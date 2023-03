revolt Solaranlagen-Set: MPPT-Laderegler

Mit diesem Komplett-Set ist man unabhängig vom Stromnetz

– Laderegler passt die Eingangsspannung selbstständig der Solaranlage an

– USB-Port zum Laden von Mobilgeräten

– Anschluss für bis zu zwei externe Verbraucher, z.B. Leuchten

– Monokristallines Solarmodul für höchste Effizienz auf kleinem Raum

– LiFePO4-Technologie: viel leichter als herkömmliche Blei-Akkus

– Integriertes Batterie-Management-System für optimierte Lade- und Entladeregelung

Mit dem Solaranlagen-Set mit Laderegler, Solarpanels, LiFePO4-Akku und zugehörigen Kabeln von revolt ist

man völlig unabhängig vom Stromnetz!

Ganz einfach steigert man die Effizienz der Solarpanels: Der optimale Betriebspunkt von Solarzellen

schwankt mit den warmen Sonnenstrahlen. Herkömmliche Laderegler können diese Schwankungen nicht

ausgleichen. Und es entgeht einem eine Menge Leistung! Nicht jedoch so mit diesem Laderegler mit

modernem Maximum Power Point Tracking, kurz MPPT. Damit stellt der Laderegler sicher, dass den

Solarzellen zu jedem Zeitpunkt die größtmögliche Leistung entnommen werden kann!

Sicher wie nie: Dank Kontrollsystem sind die Akkus zuverlässig geschützt vor Kurzschluss, falscher

Verkabelung und Überladung. Der Regler achtet auf den Ladestand und schützt vor Tiefentladung. Das

erhöht natürlich auch die Lebensdauer der Batterien deutlich.

Zusätzliche Anschlüsse für Verbraucher und Mobilgeräte: An den zwei USB-Ports lädt man bei Bedarf z.B.

das Smartphone und andere Mobilgeräte auf. Und am zweiten Schraubklemmen-Anschluss lassen sich eine

LED-Leuchte und mehr anschließen.

Laderegler MPPT-120 inklusive 6 Kabelhülsen, Monokristallin-Solarpanel, LiFePO4-Akku und dt. Anleitung

Laderegler:

– Unterstützt MPPT (Maximum Power Point Tracking): gleicht Schwankungen im optimalen

Betriebspunkt von Solarzellen aus und sorgt für jederzeit größtmögliche Leistung

– Lädt alle handelsüblichen Akkus mit 12 und 24 Volt

– Ladeleistung an 12 Volt: 260 Watt, an 24 Volt: 520 Watt

– Effektiver Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss, Überspannung, Entladung und Verpolung

– LCD-Display für die Anzeige der Funktionsmodi

– 2x USB-Ladeport für Smartphone, Tablet-PC und mehr: je 5 V, bis 1,2 A / 6 Watt

– Anschlüsse: Schraubklemmen für Kabel mit bis zu 10 mm²

– Arbeitsspannung: 12 / 24 V (automatische Umschaltung)

– Maximaler Ladestrom: 20 A

– Maximale Solaranel-/PV-Leerlaufspannung: 100 Volt

– Arbeitstemperatur: -20 bis +55 °C

– Für relative Luftfeuchtigkeit bis 90 %

– Anschlüsse: Schraubklemmen für Solarpanel, Batterie und Nutzgerät

– Maße: 175 x 145 x 50 mm, Gewicht: 525 g

Solarpanel:

– Monokristalline Zellen: höchste Effizienz auf kleinem Raum

– Flexibel: lässt sich an gebogene Flächen angleichen und so plan anbringen

– Biegeradius: bis zu 30 cm (30 %)

– Leistung: 100 Wat

– Max. Netzspannung (Vmp): 18 Volt

– Leerlaufspannung (Vox): 21,6 Volt

– Kurzschluss-Strom (Isc): 6,11 A DC

– Nennstrom (Imp): max. 5,54 A DC

– Systemspannung: max. 1.000 Volt

– Abgesicherter Strom: max. 20 A

– Anschlusskabel mit MC4-Stecker: 250 cm Länge

– Temperaturbeständig: -40 bis 85 °C

– Wasserdicht: IP67

– Material: ETFE + EVA (Kunststoff)

