revolt Tragbare Powerstation & Solar-Generator HSG-600

Kompakte Powerstation mit Notstromversorgung & USB-C PD bis 100 Watt

– LiFePO4-Hochleistungs-Akku: 1.229 Wh, 24 Ah

– 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit 1.800 Watt Dauerbelastbarkeit & 3.000 Watt Spitzenlast

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, Einstellungen & Akku-Infos

– Bidirektionale Ladetechnologie lädt Akku in ca. 1,5 Stunden auf

– USV-Funktion für unterbrechungsfreie Stromversorgung (14 ms Reaktionszeit)

– 2x USB-C mit Power Delivery bis 100 Watt, 4x USB-A mit bis zu 18 Watt

Vielseitige Stromversorgung für Garten und Notfälle: Die Powerstation von revolt versorgt Elektrogeräte zuverlässig mit Strom – sowohl im Garten als auch bei Stromausfällen. Drei Schutzkontakt-Steckdosen liefern bis zu 1.800 Watt Dauerleistung. Zusätzlich stehen vier USB-A-Ports mit bis zu 18 Watt und zwei USB-C-Ports mit bis zu 100 Watt für schnelles Laden von Mobilgeräten zur Verfügung. Ein Zigarettenanzünder-Anschluss und zwei Hohlstecker-Buchsen ermöglichen den Betrieb von 12-V-Geräten.

Weltweite Fernüberwachung per App: Die ELESION-App ermöglicht kontinuierliche Überwachung wichtiger Parameter wie Akku-Ladestand und Temperatur von jedem Standort aus. Alle Einstellungen lassen sich bequem über Android- oder iOS-Mobilgeräte vornehmen.

Solarstrom-Integration mit Steuervorteilen: Seit dem 1. Januar 2023 gilt für Photovoltaik-Anlagen ein Steuersatz von null Prozent nach der neuen Bundesregierungsregelung. Diese Änderung bietet günstige Bedingungen für die Eigenstromerzeugung und potenzielle Kostenersparnisse bei Solarstrom-Nutzung.

0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG: Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt auch für die für den Betrieb einer begünstigten Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten sowie den Speichern, die der Speicherung des mit den Solarmodulen erzeugten Stroms dienen. Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen:

-Verwendung für selbst betriebene Anlage unter 30 kW Peak lt. Marktstammdatenregister oder

-Verwendung für selbst betriebene Anlage auf/in der Nähe von einer Privatwohnung/ Wohnung oder einem öffentlichen/anderen Gebäude, welches für Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt wird.

-Kein Weiterverkauf

Sofern die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann dieser Artikel auch mit dem regulären MwSt.-Satz von 19% unter der Artikel-Nr.: ZX-3858-625 bestellt werden.

– Für den Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten

– Integriertes Display: zeigt Akkustand, Betriebsmodus, Leistung und Warnsymbole

– 3x 230-Volt-Schutzkontaktsteckdose mit insgesamt 1.800 Watt Dauerbelastbarkeit (max. 3.000 Watt kurzzeitige Spitzenlast)

– Reine Sinuswelle: versorgt haushaltsübliche Geräte mit Strom

– 2x DC-Output für Hohlstecker mit 5,5 x 2,1 mm: 12,6 Volt, bis 3 A / 37,8 Watt max.

– 1x Zigarettenanzünder-Buchse: 12,6 Volt, bis 10 A / 126 Watt max.

– Gesamt-Output 2x Hohlstecker und 1x Zigarettenanzünder: 126 Watt max.

– 2x USB-C mit Power Delivery bis 100 Watt: 5 / 9 / 12 / 15 Volt mit je bis 3 A / 45 Watt und 20 Volt bis 5 A / 100 Watt

– 2x USB-A mit Quick Charge: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 2 A / 18 Watt und 12 Volt bis 1,5 A / 18 Watt

– 2x USB-A mit 5 Volt bis 2,4 A / 12 Watt

– Gesamtleistung bei Verwendung mehrerer / aller Anschlüsse gleichzeitig: max. 2.000 Watt

– Notstrom-Funktion: durchgeschleifte 230-Volt-Stromversorgung für unterbrechungsfreien Gerätebetrieb, Reaktionszeit: ca. 14 ms

– Bidirektionale Schnelllade-Funktion für integrierten Akku: in ca. 1,5 Stunden vollständig geladen

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen und Akku-Informationen

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Integrierte LED-Leuchte: bis zu 810 Lumen hell

– 4 Betriebs-Modi: 3 Helligkeitsstufen und SOS-Blinklicht

– Nach 3.000 Ladezyklen erreicht der Akku noch immer 80 % seiner Anfangs-Kapazität, bis zu 10 Jahre Lebensdauer

– Vielseitiges Schutzsystem: gegen Überhitzung, Unterkühlung, Tiefenentladung, Überladen, Überlastung, Kurzschluss und Überstrom

– Intelligentes Kühlsystem

– Integrierter MPPT-Laderegler: gleicht Schwankungen im optimalen Betriebspunkt von Solarzellen aus und sorgt für konstanten Ladestrom und größtmögliche Leistung

– Optimale Betriebstemperatur: 20 – 30 °C, Lade-Temperaturbereich: 0 – 45 °C, Entlade-Temperaturbereich: -20 – 45 °C

– LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 1.229 Wh, 24 Ah, 51,2 V DC, lädt per 230 Volt, Kfz 12 / 24 Volt oder per Solarpanel (13 – 45 V, 12 A, 400 Watt, Solarpanel bitte dazu bestellen)

– Maße: 43,2 x 30 x 27cm, Gewicht: 19,4 kg

– Powerstation und Solar-Generator HSG-600 inklusive Netzkabel, Kfz-Ladekabel DC7909 auf Zigarettenanzünder, Solar-Adapterkabel DC7909 auf MC4-kompatibel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107897815

Hinweis: Die Notstrom-Funktion unterstützt keine 0-ms-Umschaltung und ist daher nicht für sensible Geräte geeignet, wie z.B. für Datenserver und Workstations.

Die tragbare revolt Powerstation & Solar-Generator HSG-600 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer MW-1375-625 zum Preis von 799,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presse-Information – das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/ZnjSsfgpsbDGaZQ

