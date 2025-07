Reybex und easy software schließen strategische Partnerschaft

Essen, 02. Juli 2025 – Kooperation für durchgängige Digitalisierungslösungen: Der Cloud-ERP-Anbieter Reybex und der ECM-Marktführer easy software AG haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die beiden Softwareunternehmen aus Essen bündeln ihre Kompetenzen, um Kunden ganzheitliche und skalierbare Lösungen für die digitale Transformation bereitzustellen.

Bündelung von ERP und ECM – für mehr Effizienz und Automatisierung

Im Rahmen der Partnerschaft verfolgen Reybex und easy das gemeinsame Ziel, Geschäftsprozesse in Unternehmen nachhaltig zu vereinfachen und zu automatisieren. Durch die nahtlose Verbindung von Cloud-ERP und Enterprise Content Management (ECM) entsteht ein leistungsfähiges Lösungsportfolio, das maximale Flexibilität und Skalierbarkeit für unterschiedlichste Unternehmensgrößen und Branchen bietet.

Selcuk Acar, CEO von Reybex: „Reybex und easy Software – zwei Essener Digitalpioniere mit jahrzehntelanger Erfahrung – bündeln ihre Stärken, um den Mittelstand ganzheitlich zu digitalisieren. Cloud-ERP und ECM greifen nahtlos ineinander und schaffen durchgängige, skalierbare Prozesse für den Mittelstand. Diese Partnerschaft ist ein echter Digitalisierungstreiber – effizient, modular und zukunftssicher.“

Andreas Zipser, CEO von easy software: „Reybex ist eine leistungsfähige cloud-native ERP-Lösung, die insbesondere bei großen E-Commerce-Unternehmen überzeugt. Gemeinsam mit unseren führenden ECM-Lösungen erschließen wir neue Kundensegmente mit perfekt aufeinander abgestimmten Produkten. Ein echter Mehrwert und Gewinn für alle bestehenden und zukünftigen Kunden.“

Innovationspotenzial durch KI gemeinsam nutzen

Ein weiteres Ziel der Partnerschaft ist die gemeinsame Weiterentwicklung innovativer Technologien. „Insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz sehen wir großes Wachstumspotenzial, das wir künftig gemeinsam ausschöpfen wollen“, ergänzt Acar. Beide Unternehmen werden über die weiteren konkreten Weiterentwicklungen zum gegebenen Zeitpunkt berichten.

Über Reybex:

Der Mittelstand im DACH-Raum steht vor wichtigen Herausforderungen: Prozesse digitalisieren, international wachsen und flexibel bleiben. Reybex Cloud ERP bietet dafür die passende Lösung – eine Cloud ERP-Komplettlösung, die alle zentralen Geschäftsprozesse integriert: Einkauf, Lager, Vertrieb, Buchhaltung, E-Commerce und Logistik – alles in einem System.

Reybex unterstützt Unternehmen dabei, neue Märkte zu erschließen, internationale Plattformen anzubinden und ihr Wachstum zukunftssicher zu gestalten. Dank offener Schnittstellen, modularer Struktur und DSGVO-konformer Cloud-Infrastruktur ist Reybex sofort einsatzbereit und skalierbar – ohne zusätzliche IT-Kosten.

Reybex steht für:

– Über 20 Jahre ERP-Expertise

– Effiziente Digitalisierung im Mittelstand

– Internationale Skalierbarkeit mit Auslandsgesellschaften

– Starke Branchenfokussierung auf Handel/Retail, Produktion & E-Commerce

– Hohe Flexibilität ohne Systembruch

Reybex ist die zukunftssichere ERP-Plattform für wachsende mittelständische Unternehmen – schnell einsatzbereit, vollständig integrierbar und bereit für den internationalen Markt.

Über easy:

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM-Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse.

Erstklassige Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. Das in Essen ansässige Unternehmen mit Niederlassungen in Leipzig, und Töchtern in Österreich, Großbritannien und den USA wurde 2020 mehrheitlich von der globalen, technologieorientierten Investmentfirma Battery Ventures übernommen. Unter der Flagge der neuen Führungsmannschaft wurde das Geschäft seitdem strategisch diversifiziert, das Wachstum kontinuierlich ausgebaut sowie die SaaS Transformation vorangetrieben. www.easy.de