– Maße Solarpanel: 120 x 54 x 0,3 cm, Gewicht: 2,5 kg

LiFePO4-Akku:

– Absolut wartungsfrei, mit BMS-Technologie

– Auch zum Festeinbau geeignet, z.B. im Wohnmobil (zum Aufladen an der Lichtmaschine wird

gegebenenfalls ein Gleichstromwandler benötigt)

– Zuverlässige Leistung auch bei Teilentladung

– Geringe Selbstentladung: lange Lagerung ist möglich!

– Integriertes Batteriemanagement-System (BMS) für optimierte Lade- und Entladeregelung: schützt

die Batterie hinsichtlich Effizienz und Lebensdauer

– LiFePO4-Technologie mit vielen Vorteilen gegenüber Blei-Akkus: viel leichter, doppelt so effektive

Entlade- und Ladekapazität, 6x längere Lebensdauer, sicherer, wartungsfrei

– Zustand: gefüllt und geladen

– Reihen- und Parallel-Schaltung mit bis zu 4 Akkus möglich

– Nennkapazität: 100 Ah / 1.280 Wh

– Nennspannung: 12,8 V

– Ladestrom: 30 A

– Nach 3.000 Ladezyklen erreicht der Akku noch immer 80 % seiner Anfangs-Kapazität, bis zu 10 Jahre

Lebensdauer

– Ausklappbare Tragegriffe für einfachen Transport

– Anschluss: M8-Schraubanschluss

– Maße: 325 x 215 x 165 mm, Gewicht: 11 kg

– EAN: 4022107930314

Preis: 899,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3334-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3334-3034.shtml

Sofern Sie die Voraussetzungen für 0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG erfüllen,

können Sie diesen Artikel auch mit dem MwSt-Satz 0% unter Artikel-Nr.: MW-1258-903 kaufen.

Mit Laderegler MPPT-140, 4 Monokristallin-Solarpanelen und 2 LiFePO4-Akkus:

revolt Solaranlagen-Set: MPPT-Laderegler, 4x 100 Watt-Solarmodul, 2 LiFePo4-Akkus

Laderegler MPPT-140 inklusive 6 Kabelhülsen, 4 Monokristallin-Solarpanele, 2 LiFePO4-Akkus und dt.

Anleitung

Laderegler:

– Regler für konstanten Akku-Ladestrom per Solar-Panel

– Unterstützt MPPT (Maximum Power Point Tracking): gleicht Schwankungen im optimalen

Betriebspunkt von Solarzellen aus und sorgt für jederzeit größtmögliche Leistung

– Lädt alle handelsüblichen Akkus mit 12 und 24 Volt

– Ladeleistung an 12 Volt: 520 Watt, an 24 Volt: 1040 Watt

– Effektiver Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss, Überspannung, Entladung und Verpolung

– LCD-Display für die Anzeige der Funktionsmodi

– 2x USB-Ladeport für Smartphone, Tablet-PC und mehr: je 5 V, max. 1,2 A / 6 Watt

– Anschlüsse: Schraubklemmen für Kabel mit bis zu 16 mm²

– Arbeitsspannung: 12 / 24 V (automatische Umschaltung)

– Maximaler Ladestrom: 40 A

– Maximale Solarpanel-/PV-Leerlaufspannung: 100 V

– Arbeitstemperatur: -20 bis +55 °C

– Für relative Luftfeuchtigkeit bis 90 %

– Anschlüsse: Schraubklemmen für Solar-Panel, Batterie und Nutzgerät

– Maße: 216 x 174 x 65 mm, Gewicht: 1.125 g

Solarpanel und LiFePO4-Akku s.o.

Preis: 1.799,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3335-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3335-3034.shtml

Sofern Sie die Voraussetzungen für 0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG erfüllen,

können Sie diesen Artikel auch mit dem MwSt-Satz 0% unter Artikel-Nr.: MW-1259-903 kaufen.

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/dcZ5iykkX7MFjBr

