revolt Strommesszange AC & DC

Strommessung und Fehlerdiagnose für Wartungs-, Prüf- und Reparaturarbeiten

– Handliches Zangen-Multimeter

– Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, integrierte LED-Taschenlampe

– Strom- und Spannungsmessung für AC und DC

– Frequenz- und Arbeitszyklus-Messung, Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung

– Diodentest, Kapazitätsmessung, Temperaturmessung

– Berührungslose Wechselspannungserkennung (NCV)

Als Multitalent vereint die Strommesszange von revolt die Aufgaben eines Multimeters und eines Spannungsprüfers in einem einzigen, handlichen Gerät. Sie misst Gleich und Wechselstrom bis zu 400A und erfasst gleichzeitig Spannungen bis zu 600Volt. Durch diese Vielseitigkeit eignet sie sich für den Einsatz in der Solartechnik, im Haushalt, im Kfz Bereich und in industriellen Anwendungen.

Mit der True RMS Funktion lassen sich selbst bei stark verzerrten, nicht sinusförmigen Signalen präzise Messwerte erzielen. Deshalb ist das Gerät besonders gut geeignet, um Motoren, Transformatoren und komplexe elektrotechnische Systeme zu prüfen.

Das berührungslose Spannungsdetektionssystem (NCV) ermöglicht eine gefahrlose Ortung von Leitungen. Sobald die Spannung 80Volt übersteigt oder der Strom 1Ampere erreicht, zeigt der Bildschirm eine deutliche Warnung an. Diese visuelle Rückmeldung sorgt für ein deutlich höheres Sicherheitsniveau bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Die eingebaute Taschenlampe zusammen mit der Hintergrundbeleuchtung des Displays macht Messungen bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich einfacher. Die automatische Abschaltfunktion verlängert die Akkulaufzeit, und die mitgelieferte Tragetasche sorgt dafür, dass das Gerät sicher und geschützt verwahrt wird.

Über Strom und Spannung hinaus erfasst das Messgerät Temperatur, Frequenz, Widerstand, Kapazität und führt sowohl Durchgangs als auch Diodenprüfungen durch. Der Low Z Modus in Kombination mit einem integrierten Tiefpassfilter sorgt dafür, dass die Ergebnisse selbst bei besonders anspruchsvollen Messbedingungen präzise und verlässlich bleiben.

Die revolt Strommesszange AC & DC, Strom, Spannung bis 600 Volt, True RMS-4000 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3795-625 zum Preis von 42,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

