Revolution im Cannabis Pflanzenanbau

Revolution im Pflanzenanbau: OG Europe GmbH präsentiert den neuartigen Cannabis

Dünger OG-Nutrition mit 19 Aminosäuren

Offenbach am Main, Dezember 2024

Die OG Europe GmbH, unter der Geschäftsleitung von Margit Kraft, bringt mit

OG-Nutrition einen bahnbrechenden neuen Cannabis Dünger auf den Markt, der

erheblich zur Maximierung von Pflanzenerträgen beiträgt. Dieses Produkt ist ab sofort

für Privatkunden und Cannabis Social Clubs verfügbar und verspricht dank seiner 19

Aminosäuren einen Ertragszuwachs von bis zu 40% im industriellen Sektor und bis zu

über 300% im Home-Grow Bereich, sowie eine bis 20% verkürzte Blütephase! Eine

weitere Besonderheit ist das ein Substrat Austausch nicht mehr nötig wird! Das leistet

kein auf dem Markt befindlicher Dünger so!

Einführung des bahnbrechenden Canabis Düngers OG-Nutrition

Die vorangegangene Erfolgsstory von OG-Nutrition im industriellen Segment hat die OG

Europe GmbH dazu ermutigt, ihr High-End Produkt nun auch Endkunden und Cannabis

Social Clubs in 1-Liter- und 5-Liter-Einheiten anzubieten. Dieses ist ein großer Schritt

vorwärts für das Unternehmen und ein noch größerer Schritt vorwärts für die Home

Grow Community.

OG-Nutrition, das Produkt einer sorgfältigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit, ist ein

flüssiger Dünger mit 19 Aminosäuren ohne jegliche tierischen Bestandteile der bisher nur

für Industrielle Cannabis Züchter verfügbar war.

OG-Nutrition ist mehr als nur ein Dünger. Es hilft Pflanzen, sich in einem beschleunigten

Tempo zu entwickeln und hat bei industriellen Kunden die Blütephase um bis zu 30%

verkürzt bei einer Ertragssteigerung von bis zu 40% im Vergleich zu den bisherigen

Industriellen Düngemitteln. Hervorzuheben ist das Substrat Austausch mit OG-Nutrition

nicht mehr notwendig ist, was den Anbau so effizient, kosten und zeitsparend wie

möglich macht.

Zusätzlich ist OG-Nutrition 100% organischen Ursprungs und ohne tierische Bestandteile.

Es verbessert nicht nur die Gesundheit und Vitalität Ihrer Pflanzen, sondern führt auch zu

überlegenen Resultaten in Bezug auf Wachstum, Ertrag und Kosteneffizienz.

Die OG Europe GmbH ruft Grower und Influencer dazu auf, OG-Nutrition mit ihren

bisherigen Düngern zu vergleichen und sich selbst von den atemberaubenden

Ergebnissen zu überzeugen. Muster und Rabatt-Codes für Endkunden sowie Material für

Verlosungen stehen zur Verfügung.

Die Produkte sind online bei www.og-europe.de oder bei Amazon und Ebay erhältlich.

Pressekontakt:

OG Europe GmbH – Offenbach am Main

Kontakt und Muster

Tel.: 069/170757083

E-Mail: Info@og-europe.de

http://www.og-europe.de

Über uns:

Die OG Europe GmbH hat es sich zur Mission gemacht, die landwirtschaftliche

Produktivität durch innovative, effiziente und nachhaltige Lösungen zu steigern. Mit

unserem Kernprodukt, dem Dünger OG-Nutrition und den ECOLED Systems Grow-

Lampen, haben wir bedeutende Fortschritte erzielt und unseren festen Platz im Markt für

Pflanzenanbau-Produkte etabliert. Unser Engagement für die Bereitstellung qualitativ

hochwertiger Produkte und unser kontinuierliches Streben nach Innovationen spiegelt

sich in unserer Arbeit wider und festigt unsere Position als zuverlässiger Partner für

Privatpersonen und Industriekunden. Es ist unsere Vision, die Effizienz des

Pflanzenanbaus durch unsere Produkte zu erhöhen und dabei kostenbewusst Umwelt

und Ressourcen zu schonen.

