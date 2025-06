Revolution in der telefonischen Bestandskundenaktivierung

Wie TF-Agent.ai eine Vertriebslücke schließt, von der viele gar nicht wissen, dass sie existiert.

In den meisten Unternehmen gilt: Akquise ist wichtig – aber nicht immer willkommen.

Besonders dann, wenn es um unbeliebte Akquise-Telefonate geht, klingelt das Telefon beim potentiellen Käufer erst gar nicht.

Viele Anrufe finden nicht statt – weil Ressourcen fehlen, die Motivation gering ist, Ängste groß oder weil man die eigenen Mitarbeiter lieber „produktiv einsetzt“.

Hier setzt TF-Agent.ai an.

Mit der neuen KI-basierten Lösung werden die Bestandskunden gezielt und automatisiert angesprochen- ohne an Qualität oder persönlicher Ansprache zu verlieren. Das Herzstück ist der sogenannte Info-CALL, der bestehende Kunden proaktiv telefonisch kontaktiert, informiert und gleichzeitig nach aktuellen Bedarfen qualifiziert.

Der neue Standard in der Aktivierung von Bestandskunden

TF-Agent.ai schafft dort Abhilfe, wo Unternehmen viel Umsatzpotenzial verschenken: im eigenen Kundenbestand.

Die KI-basierte Lösung führt vollautomatisierte, datenschutzkonforme Telefonate mit Bestandskunden – zur Wartungserinnerung, zur Bedarfsanalyse oder zur Eventeinladung – und übermittelt nur noch jene Kontakte an den Vertrieb, bei denen echtes Kaufinteresse besteht.

Im Ergebnis ein warmer, fundierter Kontakt – durchdacht, dokumentiert und direkt weiterverwendbar.

Kein Callcenter. Keine Calllisten. Keine Frustration.

Warum Unternehmen sich für TF-Agent.ai KI-Telefonlösung entscheiden und Ihren Vertriebsteile automatisieren

-Weil Bestandskunden Vertrauen mitbringen – und keine langen Erklärungen brauchen.

-Weil der Weg zum Abschluss kürzer ist, wenn der erste Schritt automatisiert erfolgt.

-Weil die Kundenbindung steigt und die Marketingkosten optimiert werden.

-Weil der Vertrieb wieder verkaufen kann, anstatt Leads hinterherzutelefonieren.

Darüber hinaus erfüllt TF-Agent.ai höchste Standards in puncto Datenschutz:

Das System ist eine Eigenentwicklung und läuft vollständig auf sicheren, europäischen Microsoft Azure-Servern. Keine 08/15 Lösung aus Amerika, die Ihre Kundendaten quer über den Atlantik schicken, um sie dort zu verarbeiten.

Erfahrung trifft Innovation

Hinter TF-Agent.ai stehen zwei Menschen, die wissen, wovon sie sprechen:

Jens Taubel, Experte für Vertrieb und Führung.

Nico Fuchs, Vertriebsberater, Unternehmer und Autor des Fachbuchs „Profit im Autohaus“.

Was beide eint: ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen im Vertrieb – und die Fähigkeit, digitale Lösungen zu entwickeln, die in der Praxis funktionieren.

Fazit: Jetzt übernimmt ihn die KI.

TF-Agent.ai steht nicht für die Zukunft des Vertriebs.

Es ist der Vertriebsstandard, der in Unternehmen unkompliziert einsetzbar ist.

Weil Effizienz nicht mit Aufwand beginnt, sondern mit der richtigen Entscheidung.

TF-Agent.ai ist eine intelligente, KI-basierte Telefon-Kommunikationsplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Kunden, Mitarbeiter und Partner effizient zu erreichen. Mit innovativen Tools automatisieren Sie Anrufe, optimieren Prozesse, steuern Auslastung und steigern Ihre Effizienz. So stehen Sie immer im Mittelpunkt Ihrer Zielgruppe.

Microsoftgefördertes Startup mit den Gründern Nico Fuchs und Jens Taubel

