revolt Unterbrechungsfreie Stromversorgung 480/900 Watt

Unterbrechungsfreier Betrieb bei Stromausfällen

– 2 Schutzkontakt-Steckdosen zum Anschließen von Elektrogeräten

– Versorgt auch sensible Geräte bei Stromausfall mit Strom

– Ideal für Büro- & Office-Geräte, PC, Router, Überwachungsanlage und mehr

– LCD-Status-Display zeigt Eingangs- & Ausgangsspannung, Akkustand & Betriebsmodus

– Schutz vor Überspannung, Kurzschluss und Entladung

Zuverlässige Stromversorgung für die Technik: Die USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung von revolt verhindert Datenverlust und Geräteschäden bei Stromausfällen, da sie sensible Geräte wie PCs oder Rechenmaschinen unterbrechungsfrei mit Strom versorgt – selbst bei Spannungsschwankungen.

Bis zu 20 Minuten Notstrom: Das gibt einem ausreichend Zeit, seine Arbeit in Ruhe zu speichern oder die Systeme geordnet herunterzufahren – ganz ohne Stress.

Zwei Schutzkontakt-Steckdosen und 480 Watt Leistung: Beispielsweise lassen sich Computer und NAS gleichzeitig anschließen. Das ist perfekt für das Home-Office und überall dort, wo eine stabile Stromversorgung unerlässlich ist.

Alles im Blick auf dem LCD-Display: So ist man über den Betriebsmodus, den Akkustand sowie die Ein- und Ausgangsspannung jederzeit informiert.

Intelligente Schutzfunktionen: Die USV ist geschützt vor Überspannung, Kurzschluss und Entladung. Damit bleibt das System sicher, auch bei unerwarteten Vorfällen.

– USV für unterbrechungsfreie Stromversorgung

– Zuverlässiges Funktionieren auch bei Stromschwankungen oder -ausfall

– Ideal für Computer und Rechenmaschinen

– Integrierter Blei-Akku mit 9.000 mAh / 12 V / 108 Wh

– Anschlüsse: 2 Schutzkontakt-Steckdosen

– LCD-Status-Display: zeigt Betriebsmodus, Akkustand, Eingangs- und Ausgansspannung

– Backup-Zeit: bis zu 20 Minuten

– Schutz vor Überspannung, Kurzschluss, Entladung

– Leistung: 800 VA / 480 Watt

– Stromversorgung: 230 V 50/60 Hz

– Maße: 32 x 14 x 9 cm, Gewicht: 5,8 kg

– USV inklusive Stromkabel und deutscher Anleitung

Die revolt Unterbrechungsfreie Stromversorgung 800 VA, 480 Watt, 2x 230-V-Ausgang ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7856-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Variante mit 900 Watt:

revolt Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1.500 VA, 900 Watt, 2x 230-V-Ausgang

Bis zu 35 Minuten Notstrom: Das gibt einem ausreichend Zeit, seine Arbeit in Ruhe zu speichern oder die Systeme geordnet herunterzufahren – ganz ohne Stress.

– Integrierte Blei-Akkus: 2x 9.000 mAh / 12 V / 108 Wh

– Backup-Zeit: bis zu 35 Minuten

– Leistung: 1.500 VA / 900 Watt

– Maße: 36,5 x 16,5 x 14 cm, Gewicht: 10,88 kg

Die revolt Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1.500 VA, 900 Watt, 2x 230-V-Ausgang ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7857-625 zum Preis von 119,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

