollwertige Sicherheitslösungen. Ring hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sicherheitsprodukte für den Heimbereich zu entwickeln, die jeder einfach und effektiv nutzen kann. So leistet Ring seinen Beitrag, um den Zusammenhalt in Nachbarschaften zu stärken. Ring ist ein Unternehmen von Amazon. Weitere Informationen finden Sie auf www.ring.com Mit Ring sind Sie immer zu Hause.

