revolt USB-Powerbank PB-230.pd mit 20 Ah, Quick Charge

Mobilgeräte bequem unterwegs aufladen

– Quick-Charge-Funktion mit bis zu 18 Watt für Android-Geräte

– Ideal zum Schnelladen von iPhone 12 dank USB C PD mit bis zu 65 Watt

– Auch zum Laden älterer Smartphones, E-Book-Reader u.v.m. geeignet

– Mobilgeräte-Ladefunktion auch während dem Laden der Powerbank

Schnelle Mobilgeräte-Energie für unterwegs: Die Powerbank von revolt vereint die moderne Schnelllade-Optionen Quick Charge und Power Delivery in einem Gerät. Und diese hat man jetzt immer in der Tasche dabei! So lädt man z.B. Android-Smartphones per Quick Charge mit bis 18 Watt 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät.

So lädt man sogar das neue iPhone 12 extra-schnell: dank USB-Port Typ C mit Power Delivery. Anders als ein Standard-USB-Ladeport unterstützt dieser Anschluss neben der Ladespannung von 5 Volt auch das Laden mit 9, 12, 15 und 20 Volt. Und das mit bis zu starken 65 Watt! Damit lädt man neben dem iPhone 12 natürlich auch MacBooks und andere kompatible Geräte im Handumdrehen.

Für alle Mobilgeräte geeignet: Die ausgeklügelte Technologie passt den USB-Ladestrom automatisch dem jeweiligen Gerät an. So werden iPhone & Co. standardmäßig mit 5 Volt geladen. Und andere Mobilgeräte erhalten mit bis zu 20 Volt Ladespannung genau den Strom, den sie brauchen!

Bis zu drei Geräte gleichzeitig laden: Mit bis zu 15 Watt Gesamtleistung hat man eine starke Stromquelle. So versorgt man z.B. Smartphone, E-Book-Reader und Tablet-PC gleichzeitig mit Strom – auch ohne Steckdose in der Nähe.

Riesige Kapazität für viele Extrastunden: 20.000 mAh verlängern die Laufzeit des Smartphones um bis zu 100 Stunden. Ideal beim Camping, Wandern, beim Tagesausflug im Urlaub u.v.m.

– Integrierter LiPo-Akku mit 20.000 mAh: bis zu 100 Extra-Stunden für das Smartphone

– Schnell-Ladefunktion für Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz, z.B. Nokia 8.1, Motorola One Power, Samsung Galxy A50 u.v.m.

– Kompatibel zu Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches – Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– 2 USB-A-Ladeports mit automatischer Ladestrom-Anpassung für Quick Charge: bis 3 A an 5 V für 15 Watt oder – 2 A an 9 V sowie 1,5 A an 12 V für je 18 Watt

– USB Typ C zum Aufladen von modernen Mobilgeräten wie z.B. MacBook Pro, iPhone X, Samsung Galaxy Note 20 u.v.m.

– Auch zum Schnelladen von iPhone 12: dank USB C mit Power Delivery bis 65 Watt

– Automatische Ladestrom-Anpassung: 5 / 9 / 12 / 15 Volt bis zu 3 A / 45 Watt oder 20 V bis 3,25 A / 65 Watt

– Lädt auch ältere Smartphones, Tablet-PCs, MP3-Player, E-Book-Reader u.v.m.

– Gesamt-Leistung bei Verwendung aller USB-Ports gleichzeitig: max. 3 A an 5 Volt für 15 Watt

– Einschalt-Button: automatisches Stand-by bei Nicht-Benutzung

– Akkustand-Anzeige über 4 LEDs

– Mobilgeräte-Ladefunktion auch während dem Laden der Powerbank

– Akku-Laden per USB Typ C mit bis zu 20 Volt / 45 Watt (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 157x 25 x 74 mm, Gewicht: 363 g

– Powerbank PB-230.pd inklusive USB-C-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107386494

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3048-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3048-1420.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/tuBpml8j

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.