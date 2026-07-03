Riddle macht Bilder interaktiv: aus statischen Grafiken werden klickbare Nutzererlebnisse

No-Code-Tool ermöglicht Redaktionen und Marketingteams die Erstellung interaktiver Bildformate ganz ohne Entwicklungsaufwand

Saarbrücken, 02. Juli 2026 – Riddle.com, die Plattform für interaktive Inhalte, stellt mit der ‚Interactive Graphic‘ ein neues No-Code-Format vor, das statische Bilder in interaktive Nutzererlebnisse umwandelt. Redaktionen, Publisher und Marketingteams können damit auf Bildern klickbare Elemente platzieren, die zusätzliche Informationen, Medieninhalte oder weitere Detailebenen anzeigen. Das neue Format richtet sich an Teams, die ihren visuellen Content informativer und interaktiver gestalten möchten, ohne dafür Entwicklerressourcen einsetzen zu müssen. Einsatzmöglichkeiten reichen von Produktpräsentationen und interaktiven Karten über kommentierte Infografiken bis hin zu visuellen Erklärformaten für unterschiedlichste Themenbereiche.

Infografiken gehören seit Jahren zum Standardrepertoire digitaler und gedruckter Medien. Doch während statische Grafiken Informationen lediglich darstellen, ermöglichen interaktive Formate eine aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten. Angesichts einer zunehmend mobilen Mediennutzung und eines wachsenden Wettbewerbs um Aufmerksamkeit und Verweildauer suchen Publisher verstärkt nach Möglichkeiten, Nutzer stärker einzubinden.

Daten aus der Riddle-Plattform unterstreichen diesen Trend: Auf Basis von 8,96 Milliarden Interaktionen im Jahr 2025 erzielen interaktive Inhalte durchschnittlich 3mal mehr Engagement als klassische Webseiten. Quizze und Persönlichkeitstests erreichen dabei eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 2 Minuten und 48 Sekunden, das entspricht deutlich mehr als den durchschnittlichen 54 Sekunden bei herkömmlichen Artikeln oder Blogbeiträgen.

Mit dem neuen interaktiven Grafikformat überträgt Riddle dieses Prinzip auf visuelle Inhalte. Nutzer laden ein Bild hoch und platzieren per Mausklick ihre klickbaren Elemente an beliebigen Stellen. Diese können mit Überschriften, Beschreibungen, Bildern oder anderen Inhalten versehen werden. Für komplexere Inhalte lassen sich zusätzliche Bildebenen integrieren, sodass Nutzer von einer Grafik in weiterführende Detailansichten navigieren können.

„Statische Inhalte allein reichen heute nicht mehr aus, um Aufmerksamkeit langfristig zu binden“, sagt Boris Pfeiffer, Gründer und CEO von Riddle. „Unsere Daten zeigen, dass interaktive Erlebnisse mehr als dreimal so viel Engagement erzeugen wie herkömmliche Webseiten. Mit dem interaktiven Grafikformat machen wir dieses Potenzial direkt für visuelle Inhalte nutzbar.“

Pfeiffer ergänzt: „Über alle von uns gemessenen Formate hinweg zeigt sich ein klares Muster: Wer Nutzer aktiv einbindet, erzielt mehr Aufmerksamkeit, längere Verweildauern und eine intensivere Auseinandersetzung mit den Inhalten. Genau dafür wurde dieses Grafikformat entwickelt.“

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

– No-Code-Erstellung: Bilder hochladen, interaktive Elemente platzieren, Inhalte ergänzen und veröffentlichen, ganz ohne Programmierkenntnisse.

– Mehrstufige Inhalte: Zusätzliche Bildebenen ermöglichen vertiefende Informationen und komplexere Storytelling-Konzepte.

– Optimiert für mobile Endgeräte: Zoomen und Verschieben per Touch-Geste; nahe beieinanderliegende Elemente werden automatisch gruppiert und beim Zoomen aufgelöst.

– Flexible Gestaltung: Individuell anpassbare Farben sowie Integration in bestehende Designvorlagen und White-Label-Umgebungen.

– Umfassende Analysefunktionen: Anbindung an die integrierten Riddle-Statistiken sowie an Google Analytics, Adobe Analytics und weitere Analyseplattformen.

– Einfache Einbindung: Veröffentlichung über den standardmäßigen Embed-Code von Riddle – kompatibel mit allen gängigen Websites und Content-Management-Systemen.

Teil der Riddle-Plattform für interaktive Inhalte

Das neue interaktive Grafikformat ergänzt die bestehende Bibliothek von Riddle mit mehr als 30 interaktiven Formatvorlagen, darunter Quizze, Umfragen, Persönlichkeitstests, Prognose-Tools, Ranglisten, Minispiele, Stories und Formulare. Das neue Format ist ab sofort für alle Riddle-Kunden verfügbar. Weitere Informationen und die vollständige Dokumentation finden sich unter riddle.com/help. Eine kostenlose 14-tägige Testversion steht unter riddle.com zur Verfügung.

Über Riddle

www.Riddle.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, Online-Daten so zu nutzen, dass diese ihre Nutzer und Nutzerinnen besser verstehen. Das Online-Unternehmen bietet innovative, interaktive Tools für die Erstellung von Quizzen, Persönlichkeitstests, Mini-Games oder Umfragen, die sich nahtlos in Websites einbinden lassen.

Die Lösungen steigern nicht nur das Userengagement, sondern ermöglichen auch eine differenzierte Datenerfassung. Über integrierte Formulare zur Lead-Generierung kombinieren Riddle Quizantworten und -ergebnisse mit den Informationen, die zuvor in Formulare eingegeben wurden. So können umfassende Kundenprofile erstellt werden. Riddle hat sich verpflichtet, die höchsten Datenschutzstandards zu gewährleisten und ist vollständig DSGVO-konform und ISO 27001 zertifiziert.

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