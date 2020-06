RFID Technik im Health Care Bereich

Identifikation von medizinischem Personal

Sicherheitsbestimmungen in Krankenhäusern haben höchste Priorität für medizinisches Personal und Patienten. Die vertrauliche Nutzung von wichtigen Patienten- oder Krankenhausdaten muss sichergestellt werden. Nur autorisiertes Personal sollte Zugriff auf sensible Daten haben und diese verwalten können. Durch den Einsatz von zukunftsweisender RFID Technik hat nur noch befugtes Personal Zugang zu wichtigen Patientendaten. Das Ziel ist die Sicherstellung der Patientensicherheit und die Rück- und Nachverfolgbarkeit von der Benutzung der medizinischen Geräte. Wir bieten eine breite Palette an RFID Reader für den medizinischen Bereich an. Im nachfolgenden geben wir Ihnen eine Übersicht über den Einsatz von RFID Lesegeräten zur validen Identifikation von medizinischem Personal.

Medizinische Geräte in Untersuchungszimmern oder Laboren

Medizinisches Personal hat unterschiedliche Befugnisse und Zuständigkeiten. Zur Sicherstellung eines effektiven Ablaufs bei Routineuntersuchungen oder Labordiagnostik empfiehlt sich eine eindeutige Identifikation des zuständigen Personals. Unser RFID Stick Reader EVO ist dank Plug-and-Play Funktion sofort einsatzbereit. Durch das kleine USB Stick Format ist er leicht zu transportieren. Das integrierte PC/SC Interface ermöglicht Single Sign On ( = einmaliges Anmelden). Das medizinische Personal meldet sich mit einem RFID Tag oder RFID Transponder an dem jeweiligen Gerät an. Das Gerät gibt automatisch den Zugriff auf alle Daten und Untersuchungsergebnisse nach erfolgreicher Autorisierung frei.

Weitere Informationen: https://idtronic-rfid.com/rfid_leser/hf/stick-reader-evo/

Empfang von Krankenhausabteilungen oder Arztzentren

Computer an Empfang oder Rezeption sollten optimal vor Missbrauch geschützt werden. Da der Empfang meistens offen ist und nicht ständig bewacht wird, sollten sich medizinische Angestellte stets an PCs autorisieren. Gesperrte PCs sind durch den Einsatz unseres RFID Desktop Reader EVO DESFire bestens geschützt durch unbefugte Zugriffe. Die universell einsetzbare USB-Schnittstelle lässt sich an an vielen Endgeräten mit USB Anschluss verbinden. Spezielle RFID Transponder mit einer eindeutigen UID sind auf den jeweiligen Mitarbeiter zuordenbar.

Weitere Informationen: https://idtronic-rfid.com/rfid_leser/hf/desktop-reader-evo-desfire/

Medizinische Steuerungsgeräte

Medizinische Steuerungsgeräte im OP-, Untersuchungs- oder Patientenzimmer sollten nur durch autorisiertes Personal bedient werden. Wichtige Patientendaten und -verläufe erfordern ein gewisses Know-How zur Auswertung. Der DESFire Panel Reader ist eine drahtlose Kommunikations-Technologie. DESFire Panel Reader ist für die Integration in Standard Bohrungen von 22.3 cm geeignet. Er ist mit einer speziellen Halterung für RFID Keyfobs zur eindeutigen Identifizierung von Personen. Das medizinische Personal identifiziert sich mit einem RFID Tag und ist eindeutig zuordenbar. Die entsprechenden Zugangsberechtigungen werden nach erfolgreicher Authentifizierung freigegeben.

Weitere Informationen: https://idtronic-rfid.com/lesegeraete-industrie/hf/desfire-panel-reader

Große Auswahl an RFID Keyfobs and RFID Karten

Eine große Auswahl an RFID Karten und RFID Keyfobs für die Identifikation an RFID Lesegeräten bietet unser iDTRONIC Smart TAG Bereich an. Die RFID Karten und RFID Keyfobs sind mit allen gängigen RFID Chips ausgestattet: MIFARE Classic Serie, MIFARE Mini Serie, MIFARE Ultralight Serie, MIFARE DESFire Serie, LEGIC Prime + Advant, NTAG, ISO 15693, NXP Hitag 1/2/S, EM4200, I-Code SLI, Temic 5567. Auf Wunsch können die RFID Karten individuell mit Logo, Namenspersonalisierung, Schreibfeld, Barcode oder UID personalisiert werden. Unsere RFID Keyfobs sind mit Offset-Druck (mit kundenspezifischem Entwurf / Logo beidseitig) und lasergravierter Nummer auf Ihren Wunsch individualisierbar.

RFID Smart Cards: https://idtronic-smarttag.de/product-category/smartcards/

RFID Keyfobs: https://idtronic-smarttag.de/product-category/keyfobs/

iDTRONIC Professional RFID ist einer der führenden Hersteller und Entwickler hochwertiger RFID Hardware für den Auto-ID Markt. Produkte von iDTRONIC garantieren eine schnelle und sichere Identifikation beweglicher und unbeweglicher Güter.

Angeboten werden Geräte für alle gängigen RFID Standards und die Frequenzen LF125kHz, HF13.56MHz sowie UHF865 -928 MHz.

Das Produktportfolio passt perfekt zu den Bedürfnissen von System-Integratoren.

iDTRONIC Professional RFID bietet:

Industrietaugliche RFID Systeme bestehend aus Lese- und Schreibgeräten sowie RFID Portalen

RFID Antennen für stationäre und Embedded Lesegeräte

Handheld Computer und Datenlogger mit integrierter RFID-Technologie

Embedded RFID Module und Leser

RFID Leser und Schreiber

Spezielle RFID Tags

Dank eines starken, technischen Teams für Entwicklung und Unterstützung, sind wir in der Lage hochwertige RFID-Geräte zu entwickeln und anzubieten, welche unseren Kunden folgendes garantieren:

Hohe-Leistungsfähigkeit

Zuverlässige Qualität

Schnelle Produkteinführungszeit

Exzellenter Wert

Innovatives Design

Wir sind in Ludwigshafen ansässig, nahe des internationalen Frankfurter Flughafens. Damit sind wir leicht auch für unsere internationalen Kunden erreichbar.

Firmenkontakt

iDTRONIC GmbH

Patrick Kochendörfer

Ludwig-Reichling-Straße 4

67059 Ludwigshafen

+49 621 6690094-21

pk@idtronic.de

https://www.idtronic-rfid.com

Pressekontakt

iDTRONIC GmbH

Maria Mahler

Ludwig-Reichling-Straße 4

67059 Ludwigshafen

+49 621 6690094-11

maria.mahler@idtronic.de

https://www.idtronic-rfid.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.