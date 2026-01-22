Rheinbahn AG modernisiert Fahrdienstkommunikation mit digitaler Fahrdienst-App von Avenga

Düsseldorf / Prag, 22. Januar 2026 – Die Rheinbahn AG, eines der größten Nahverkehrsunternehmen Deutschlands, hat Avenga mit der Entwicklung eines neuen mobilen Fahrerkommunikationssystems beauftragt. Die digitale Anwendung soll die unternehmensinterne Kommunikation im Fahrdienst sowie zentrale Betriebsprozesse im Bus- und Stadtbahnbetrieb modernisieren und vereinfachen.

Die Fahrdienst-App ermöglicht künftig mobil einen schnellen und übersichtlichen Zugriff auf dienstrelevante Informationen und betriebliche Anwendungen. Sie unterstützt damit die operative Effizienz, die Sicherheit im laufenden Betrieb und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Der Auftrag wurde in einem wettbewerblichen EU-Vergabeverfahren erteilt.

„Wir freuen uns sehr, die Rheinbahn bei dieser wichtigen Digitalisierungsinitiative zu unterstützen“, sagt Thorsten May, Geschäftsführer der Avenga in Deutschland. „Unser Ziel ist eine sichere und intuitiv bedienbare Lösung, die den Fahrerinnen und Fahrern jederzeit verlässliche Dienst- und Betriebsinformationen bereitstellt – genau dann, wenn sie gebraucht werden. Langfristig profitieren so auch die Fahrgäste durch modernere und stabilere Betriebsabläufe sowie einen zeitgemäßen, verlässlichen Fahrgastservice.“

Stefan Marxreiter, VP Automotive & Mobility bei Avenga, ergänzt: „Unsere langjährigen Projekterfahrungen mit führenden Unternehmen der europäischen Mobilitätsbranche stehen für Vertrauen in unsere Ingenieurkompetenz und unseren Innovationsanspruch. Dieses Vorhaben ist ein starkes Beispiel dafür, wie wir gemeinsam die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs gestalten – mit digitalen Lösungen, die Fahrerinnen und Fahrer entlasten und die Servicequalität für Fahrgäste verbessern.“

„Wir möchten unsere Fahrerinnen und Fahrer gezielt stärken und kontinuierlich in ihrem Arbeitsalltag entlasten. Das ist ein Anspruch, den wir auch in unserer Unternehmensstrategie fest verankert haben“, erklärt Konrad Sättler, Projektleiter bei der Rheinbahn AG. „Avenga überzeugt uns mit technischer Stärke, klarer Lösungsorientierung und fundierter Erfahrung mit betrieblich zentralen Mobilitätssystemen. Gemeinsam schaffen wir konkrete und spürbare Vorteile für unsere Fahrerinnen und Fahrer sowie für unsere Fahrgäste.“

Die Projektumsetzung hat bereits mit einem standortübergreifenden Team begonnen. Die Entwicklung erfolgt in enger Zusammenarbeit in Deutschland sowie Avenga-Standorten innerhalb der EU. Weitere Details zum Projekt werden im Laufe der Umsetzung bekannt gegeben.

Über die Rheinbahn AG:

Die Rheinbahn ist weit mehr als ein Verkehrsunternehmen – sie ist das verbindende Element einer ganzen Region. Seit 1896 bringt sie Menschen, Orte und das Leben in Bewegung. Heute sorgt sie in Düsseldorf, dem Kreis Mettmann, dem Rhein-Kreis Neuss und sechs weiteren Kommunen dafür, dass täglich über 570.000 Menschen Anschluss finden – an ihre Ziele, an andere Menschen, an das Leben selbst.Mit über 3.700 Mitarbeitenden aus 61 Nationen – darunter 116 engagierte Auszubildende – zählt die Rheinbahn zu den größten Arbeitgebenden in der Region. Über 320 Stadt- und Straßenbahnen sowie knapp 500 Busse bedienen 139 Linien auf rund 570 Quadratkilometern. Dabei steuert die Rheinbahn mehr als 1.700 Haltestellen an und umrundet jeden Tag symbolisch drei Mal die Erde – zuverlässig, sicher und nachhaltig.

Weitere Informationen finden Sie unter: rheinbahn.de

Avenga ist ein international tätiger IT-Dienstleister für maßgeschneiderte digitale Lösungen. Mit über 6.000 Expertinnen und Experten begleitet das Unternehmen Organisationen weltweit bei ihrer technologischen Transformation – von Strategie- und Technologieberatung über UX-Design bis hin zur Software- und Produktentwicklung sowie dem Betrieb komplexer IT-Systeme. Künstliche Intelligenz ist integraler Bestandteil des gesamten Leistungsspektrums. Avenga gehört zum Technologiesegment der familiengeführten KKCG-Gruppe.

Weitere Informationen finden Sie unter: avenga.com

