Rheingas stolz auf engagierte Auszubildende

Nachwuchskräfte überzeugen mit EnergieScouts-Projekt und werden ausgezeichnet

Brühl, 23.06.2026

Große Anerkennung für den Rheingas-Nachwuchs: Auszubildende von Rheingas haben im Rahmen des Projekts „EnergieScouts“ der IHK Köln mit ihrem Engagement für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit überzeugt. Projektträger ist die IHK Köln. Bei der Siegerehrung der IHK Köln im Mai 2026 wurde ihr Einsatz mit dem 3. Platz gewürdigt. Im Juni 2026 folgte zudem die Teilnahme an der Bundesbestenehrung in Berlin.

Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur ein konkretes Projekt zur smarten Heizungssteuerung, sondern vor allem die Bereitschaft der Auszubildenden, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv mit Zukunftsthemen auseinanderzusetzen. Die EnergieScouts zeigen beispielhaft, wie Ausbildung bei Rheingas über den fachlichen Alltag hinausgeht: Junge Menschen erhalten die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, praxisnah zu lernen und einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen zu leisten.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Auszubildenden. Ihr Engagement zeigt, wie viel Potenzial, Verantwortungsbewusstsein und Gestaltungswille in unserem Nachwuchs steckt. Genau solche jungen Menschen brauchen wir, um die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mitzugestalten“, so Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Rheingas.

Das EnergieScouts-Programm der IHK Köln vermittelt Auszubildenden Wissen rund um den effizienten Umgang mit Ressourcen und Energie. Die Teilnehmenden lernen unter anderem, Einsparpotenziale zu erkennen, Projekte zu planen und diese wirtschaftlich zu bewerten. Für die Rheingas-Auszubildenden war dies eine wertvolle Gelegenheit, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und ein eigenes Projekt voranzubringen.

Nach dem Start bei der IHK Köln im September 2025 folgten mehrere Projektphasen – von der Beschäftigung mit Energieeffizienz und Messtechnik über die Ausarbeitung des Projekts bis hin zur Präsentation vor der Jury der IHK Köln im Januar 2026. Im Februar wurde das Projekt außerdem intern bei Rheingas vorgestellt. Die Auszeichnung bei der IHK Köln und die anschließende Bundesbestenehrung in Berlin bildeten den Höhepunkt des Engagements.

Im ausgezeichneten Projekt ging es um ein intelligentes Konzept zur Reduzierung des Energieverbrauchs am Standort Brühl. Geplant ist eine smarte Heizungssteuerung, die unter anderem auf smarte Heizkörperthermostate, Fenster- und Abwesenheitserkennung, eine zentrale, cloudbasierte Steuerung über LoRaWAN sowie eine bedarfsgerechte Raumregelung setzt. Die Umsetzung des Projekts ist bereits in Planung.

Für Rheingas ist die erfolgreiche Teilnahme ein starkes Zeichen für die Qualität der Ausbildung und die Motivation der Nachwuchskräfte. Das Unternehmen sieht darin auch eine Bestätigung, Auszubildende frühzeitig einzubinden, ihnen Verantwortung zu übertragen und sie dabei zu unterstützen, eigene Ideen umzusetzen.

Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an.

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Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

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