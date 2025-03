Revolution im Saftmarkt: Hurom bringt Slow-Juicing nach Europa

– Südkoreanischer Slow-Juicer-Pionier verstärkt Markt- und Produktpräsenz in Europa

Wie kann ich gesund leben und gesund altern? Diese Frage bewegt Menschen in aller Welt. Das südkoreanische Unternehmen Hurom liefert darauf seit rund 50 Jahren die Antworten. Verbraucherinnen und Verbraucher im Heimatmarkt Südkorea, den Vereinigten Staaten und im wachsenden Maße auch in Deutschland und im übrigen Europa, setzen auf die Slow-Juicer aus dem Hause Hurom. Jetzt forciert sich das 1974 gegründete Unternehmen mit einer intensivierten Markt- und Produktpräsenz hierzulande noch stärker.

In den vergangenen 50 Jahren hat sich Hurom einen erstklassigen Ruf als weltweit erster Hersteller besonders hochwertiger und langlebiger Slow-Juicer erarbeitet. Gründer Kim Young-ki hatte es sich Mitte der Siebzigerjahre zur Mission gemacht, die Gesundheit der Menschen zu fördern. Der Gründer sagte übersetzt einst: „Wir sind nicht nur Verkäufer von Maschinen. Die Herstellung und der Verkauf von Maschinen ist nur ein Mittel. Unser einziges Ziel ist das Wohlergehen der Menschen.“

Hohe Innovationskraft, Patente in aller Welt und ein wachsender Kundenstamm auch in Europa

Wesentlicher Antreiber für die Entwicklung des Unternehmens bis heute ist die ungebrochen große Innovationskraft. Seit der Einführung des weltweit ersten Slow-Juicers sind bei Hurom bis heute rund 95 registrierte Patente in 25 Ländern hinzugekommen. Seit der Gründung hat das Unternehmen mehr als 2,1 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt. Heute nutzen mehr als zwölf Millionen Menschen weltweit Hurom-Geräte.

Sie alle sind überzeugte Fans der Slow-Juicer-Technologie. Hurom stellt zwei grundlegende Produktarten her: die Easy Press Line und die Pure Press Line. Die Geräte der Pure Press Line – H-AA, H320N, H330P und das im Januar 2025 eingeführte Premium-Produkt H70-ST, produzieren mit der patentierten Siebtechnologie von Hurom einen außergewöhnlich klaren und feinen Saft. Diese sorgt für ein klares und nährstoffreiches Getränk in jedem Glas. Die Produkte der Easy Press Line hingegen verfügen über ein siebfreies Schneckendesign, das eine mühelose Reinigung nach dem Gebrauch ermöglicht. Die Easy Press Line produziert nährstoffreichen Saft und verhindert gleichzeitig die Ablagerung von Mineralien, die sich üblicherweise auf herkömmlichen Sieben ansammeln. Zu den Geräten der Easy Press Line gehören der H310A, H400 sowie ganz neu seit Ende Februar 2025 der H70-FT. Zu den Besonderheiten der Premium-Produkte wie H70-ST and H70-FT zählt die 15-jährige Garantie. Diese beschränkt sich längst nicht nur auf die Motoren, sondern schließt sämtliche Geräteteile ein.

Lebenswichtige Enzyme, Nährstoffe und Vitamine bleiben zu 100 Prozent erhalten

Die Slow-Juicer von Hurom sind die optimale Lösung für das immer populäre Ziel: Slow-Aging. Ein ausreichender Verzehr von Gemüse und Obst fördert nachweislich die Gesundheit und verlangsamt den Alterungsprozess. Lebenswichtige Enzyme sind für ein langes und gesundes Leben unerlässlich. Enzyme sind jedoch hitzeempfindlich, weshalb sie in rohem Zustand verzehrt werden sollten. Doch der Verzehr großer Mengen rohen Gemüses und Obstes ist keine leichte Aufgabe – vor allem nicht für Magen und Verdauungstrakt des Menschen. Die Slow-Juicer von Hurom machen es dagegen einfach, große Mengen an Gemüse und Obst in nur einem einzigen Glas zu verzehren. Die natürliche Farbe, der Geschmack und die Nährstoffe von Gemüse und Obst bleiben dabei erhalten.

Besonders in den vergangenen Jahren hat Hurom verstärkt den europäischen Markt in den Blick genommen. Seit 2019 ist das Unternehmen in Deutschland und im übrigen Europa vertreten – und startet jetzt Stufe zwei beim Vertrieb von Slow-Juicern hierzulande, mit dem klaren Ziel der Marktführerschaft auch in Europa. „Unser Ziel ist es, mehr Menschen in Europa mit den gesundheitlichen Vorteilen der langsamen Entsaftung vertraut zu machen und dafür zu sorgen, dass in jedem Haushalt ein Slow-Juicer als unverzichtbares Gerät steht“, sagt Wonyoung Jeon, Managing Director der Hurom Europe GmbH mit Sitz in Kelkheim (Taunus). Dafür wird der bis dato europaweit einheitliche Online-Shop in diesem Jahr in jeweils getrennt voneinander agierende E-Commerce-Shops für jedes Land aufgeteilt. Zugleich verstärkt Hurom die Werbe- und PR-Aktivitäten, nicht zuletzt in Form von Influencer Marketing.

Weitere Informationen unter: https://www.hurom-europe.com/de/

Über Hurom Europe:

Hurom ist der Pionier im Markt für Slow-Juicer. Das südkoreanische Unternehmen entwickelte 1974 den weltweit ersten Slow-Juicer und schuf in den vergangenen 50 Jahren innovative Vertical Cold Press Juicers mit dem Ziel, den Kunden den gesündesten Saft zu liefern, der die Nährstoffe beim Entsaften nicht zerstört, indem er die Enzyme im Rohzustand bewahrt. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Kunden gerecht zu werden, bietet Hurom zwei verschiedene Linien von Entsaftern an: die Easy Press Line, die nach dem Entsaften leichter zu reinigen ist, sowie die Pure Press Line, die klaren und feinen Saft produziert.

Hurom macht es einfach, viel Gemüse und Obst in einem einzigen Glas zu konsumieren. Die natürliche Farbe, der Geschmack und die Nährstoffe von Gemüse und Obst bleiben dabei voll erhalten. Für Hurom steht die Gesundheit eindeutig im Vordergrund und hat oberste Priorität.

