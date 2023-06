Rheingas wieder beim Ballonfestival Bonn dabei

Vom 08.- 11. Juni 2023 findet das 14. Ballonfestival in der Bonner Rheinaue statt

Vom 08.- 11. Juni 2023 findet das 14. Ballonfestival in der Bonner Rheinaue statt. Vier Tage lang gibt es ein buntes Programm mit Massenstarts der Heißluftballone, vielen Ständen in der Rheinaue und buntem Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Wieder mittendrin ist Rheingas, Energieversorger und -dienstleister mit Hauptsitz in Brühl, mit eigenem Stand, Hüpfburg und Aktivitäten für Kinder. Außerdem wird der Heißluftballon mit Rheingas-Logo als mittlerweile fester Bestandteil der Veranstaltung vor Ort sein und Fahrten durchführen.

Ballonstarts sind wegen des Feiertags bereits ab Donnerstagabend geplant. Bis zu 30 Heißluftballone, darunter auch verschiedene Sonderformen und ein Luftschiff, werden auf der großen Blumenwiese in der Bonner Rheinaue in den Sonnenauf- und Sonnenuntergang starten.

Rheingas wird am Samstag und Sonntag mit Hüpfburg, Verteilung von Luftballons und einer Malecke für Kinder vertreten sein.

„Die Luft in der Hülle des Heißluftballons wird mit Hilfe eines Brenners erhitzt, welcher mit Propangas betrieben wird. Das Propangas ist also nicht das „Traggas“ des Heißluftballons (Propangas ist schwerer als Luft), sondern der „Treibstoff“, um die Luft in der Ballonhülle zu erhitzen, die für den nötigen Auftrieb sorgt. Da wir in der Region ein großer Anbieter von Gasflaschen sind, lag es nahe, dass wir uns im Ballonsport engagieren. Dies machen wir bereits seit vielen Jahren mit dem mittlerweile vierten Ballon, der unser Logo trägt und von den Brühler Ballon-Freunden Brühl e.V. betrieben wird“, erklärt Uwe Thomsen, Geschäftsführer der Propan Rheingas GmbH & Co. KG.

Die Gäste des Wochenendes können sich laut Veranstalter nicht nur auf eindrucksvolle Ballonstarts freuen, geplant sind auch ein abwechslungsreiches Familienprogramm und viele Informationen rund um die Luftfahrt, gibt es in der Bonner Rheinaue zu bestaunen.

Highlights sind die abendlichen Ballonstarts und vor allem das Ballonglühen am späten Samstag Abend bei Einbruch der Dunkelheit. Unter Einsatz des Brenners werden die Ballonhüllen wechselweise im Takt der Musik beleuchtet.

Rheingas ist der Energie-Gestalter, der garantiert, schnell und effektiv auf individuelle Kundenwünsche einzugehen und auf die energetischen Anforderungen von morgen Antworten zu haben.

Die Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und Marken-unabhängiger Energieversorgung. Als einziger Anbieter im Markt bündelt die mittelständische Unter-nehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl – Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Solartechnik und Energieversorgung mit Flüssigggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem technischem Know-how zurück. https://www.rheingas.de/

