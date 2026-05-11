Rightvision erweitert Fotoleistungen mit Sony A7R V

Studio- und On-location-Fotografie ergänzt Videoproduktionen; uneingeschränkte Nutzungsrechte ab sofort

Rostock, 11. Mai 2026 – Rightvision Studios GbR erweitert sein Leistungsportfolio in Rostock und bietet ab sofort professionelle Fotografie mit der neuen Sony A7R V an. Rightvision ergänzt damit das bestehende Videoproduktionsangebot um hochwertige Studio- und On‑Location-Aufnahmen, die Kundinnen und Kunden volle, zeitlich unbegrenzte Nutzungsrechte inklusive DOOH-Lizenzen sichern.

Die Entscheidung, Fotografie systematisch in das Leistungsangebot zu integrieren, folgt dem Bedarf vieler Auftraggeber nach konsistenten Bildwelten über alle Medien hinweg. In einer Zeit, in der visuelle Inhalte sowohl für digitale Kampagnen als auch für stationäre Außenwerbung gleichermaßen relevant sind, schafft Rightvision eine Schnittstelle zwischen Bewegtbild und hochwertigen Standbildern. Die technische Basis bildet die Sony A7R V mit hoher Auflösung, großer Dynamik und modernen Autofokusfunktionen, die insbesondere bei Produktaufnahmen und Businessportraits deutliche Vorteile bringt.

Im Detail umfasst das Angebot Studiofotografie am Unternehmensstandort in der Dethardingstraße 11 sowie flexible On‑Location-Shootings bei Kundinnen und Kunden vor Ort oder an beliebigen Drehorten. Rightvision produziert Produktfotos, Mitarbeiterportraits, Businessportraits und Recruitment‑Aufnahmen. Die Abläufe sind so gestaltet, dass Foto‑ und Videoproduktion parallel laufen können: Das reduziert Termine, minimiert Transportaufwand und sorgt für eine einheitliche Bildsprache. Rechtlich legt das Unternehmen Wert auf klare Bedingungen: Es werden keine versteckten Lizenzkosten berechnet, stattdessen gelten zeitlich unbegrenzte Nutzungsrechte und freie Lizenzen für Digital‑Out‑Of‑Home‑Einsätze.

Für Kundinnen und Kunden entsteht dadurch ein messbarer Mehrwert. Neben der technischen Bildqualität stehen Effizienz und Kostentransparenz im Vordergrund: Kombinationen aus Foto- und Videoleistungen sind günstiger als getrennte Beauftragungen, und die einheitliche Produktion gewährleistet konsistente Brand Assets über alle Kanäle. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Außenwirkung professionalisieren möchten, bietet das Paket eine schnelle, planbare Lösung ohne nachträgliche Lizenzverwirrung.

„Mit der Sony A7R V heben wir die Bildqualität und die gestalterische Flexibilität unserer Produktionen deutlich an“, erklären Sönke Wolff und Jakob Weiß, Geschäftsführer und Visionäre von Rightvision Studios GbR. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden durch die nahtlose Integration von Foto- und Videoleistungen Zeit und Kosten zu sparen und gleichzeitig maximale gestalterische Freiheit zu bieten. Wir werden das Angebot kontinuierlich ausbauen und modulare Pakete sowie unterstützende Workshops entwickeln, um Unternehmen bei der langfristigen Umsetzung ihrer Bildstrategie zu unterstützen.“

Als nächster Schritt plant Rightvision die Einführung modularer Foto‑Video‑Pakete sowie Schulungsangebote für interne Marketingteams. Die Erweiterung soll zudem in der Kommunikation der Bestandskunden und in gezielten Pilotprojekten demonstriert werden, um die kombinierbaren Vorteile in der Praxis zu zeigen.

Rightvision Studios GbR ist eine auf Video- und Fotoproduktion spezialisierte Agentur mit Sitz in Rostock. Das Unternehmen bietet integrierte Content‑Produktionen für Kunden aus verschiedenen Branchen, legt Wert auf effiziente Produktionsprozesse und transparente Lizenzbedingungen und unterstützt Marken bei der crossmedialen Umsetzung ihrer visuellen Kommunikation.

Kontakt für Rückfragen:

Sönke Wolff & Jakob Weiß

kontakt@rightvisionstudios.com

https://rightvisionstudios.com/, 0176 56837266

Ansprechpartner: Sönke Wolff & Jakob Weiß _ Geschäftsführer und Visionäre hinter Rightvision Studios

Rightvision Studios GbR ist eine Video- und Fotoproduktionsagentur mit Sitz in Rostock, die integrierte Content-Lösungen für Marken anbietet. Das Unternehmen legt Wert auf effiziente Produktionsprozesse, transparente Lizenzbedingungen und die crossmediale Umsetzung visueller Kommunikation.

Firmenkontakt

Rightvision Studios GbR

Sönke Wolff & Jakob Weiß _ Geschäftsführer und Vis

Dethardingstraße 11

18057 Rostock

0176 56837266



https://rightvisionstudios.com/

Pressekontakt

Rightvision Studios GbR

Sönke Wolff

Dethardingstraße 11

18057 Rostock

0176 56837266



http://