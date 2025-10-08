revolt Unterbrechungsfreie Stromversorgung 480/900 Watt
Unterbrechungsfreier Betrieb bei Stromausfällen
– 2 Schutzkontakt-Steckdosen zum Anschließen von Elektrogeräten
– Versorgt auch sensible Geräte bei Stromausfall mit Strom
– Ideal für Büro- & Office-Geräte, PC, Router, Überwachungsanlage und mehr
– LCD-Status-Display zeigt Eingangs- & Ausgangsspannung, Akkustand & Betriebsmodus
– Schutz vor Überspannung, Kurzschluss und Entladung
Zuverlässige Stromversorgung für die Technik: Die USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung von revolt verhindert Datenverlust und Geräteschäden bei Stromausfällen, da sie sensible Geräte wie PCs oder Rechenmaschinen unterbrechungsfrei mit Strom versorgt – selbst bei Spannungsschwankungen.
Bis zu 20 Minuten Notstrom: Das gibt einem ausreichend Zeit, seine Arbeit in Ruhe zu speichern oder die Systeme geordnet herunterzufahren – ganz ohne Stress.
Zwei Schutzkontakt-Steckdosen und 480 Watt Leistung: Beispielsweise lassen sich Computer und NAS gleichzeitig anschließen. Das ist perfekt für das Home-Office und überall dort, wo eine stabile Stromversorgung unerlässlich ist.
Alles im Blick auf dem LCD-Display: So ist man über den Betriebsmodus, den Akkustand sowie die Ein- und Ausgangsspannung jederzeit informiert.
Intelligente Schutzfunktionen: Die USV ist geschützt vor Überspannung, Kurzschluss und Entladung. Damit bleibt das System sicher, auch bei unerwarteten Vorfällen.
– USV für unterbrechungsfreie Stromversorgung
– Zuverlässiges Funktionieren auch bei Stromschwankungen oder -ausfall
– Ideal für Computer und Rechenmaschinen
– Integrierter Blei-Akku mit 9.000 mAh / 12 V / 108 Wh
– Anschlüsse: 2 Schutzkontakt-Steckdosen
– LCD-Status-Display: zeigt Betriebsmodus, Akkustand, Eingangs- und Ausgansspannung
– Backup-Zeit: bis zu 20 Minuten
– Schutz vor Überspannung, Kurzschluss, Entladung
– Leistung: 800 VA / 480 Watt
– Stromversorgung: 230 V 50/60 Hz
– Maße: 32 x 14 x 9 cm, Gewicht: 5,8 kg
– USV inklusive Stromkabel und deutscher Anleitung
Die revolt Unterbrechungsfreie Stromversorgung 800 VA, 480 Watt, 2x 230-V-Ausgang ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7856-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Variante mit 900 Watt:
revolt Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1.500 VA, 900 Watt, 2x 230-V-Ausgang
Bis zu 35 Minuten Notstrom: Das gibt einem ausreichend Zeit, seine Arbeit in Ruhe zu speichern oder die Systeme geordnet herunterzufahren – ganz ohne Stress.
– Integrierte Blei-Akkus: 2x 9.000 mAh / 12 V / 108 Wh
– Backup-Zeit: bis zu 35 Minuten
– Leistung: 1.500 VA / 900 Watt
– Maße: 36,5 x 16,5 x 14 cm, Gewicht: 10,88 kg
Die revolt Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1.500 VA, 900 Watt, 2x 230-V-Ausgang ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7857-625 zum Preis von 119,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/gj7ZRFL4GB9GqJD
