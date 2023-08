Richtig kommuniziert ist Agile in 3 Monaten eingeführt

Effektive Kommunikation ist entscheidend, wenn Veränderungen durch Agile eingeführt werden. Oft scheitert der Prozess an einer unklaren Vision, an Annahmen über das gemeinsame Wissen oder an mangelnder Transparenz. Ohne Empathie, Zuhören und Verständnis für Wissensunterschiede entsteht Widerstand. Eine klare und vertrauensvolle Kommunikation ist die Basis für eine kooperative Atmosphäre, die den kulturellen Wandel berücksichtigt.

In einem exklusiven, kostenlosen und interaktiven Webinar von Agileno: „So gelingt die agile Transformation in unter 3 Monaten“, decken der Sachverständige für agile Projektmanagement Frank Schatz und der Wirtschaftspsychologe Philipp Boateng auf, warum agile Transformationen oft an mangelhafter Kommunikation von Management, Führungskräften und Mitarbeitern scheitern und wie das Real Agile© System (RAS) diese Herausforderung effektiv angeht.

Erfolgreiche agile Transformationen erfordern mehr als das Erlernen neuer Prozesse. Das persönliche Erleben und Erfahren von Agilität, verbunden mit aktiver Beteiligung und Integration, ist der Schlüssel, um innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Trotz des wachsenden Interesses an Agilität stoßen viele Unternehmen bei der Umsetzung auf Hindernisse. Einseitige Kommunikation, Missverständnisse und Ängste verhindern erfolgreiche Veränderungen. Das Real Agile© System stellt Kommunikation und Partizipation in den Mittelpunkt, um diese Barrieren zu überwinden und eine tief verwurzelte agile Kultur zu fördern.

Die beiden Experten Frank Schatz und Philipp Boateng von Agileno beleuchten in diesem Webinar, warum mangelnde Kommunikation eines der Hindernisse für agile Transformationen ist. Sie stellen das Real Agile© System vor, das Unternehmen hilft, den Übergang zu Agile durch aktive Beteiligung und Integration stressfrei zu meistern.

Mehr als 30 Jahre praktische Erfahrung im agilen Umfeld in über 50 Unternehmen garantieren ein tiefes Verständnis der beiden Experten für die Thematik. Sie teilen ihre Erkenntnisse und zeigen konkrete Lösungsansätze auf. Im Anschluss an das Webinar haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und individuelle Herausforderungen zu diskutieren.

Für das Webinar am 17.10.2023 um 17:00 Uhr und am 19.10.2023 um 10:00 Uhr können Plätze reserviert werden. Anmeldungen und weitere Informationen sind unter https://agileno.com/webinar-anmeldung/ zu finden.

Dieses Webinar richtet sich an Entscheidungsträger, Führungskräfte und alle, die eine erfolgreiche agile Transformation anstreben. Lernen Sie von führenden Experten, tauschen Sie sich aus und bauen Sie Ihr professionelles Netzwerk aus.

Über Agileno: Agileno bietet mit Real Agile© ein erprobtes System, um eine agile Transformation stressfrei zu durchlaufen – von der ersten Idee bis zum Minimum Viable Product (MVP). Mit dem Ziel, Agilität sanft und effektiv in Unternehmen zu integrieren, hilft Agileno seinen Kunden, agiler, effizienter und produktiver zu werden.

Agileno bietet mit Real Agile© ein erprobtes System, um eine agile Transformation stressfrei zu durchlaufen – von der ersten Idee bis zum Minimum Viable Product (MVP). Mit dem Ziel, Agilität sanft und effektiv in Unternehmen zu integrieren, hilft Agileno seinen Kunden, agiler, effizienter und produktiver zu werden.

Kontakt

Agileno by SuccessMedia OÜ

Frank Schatz

Sepapaja 6

15551 Tallinn

+491788494116



https://agileno.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.