Rheingas sponsert FSV Krakow am See

Krakow am See, 18.07.2024

Rheingas, ein führender Flüssiggas-Anbieter in Deutschland, der auch Energietechnik– und Energieeffizienzlösungen wie Installationen im Bereich SHK und PV anbietet, freut sich, eine neue Sponsoring-Partnerschaft mit dem FSV Krakow am See bekannt zu geben.

Diese Zusammenarbeit begann offiziell am 01.06.2024 und soll dazu beitragen, Rheingas mit Standort Krakow am See, in der Region bekannter zu machen und die Verbindung zur lokalen Gemeinschaft zu stärken.

Der FSV Krakow am See, gegründet am 25.01.1992, blickt auf eine lange und stolze Tradition im Fußballsport zurück. Der Verein, der den Jörnbergsportplatz als Heimspielstätte nutzt, engagiert sich intensiv in der Förderung des Breitensports und der Begeisterung von Kindern und Erwachsenen für den Fußball. Der Verein zählt derzeit 112 Mitglieder, darunter 34 aktive Kin-der unter 12 Jahren, und bietet eine Vielzahl von Mannschaften und sportlichen Aktivitäten an.

Die Partnerschaft zwischen Rheingas und dem FSV Krakow am See ist ein Ausdruck des Engagements von Rheingas für die Region und Unterstützung für den lokalen Sport. Durch dieses Sponsoring möchte Rheingas nicht nur seine Marke stärken, sondern auch einen Beitrag zur Entwicklung und Förderung des Fußballsports in Krakow am See leisten.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem FSV Krakow am See und sind stolz darauf, diesen traditionsreichen Verein unterstützen zu können. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt für uns, um unsere Präsenz in der Region zu verstärken und gleichzeitig den Breitensport zu fördern“, sagt Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Rheingas.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf de-zentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen.

Seit fast 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Erdgas, Strom und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an. Entscheidend ist, dass der Weg zu Klimaneutralität und zu mehr Unabhängigkeit geebnet wird.

