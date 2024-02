revolt WLAN-Steckdosen-Thermostat mit Sensor-Fernbedienung

Schaltet das Heizgerät abhängig von der Temperatur automatisch ein und aus

– Steckdose belastbar bis 3.680 W (16 A)

– Temperatursensor in Fernbedienung integriert: frei im Raum platzierbar

– Funk-Fernbedienung mit Display für Temperaturanzeige, Ein-/Ausschalten und mehr

– Temperatur-Einstellung auch per Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweite Programmierung, Steuerung und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Automatisch für die Wohlfühltemperatur sorgen: Einfach das WLAN-Steckdosen-Thermostat von revolt zwischen Steckdose und die Elektro-Heizung stecken und die Wunsch-Temperatur einstellen. Den Rest erledigt das Thermostat! Ist es zu kalt, schaltet er das Gerät ein. Und wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet es sich wieder aus. So heizt man nur, wenn es nötig ist und spart ganz einfach Strom und Geld.

Der Temperatursensor ist frei platzierbarer, denn er ist in der Funk-Fernbedienung des Thermostats integriert! So misst man die Temperatur genau dort, wo man sich üblicherweise im Raum aufhält – beim Sofa, in Schreib- oder Esstisch-Nähe. Auf dem Display der Fernbedienung lässt sich die aktuelle Temperatur ablesen. Außerdem können auch Einstellungen vorgenommen werden. Und wenn man das Zimmer verlässt, schaltet man das Thermostat mit nur einem Tastendruck aus.

Mit der App „ELESION“ behält man weltweit die volle Kontrolle: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts stellt man die gewünschte Raumtemperatur und mehr ein. Natürlich lässt sich auf diese Weise auch steuern, ob die Elektroheizung ein- oder ausgeschaltet ist. Perfekt bei längerer Abwesenheit, z.B. im Urlaub!

Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für das Thermostat ein. Schon kann man das Gerät mit einem einfachen Befehl ein- und ausschalten.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte können sogar untereinander vernetzt werden: Zum Beispiel schaltet sich das Thermostat ein, wenn das Licht eingeschaltet wird.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Automatisches, temperaturgesteuertes Schalten von Heizungen mit Steckdosen-Betrieb

– Temperatureinstellung: 1 – 45 °C in 1-°C-Schritten

– Temperaturanzeige: 1 – 70 °C in 0,5-°C-Schritten

– Funk-Fernbedienung mit LCD-Display und 4 Tasten: zum Ein- und Ausschalten des Thermostats, für Einstellungen, Temperatur- und Betriebsstatus-Anzeige

– Temperatursensor in Fernbedienung integriert, +/- 1 °C genau: frei im Raum platzierbar

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellung von Temperatur und mehr, auch von weltweit

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Thermostat per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Thermostats bei Aktivierung des Lichts u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Status-LED am Thermostat für Betriebs-Anzeige

– Steckdose belastbar bis: 3.680 Watt (16 A)

– Stromversorgung Thermostat: 230 Volt, Fernbedienung: per USB-C oder 2 Batterien Typ AA / Mignon (USB-C-Netzteil und/oder Batterien bitte dazu bestellen)

– Maße Thermostat: 105 x 58 x 71 mm, Fernbedienung: 143 x 55 x 21 mm

– Gewicht Thermostat: 140 g, Fernbedienung: 72 g

– Thermostat inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107424332

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7493-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7493-3101.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set WLAN-Steckdosen-Thermostat mit Sensor-Fernbedienung, App

Preis: 109,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7543-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Y5w3L9K28o7XwXS

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.