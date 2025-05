Richtfest in Heßdorf: 92 geförderte Wohnungen entstehen am Sonnenring

Bei sonnigem Wetter und herzlicher Atmosphäre feierte die Schultheiß Projektentwicklung AG am 06.05.2025 das Richtfest für ihr neuestes Wohnbauprojekt in Heßdorf. Am Sonnenring entstehen insgesamt 92 geförderte Wohneinheiten in mehreren modernen Mehrfamilienhäusern – ein wichtiger Beitrag zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in der Region.

Rund 100 Gäste, darunter Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Nachbarschaft, Presse, den ausführenden Firmen und der BayernHeim GmbH als Eigentümerin, waren der Einladung zum Richtfest gefolgt. Gemeinsam mit dem Projektteam wurde ein bedeutender Meilenstein gewürdigt – in entspannter und wertschätzender Atmosphäre.

Die Wohnungen, die sich an Haushalte mit geringem bis mittlerem Einkommen richten, unterliegen der einkommensorientierten Förderung und decken die Einkommensgruppen I bis III ab. Mit Wohnflächen von 55 bis 201 Quadratmetern bieten die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen ein vielfältiges Angebot für unterschiedlichste Lebensentwürfe, wobei die großen Einheiten für eine Nutzung durch Wohngruppen vorgesehen sind.

Im Rahmen des Richtfestes richtete der technische Vorstand der Schultheiß Projektentwicklung AG Frank Weber zunächst einen ausdrücklichen Dank an die Eigentümerin des Neubaus, die BayernHeim GmbH, die durch Markus Laermann und Hamid Asefi beim Richtfest repräsentiert wurde. Besonders hob er auch die Unterstützung durch die Gemeinde sowie die Genehmigungsbehörde des Landratsamts Erlangen-Höchstadt hervor – von der ersten Projektidee bis zur finalen Genehmigung.

Anschließend würdigte er das Engagement aller Beteiligten – sowohl extern als auch intern: „Ein Projekt wie dieses gelingt nur im Team – mit starken Partnern und engagierten Kolleginnen und Kollegen“, so Frank Weber in seiner Ansprache. Stellvertretend für das gesamte Team der Schultheiß Projektentwicklung AG bedankte er sich bei Projektleiter David Seewald sowie Planungsleiter Erdem Hacioglu.

Eine besondere Anerkennung galt außerdem der MAUSS BAU GmbH & Co. KG aus Erlangen, die als Rohbauer federführend am Bau beteiligt ist und im Anschluss an das Grußwort auch den traditionellen Richtspruch sprach.

Die Gemeinde Heßdorf wurde vertreten durch den zweiten Bürgermeister Axel Gotthardt, der das Projekt lobte und dessen Bedeutung für die Gemeinde unterstrich.

Kulinarisch begleitet wurde die Veranstaltung durch frische Grillspezialitäten und einen süßen Ausklang mit kleinen Desserts vom „Geheimtipp“ aus Wintersdorf, der sich bei den Gästen als echtes Highlight erwies.

Mit dem Richtfest ist ein bedeutender Meilenstein erreicht – die Fertigstellung des Projekts ist für den Jahreswechsel geplant.

Über Schultheiß Projektentwicklung AG

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 100 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer. Im Bereich geförderte Wohnraum hat sich die Schultheiß Projektentwicklung in Nürnberg inzwischen zum führenden Bauträger entwickelt.

Siehe hier: www.schultheiss-projekt.de

