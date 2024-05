Rheingas unterstützt JTI mit innovativer Großtankanlage

Flüssiggas garantiert Versorgungssicherheit

Brühl, 21.05.2024

Rheingas, führender Anbieter von Flüssiggaslösungen (LPG) in Deutschland, hat erfolgreich zwei Tankanlagen für JTI (Japan Tobacco International) Deutschland installiert. Letzte Woche wurde die Anlage nun offiziell übergeben.

Die Aufgabenstellung an Rheingas war die Schaffung einer Ersatzversorgungslösung für den sicheren Betrieb der Produktion am Standort in Trier.

Die beiden Flüssiggas-Anlagen bestehen aus einem erdgedeckten 30 Tonnen Behälter sowie aus drei 2,9 Tonnen Behältern, die alle über eine sogenannte Auftriebssicherung verfügen, um den verlässlichen Betrieb in hochwassergefährdeter Umgebung sicherzustellen.

Die Großbehälteranlage versorgt eine Produktionsanlage und damit einen Schritt in der Produktionskette der Tabakverarbeitung. Die Produktionsanlage verfügt über eine Anschlussleistung von 2,4 MW.

Des Weiteren hält eine Mehrbehälteranlage, bestehend aus drei verbundenen 2,9 Tonnen Flüssiggas-Behältern, 1,5 MW Anschlussleistung bereit und versorgt eine weitere Anlage in der Tabakverarbeitung mit Flüssiggas.

Beide Flüssiggas-Anlagen sind mit jeweils zwei Verdampfern mit einer Leistung von 200 kg/h ausgestattet. Die redundante Ausführung dient der Versorgungssicherheit im Falle des Ausfalls eines Verdampfers.

Die neue Flüssiggasanlage von Rheingas wird im Bedarfsfall den Produktionsablauf bei JTI sicherstellen. Ein Probebetrieb beider Anlagen wurde im Dezember 2023 bereits erfolgreich absolviert.

Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter von Rheingas, äußerte sich erfreut über die erfolgreiche Realisierung dieses Projekts und dar-über, dass JTI Rheingas als Projektpartner ausgewählt hat. „Der versorgungssichere Betrieb bei JTI ist ein gutes Beispiel für unsere Leistungsfähigkeit und unser Engagement für die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir freuen uns, dazu beitragen zu können, optional zur Erdgasversorgung, die Versorgungssicherheit von JTI zu decken. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Bestreben, energieeffiziente Lösungen in der Energieversorgung zu bieten.“

Peter Kilburg, geschäftsführender Werksleiter JTI, sieht in dem Projekt einen Meilenstein für die Energiesicherung des JTI-Standortes: „Das Projekt ist Teil unserer Strategie zur Diversizierung des Energiemixes im JTI Werk in Trier. Die Tankanlage gibt uns Sicherheit für den Fall, dass wir längere Prozessausfälle oder Probleme mit der Energieversorgung haben, um einen reibungslosen und krisensicheren Produktionsbetrieb zu gewährleisten.“

Rheingas beliefert seine Kunden seit fast 100 Jahren zuverlässig mit Flüssig-gas. Seit einigen Jahren steigt die Zahl der Industrie- und Gewerbekunden, nicht zuletzt aufgrund der zurückliegenden Energiekrise. Durch den Einsatz von Flüssiggas (LPG) sind Unternehmen und Industrie vor Energieengpässen geschützt und haben die Sicherheit, ihre Fertigungsprozesse nicht unterbrechen zu müssen. Gegenüber Brennstoffen wie Kohle oder Heizöl ist Flüssig-gas zudem deutlich umweltschonender.

Von der Planung über den Bau bis zur Inbetriebnahme war Rheingas bei diesem Projekt Koordinator aller Bau- und Dienstleistungen. Zusammen mit einem Partner für Anlagenbau wurde dieses Projekt feder-führend von Rheingas umgesetzt.

Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen.

Fast 100 Jahre Erfahrung machen Rheingas in Deutschland zu einem Top-Anbieter für Flüssiggas, Erdgas, Strom und Energietechnik. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000 Privat- und Geschäftskunden und beschäftigt in der Gruppe rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an. Entscheidend ist, dass der Weg zu Klimaneutralität und zu mehr Unabhängigkeit geebnet wird.

Zum Unternehmen: JT International Germany GmbH

Als eines der weltweit führenden Tabak- und Vaping-Unternehmen produziert und vertreibt JTI international bekannte Marken wie Winston, Camel und American Spirit. Mit dem Tabakerhitzer Ploom ist das Unternehmen zudem ein globaler Akteur im Bereich der Dampferzeugnisse.

Von Trier aus exportiert das JTI-Werk in die ganze Welt, setzt Qualitätsmaßstäbe und gehört damit zu den bedeutendsten Fertigungsstätten von JTI. Von Köln aus wird der gesamte deutsche Markt gesteuert. Mit insgesamt 2.200 Mitarbeitenden ist JTI der größte Arbeitgeber in der Tabakbranche in Deutschland.

Die globale Firmenzentrale befindet sich in Genf in der Schweiz. JTI ist in mehr als 130 Ländern operativ tätig und beschäftigt über 40.000 Mitarbeiter*innen weltweit.

Weitere Informationen: www.jti.com/Germany

